Владимир Янко: Ребята, очнитесь, вы просто не владеете собой

Свою позицию по странному матчу «Водник» – «Байкал-Энергия» высказал спортивный директор клуба из Иркутска заслуженный тренер СССР и России Владимир Янко.

– Вы считаете адекватным решение КДК ФХМР?

– Получилось, что клубы наказали одинаково. Считаю, что «Водник» нужно было наказывать жестче, поскольку именно они стали виновниками такого безобразия. С их стороны был явный умысел, и они этого не скрывают! Но это – мое личное мнение.

– «Енисей» вчера выступил в защиту «Водника»…

– Меня сейчас это очень волнует. Я возмущен ситуацией, когда после этой цирковой игры «Водник» поддержал «Енисей». Ребята, вы за то хамство, которое игроки и руководители клуба устроили перед зрителями? У вас всех умопомешательство? С многими, кто стоял в кадре во время этого заявления красноярского клуба, мы выигрывали серьезные турниры. Их или заставили, или просто зомбировали. Здравомыслящий человек не может поддерживать такие поступки. Скажу: ребята, очнитесь, вы просто не владеете собой.

Мы в своей ненависти дошли до абсурда. Обращаюсь к игрокам «Енисея» и «Водника»: лучше бы вы выиграли чемпионат мира, и мы бы вами гордились.

– Как восприняли в Иркутске решения КДК по странному матчу «Водник» – «Байкал-Энергия»?

– Наш тренер Евгений Ерахтин, конечно, сделал ошибку, пусть и не умышленную. Опыта ему не хватило или решительности – не знаю. В таких ситуациях я просто уводил команду с поля. За эту ошибку мы все должны отвечать. Моя ошибка тоже присутствует. Будь я 26 февраля на стадионе «Труд», такое безобразие не произошло бы.

– Вы с тренером «Водника» Игорем Гапановичем давно знакомы. Успели пообщаться?

– Да, он говорил: «Я-то здесь при чем? Мне приказали!». Клуб явно подставил человека, который очень много сделал для «Водника» и всей Архангельской области.

– Начальник клуба из Архангельска Дмитрий Минин заявил, что именно он давал установку и на поражение, и на возможные автоголы.

– Мне не понятно, как такому человеку доверили руководить клубом и тратить государственные деньги? Он еще кичится содеянным.

– «Байкал-Энергия» летит на переигровку, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове?

– Конечно. Мы же в начале сезона подписываем все бумаги и должны выполнять регламент. Нам гораздо труднее, чем «Воднику». Мы из Архангельска добирались почти сутки, немного отдохнули и снова – в самолет.

– Игра в поддавки может повториться?

– Это будет двойным хамством со стороны «Водника».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КДК ФХМР дисквалифицировал начальника «Водника» Дмитрия Минина на 2,5 года, тренера Николая Яровича – на 2 года, игрока Олега Пивоварова на 6 месяцев. Хоккеисты «Байкал-Энергии», забивавшие в свои ворота дисквалифицированы на 6 месяцев (условно).

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо-Казань» – 4:2. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Динамо-Москва» – 9:3.

Ответные встречи пройдут 4 марта, победители выйдут в плей-офф.