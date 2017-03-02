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Машины меняет чаще, чем забивает голы. Кокорина поймали на встречке

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ночью 23 февраля 2017 года питерский «Зенит» вылетает из 1/16 Лиги Европы – выигрывая 3:0 дома у бельгийского «Андерлехта», команда пропускает гол на последней минуте и уступает по сумме двух встреч.

Ночью 26 февраля полиция Москвы тормозит несущийся по встречной полосе автомобиль. За рулем восседает Александр Кокорин – нападающий питерского «Зенита», отыгравший против «Андерлехта» 161 минуту, но ничем конструктивным не запомнившийся.

#f1 🐢

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Дальше – больше. Если верить СМИ с источниками в правоохранительных органах, Кокорина поймали за езду по встречной полосе на… Страстном бульваре. Кто знает, о чем речь, уже удивился. Тем, кто не знает – две встречные полосы движения московского Бульварного кольца разделены между собой широкой пешеходной аллеей, бульваром, то бишь. Это вам не просто пересечь двойную сплошную. Чтобы попасть на встречку, на нее нужно нагло вывернуть и поехать против движения. Единственный шанс сделать это относительно легким способом – светофор у Пушкинской площади. Но и там надо постараться, чтобы так нарушить. 

Ferrari boyz))

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Отсюда вопрос: о чем думал нападающий сборной России, которому 4 марта проводить решающий матч чемпионата в составе своего клуба против ЦСКА? Залезть в голову к Александру мы, то ли к счастью, то ли к сожалению, не можем. Но вряд ли его мысли в ту секунду были о футболе.

Для бейла специально)))))mercy😂😂😂

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

В момент нарушения Александр Кокорин управлял не своим легендарным «Мерседесом» за 75 миллионов рублей. Не машиной той же марки стоимостью 12 миллионов рублей, которая дожидалась его в салоне после скандала с шампанским в Монако. Не бесконечными Lamborghini и Bugatti, фотографии которых игрок выкладывал в социальные сети. Это был даже не старенький Audi R8. Полиция остановила новый Bentley.

Bugatti boyz☺☺

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Можете сказать, сколько голов за «Зенит» в чемпионате России забил Кокорин после своего перехода в этот клуб? Всего пять голов в 27-ми матчах. Абзацем выше мы уже шесть автомобилей перечислили. Может показаться, что Кокорин машины меняет чаще, чем забивает голы.

На ужин☝

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Заглядываешь в Instagram футболиста, а там опять автомобили, Мальдивы, Дубай, девушки, частные самолеты, вертолеты, яхты, шмотки, игровые приставки, вечеринки, кроссовки, шампанское, последние модели телефонов, часы, украшения, караоке в обнимку с Павлом Мамаевым. Спасибо, что периодически в ленте появляются и футбольные фотографии. А то, можно было бы подумать, что в голове у игрока с зарплатой более 3 миллионов евро места на то, чем он зарабатывает такие деньги, уже не остается.

Образ жизни😒

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Стоит ли удивляться, что за каких-то пару лет ценник на Александра Кокорина на футбольном рынке рухнул с потенциальных 18 миллионов евро, которые за него, правда, готовы были платить только в России, до 6 миллионов, за которые он в Европе никому не нужен. И нет ни одной предпосылки, что нападающий питерского «Зенита» начнет дорожать.

Спрашивается, что еще нужно Александру, чтобы он наконец-то взялся за ум и начал забивать голы и раздавать передачи, использовать свой талант?

Чуть чуть calma)

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Сейчас многие скептические хмыкнули, мол, «какой талант?» А такой. Самый обыкновенный. Тот, который не пропьешь даже шампанским за 250 тысяч евро. Он у Александра есть – не могут же так ошибаться сильнейшие тренеры мира, наперебой хвалящие Кокорина. Просто его надо использовать.

Видимо, чего-то не хватает. Чего? Мы можем только предполагать. В «Динамо», например, когда Александр Обратил на себя внимание, ему в команде спуску не давали не только тренер, но и двое «дядек», Дмитрий Хохлов и Андрей Воронин, которые строили молодежь только так. Там дело было даже не в наставнике. «Напихать» Кокорину было кому.

One L.o.v.e 👆

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Именно за того Кокорина «Анжи» платил 19 миллионов евро. Именно того Кокорина заслужено вызывали в сборную. Именно тому Кокорину платили зарплату в 5 миллионов евро в год. Именно по тому Кокорину мы сейчас скучаем и пытаемся его разглядеть в улыбчивом мажоре на дорогом авто.

По телефону лишь как дела друг друга спросим👆#ядолжен #аяче

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Но в «Зените» нет Хохлова и Воронина. Вместо них авторитетный португалец Данни, шутник-капитан Дзюба и ультра-жесткий тренер Мирча Луческу, который по слухам уже успел настроить добрую половину команды против себя.

Kokora welcome 👆#AMGFamily

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

Как в такой ситуации из тусовщика снова стать футболистом, непонятно. Но делать это надо. Уже летом Кубок Конфедераций, а через год – домашний чемпионат мира. Александр Кокорин, как это ни печально, - лучшее, что у нас есть.

Пока, правда, нам с увлечением предстоит следить не за тем, как Александр будет вколачивать голы в ворота соперников. Мы с нетерпением будем ждать суда. Кокорин будет отстаивать свое водительское удостоверение. Когда его поймали, он тут же вызвал своего адвоката. Теперь футболист, не мыслящий жизни без быстрых автомобилей, попытается доказать государству, что полицейские, остановившие его на встречной полосе на Страстном бульваре были не правы и обязаны вернуть ему права. Не должен же без дела в гараже простаивать «Мерседес» за 75 миллионов рублей. А футбол пока подождет, как и «Зенит», в котором отказались давать комментарии, пока в команде не разберутся с произошедшим.

Просим прощения: все автомобили Кокорина в материал уместить не удалось.

Новости ,что вы лепите?🙈👀

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

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