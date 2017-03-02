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«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Спартака»
Футболисты «Спартака»Источник: ФК «Спартак»

До старта второй части чемпионата России по футболу остаются считанные дни. «Советский спорт» решил узнать, о чем думают болельщики команд в этот весенний период футбольного обострения. В первый день весны мы пробежались по гостевым книгам команд премьер-лиги.

«Спартак»

Болельщики «Спартака», успевшего в первой половине сезона вылететь не только из еврокубков, но и из Кубка России, пока свою команду в деле не видели. Вот им и приходится гадать на пальцах, как и что.

Тверской: Не посмотрел вообще ни одного фрагмента из игр и тренировок. Как делают продукцию на мясокомбинате – неинтересно. Важно качество конечного продукта. Через четыре дня будет всё ясно, что да как.

Главный интерес вызывает предстоящий матч с «Краснодаром на выезде.

Osh: Итого межсезонья: нападение - почти отлично, полузащита - твёрдое хорошо, защита - пока плохо. То есть Каррера работал над тем, что было плохо: улучшал командные действия в атаке и (надеюсь пока!) не нашёл баланса между защитой и нападением. Имхо: это всё потому что - в обороне нужно усиливаться. Вывод: весной много будем играть по счёту и на результат. Усиливать оборону будем летом...

Не забывают фанаты и о соперниках. А ведь главные преследователи играют между собой.

Sid Kampeador: Напрягает немного, что с «магнитом» ни разу ничьи не играли. При том провели пять полноценных сезонов плюс игра первого круга нынешнего. Восемь побед «Спартака», три «Краснодара». Самые бескомпромиссные встречи. Когда-нибудь же должна случиться ничья? А конкретно здесь она меня не устроит даже в случае триумфа Гончаренко в субботу. Упустим возможность оторваться серьёзно от «бомжей» плюс приблизятся «кони».

«Зенит»

В Санкт-Петербурге неожиданно начали обсуждать здоровье своих подопечных – не верят местным офтальмологам фанаты – придумывают свои методы проверки зрения.

Pogo: Так войну и выиграли-то! Со стеклышками в пальцах. Может у нас футболисты тоже... того... не видят ни…? А мы тут Луческу громим. Пусть проверятся на камеру. В неожиданном месте. В стриптиз-клубе! Назовут цвет лифчика с расстояния 20 метров.

Pogo: У меня была знакомая спортсменка, которая плохо видела, но заучила всю таблицу наизусть и таким образом проходила медкомиссию.

Не забывают, конечно, в городе на Неве и о предстоящей игре с ЦСКА. Игра, правда, всех мало волнует. Все о деньгах, да о деньгах.

Прихожанин: ижорец намекает, что три очка в субботу можно получить за жалкие $100 млн?

ЦСКА

О тех же самых деньгах думают и в ЦСКА. Почему? Все просто: совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен через суд требует у президента ЦСКА Евгения Гинера 100 миллионов долларов.

Слепой.Пью: Мосгорсуд подтвердил обязанность Гинера выплатить $100 млн «Альфа-банку». А чего-то где-то блеяли, что основной долг урегулирован мировым соглашением. С какого хрена поручителя тогда за попу берут?

Продолжают лететь щепки после увольнения Леонида Слуцкого.

Слепой.Пью: Онопка коланулся не только насчет Фернандеса. А как вам: тот, без которого тут как без пряника «хотел, чтобы тренерский штаб продолжил работу». С какого, спрашивается, … он так хотел? Кто этот потерпевший, куда он пошел?! Чо-то мои ожидания от нового тренера стремятся к нулю. Стремительным домкратом. А еще ведь даже не 4 марта.

Беспокоятся болельщики и за дальнейшую судьбу тренера, который трижды делал их любимый клуб чемпионом.

Vоjак Svеjк: Жду с нетерпением. По поводу Англии рискну предположить - максимум, на что может претендовать Леонид Викторович в Англии в части тренерской работы, это тренировать сборную посольства РФ или детей Абрамовича.

«Терек»

В Грозном оплакивают скоропостижный отъезд одного из своих лидеров Адилсона Варкена, который попросил расторгнуть контракт за полгода до его истечения и уехал в Бразилию – к больному отцу.

Imam: Жаль, очень жаль. Бразильский чеченец уезжает, здоровья отцу. Настоящий боец.

«Амкар»

У одного из фанатов «Амкара» - прибавление.

Alexan: Надеюсь, футболистом Амкара будет. Жена только что родила пацана 4100 - 53.

Пока их команда отдыхает, болельщики обсуждают то, что показывают. В данном случае игру «Краснодара» с «Уралом»

ГИМНАЗИСТ (GOZNAK): Красивый договорняк. Первый раз видел, чтобы перед пенальти решающим нападающий (Смолов) улыбнулся и кивнул вратарю... А вратарь при отбитии пенальти играл лишь одной рукой (вратарь «магнита»).

«Ростов»

В «Ростове» сезон уже стартовал. Но в городе ждут не только «Манчестер Юнайтед», но и «Томь» - с таким же нетерпением.

Серега: Ехал мимо касс –  на «Томь» берут билеты. Видимо соскучился народ по футболу.

В Ростове-на-Дону продолжают обсуждать новичков команды.

Провинциал: Кто кому доплачивать должен за воспитание и обучение игроков сборной Ирана по футболу. Вроде не сказать, чтоб прям конвейер. Первый раз случайность, второй раз совпадение, третий раз это закономерность. Если возьмёт четвёртого игрока сборной Ирана, то это уже система. Я так думаю.

И, конечно, в городе на Дону не могли не заметить, что скаут их соперника по Лиге Европы приезжал в Россию, но не к ним, а на игру «Локомотива» - с «Тосно».

HiLL: Представитель «Манчестер Юнайтед» посетит матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно». Лоськова едут просматривать?

«Рубин»

В Казани радуются выходу своего клуба в полуфинал Кубка России по футболу.

Ramil: Уррра, полуфинал! Будем играть с суперклубом «Уралом», который выбил «Краснодар».

В городе на Волге с иронией отнеслись к решению провести матч кубка России в середине недели в рабочее время.

Santos: Проезжаю мимо центрального сегодня, че думаю мусоров понагнали...? Опять делегации какие европейские возят думаю... А новости открываю, мать моя женщина! Так Рубин играет!!! В среду, мать его, в три дня Карл!!! Слава РФС!!!

Вечная тема – весенний футбол в России.

Чаян: Да уж, на таком поле против «Сибири» надо было выпускать хоккеистов, или проводить игру в Испании где были на сборах, Новосибирцы с удовольствием согласились бы, если им оплатили перелет и проживание.

«Локомотив»

Тема приехавших из Англии скаутов, естественно, взбудоражила и болельщиков «Локомотива». Болельщики начали гадать, кого же приехали просматривать из МЮ.

Azat: Ротенберга берут, у них там Валенсия не тянет.

Были даже пророческие сообщения перед матчем.

Underattack:  Ща Мира внезапно заиграет.

Prazdnic: Не знаю, как у МЮ, но у команд НХЛ скаутов хоть попой жуй. Может какому-нибудь внештатнику халявные билеты подарили, вот он и решил поприсутствовать. Ну или Гильерме просматривают, не иначе. «Реал» наверное Де Хеа заберет летом, так МЮ подстраховаться решил. Должен же кто-нибудь новому вратарю атмосферу создавать в раздевалке.

mnb Значит приехали просматривать кого-то из «Тосно», как он против «Локомотива» будет играть.

Homerchik: Милевского

«Анжи»

В Дагестане главная тема – Кубок России. Местный клуб проиграл «Томи» 0:1.

Love Футбол: Ни че за то на «Рубине» отыграются, будут попадать. У нас зато каждый год команда обновляется, надо в рекорды Гиннеса заявку подавать.

Абдулито: Семак, который первый матч тренером работает, показал команду с гораздо лучшей игрой чем этот корифей тренерского цеха.

«Оренбург»

Отчасти Кубок, отчасти предстоящий чемпионат обсуждали и в Оренбурге.

Рома: Кубок России. Две любопытные вещи - блистающий Бикфалви и огород в Казани, на котором нам совсем скоро предстоит играть. Думаю, для нас это только плюс.

«Арсенал»

В Туле у команды появился новый спонсор – компания «Сплав», производящая реактивные системы залпового огня.

Melnik: Честно сказать, что «Сплав» стал генеральным, пусть и на полгода это сенсация. Все-таки это РФПЛ. Придется на «товарку» сборную Сирии позвать.

71Тула: А нафига «Сплаву» реклама? Она в принципе и «Ростеху» не нужна. Они же не производят корма для собак или прокладки для женщин. Продукция их зачастую уникальна и пользуется спросом не в гражданской сфере. Дело скорее всего в том что хотят убрать название «Ростех» с футболок. Чтобы не было в других городах страны разговоров о государственной поддержке команды. А «Ростех» никуда не денется, так как «Сплав» настолько маленькое предприятие, что не потянет на своем балансе «Арсенал» в РФПЛ, даже «Чермет» был бы поспособнее.

«Томь»

В Томске почему-то начали обсуждать ссылку в дубль «Динамо» Виталия Дьякова. Причем, обсуждают под необычным углом.

Егор: А жена зато какая красивая и сколько вы…онов...

SANY 70RUS: Только что что красивого то в ней? Килограммами силикона обвешалась . Красиво – когда всё натурально.    

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