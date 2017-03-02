За последние годы интерес к одному из главных матчей всея Италии заметно упал, что не может не расстраивать. Обозреватель «Советского спорт» Вадим Анисимов ностальгирует и разбирается, чего же не хватало вчерашней встрече между «Лацио» и «Ромой».

О, Дерби Рима, – как много в этом звуке для сердца болельщика слилось. Но много ли в нем отозвалось? Некогда одна из наиболее значимых и резонансных баталий Старого Света между вечными врагами «Лацио» и «Ромой» заставляла прильнуть к экранам миллионы зрителей. Стоит ли упоминать о бесконечных реках фанатов, стекающихся к Стадио Олимпико с одним единственным желанием – самозабвенно и до хрипоты поддерживать своих любимцев. Дерби Вечного Города – это событие, которого ждал весь Рим. О нем говорили с самого начала сезона. И первое, на что обычно смотрит римлянин в календаре на сезон, - когда же состоится очередная заветная битва бесконечной войны между «волками» и «орлами». Так всё же, Дерби Вечного Города, ты еще живо? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть основные составляющие типичного матча между «Лацио» и «Ромой» прошлых лет.

И треснул мир напополам. Первое и главное, для чего существует футбол, – болельщики. Когда целый город разделен на два противоборствующих лагеря, никто не может оставаться равнодушным. «Бело-голубые» и «желто-красные» делят стадион пополам, и только невидимая грань не позволяет схлестнуться этим армиям. Фантастические по красоте «перфомансы» на фанатских трибунах, море красочных плакатов и баннеров, песни поддержки – все это было одним из символов дерби. Эти атрибуты создавали незабываемую атмосферу, которую ждали. Теперь же, когда на огромном стадионе собирается порядка 30 тыс. человек, сложно претендовать на звание самого горячего дерби Италии. Ряд итальянских газет, видимо, и подавно стесняются пока опубликовать точные данные посещаемости вчерашней встречи. Виной тому не столько сами команды, сколько репрессии в отношении фанатов со стороны властей. Протесты против «Паспортов болельщика», разделителей на трибунах за воротами и прочее лишают команды поддержки на домашних матчах. И дерби – не исключение. Если лишить труппу половины актеров и декораций, то не стоит надеяться на успех спектакля.

Римское дерби для римлян? Вопрос выбора команды стоит перед жителем Вечного Города с раннего детства. Выбирающий «Рому» в семье «Лацио» и наоборот всю жизнь остается «белой вороной», главным несчастьем и позором семьи. Порой такая принципиальность доходит до абсурда, когда хозяин магазина «романиста» не желает обслуживать «лациале». Но тем ярче и отчетливее рисуется картина важности противостояния двух клубов в городе. Очевидно, что дух фанатичного соперничества перемещается и на футбольное поле. Местные футболисты (а они неизменно выступали в составах римских клубов) вводят в курс дела товарищей по команде из других городов, а главное – легионеров. Ведь не так просто понять местные нравы и прочувствовать атмосферу столь важного для горожан противостояния. История матчей римских клубов знает немало примеров того, как футболист из другой страны насквозь пропитывался духом Дерби Вечного Города. Во вчерашнем матче в рамках Кубка Италии в основном составе обеих команд на поле вышли лишь два итальянца. И это из 22-х футболистов! И только в составе «Лацио»! Современный футбол делает свое дело, но как быть, если традиционно накаленный до предела матч превращается в ничем не примечательную встречу. Игроков нельзя обвинить в отсутствии самоотдачи. Но Римское Дерби – это все же нечто большее. Появление на последних минутах Императора Рима Франческо Тотти стало скорее легким напоминанием о том, что династия Великого Дерби прервалась. Надолго ли?

Футболисты «Лацио» и их главный тренер Симоне Индзаги Источник: Global Look Press

Око за око, фол за фол. Неотъемлемой частью матчей между «Ромой» и «Лацио» по праву считается обилие нарушений и справедливого наказания за них. Желтые карточки, которые оптом и в розницу раздавали арбитры, сопровождались удалениями. Порой и не в единичном экземпляре. Вчерашний матч прошел откровенно в спокойной, даже расслабленной обстановке. Футболисты схлопотали лишь два «горчичника» за грубую игру за основное время матча. В компенсированные минуты компанию пополнил еще Билья. Для сравнения: в сезоне 2012/2013 команды заработали 7 желтых и 2 красных карточки на двоих, а в 2009/2010 заработали 5 желтых и 1 красную карточку на двоих, а позднее в сезоне 2012/2013 - 7 желтых и 2 красных. Это не является поощрением нарушений правил, но статистика говорит сама за себя. Грубая игра в дерби, порожденная избытком эмоций, – то, что отличало бескомпромиссные схватки между «орлами» и «волками».

Весь Рим – театр, а кто же в нем актеры? Эмоции и страсть, с которой команды подобно гладиаторам завоевывали звание считаться лучшей в городе, превращали матчи в театральное зрелище. Симуляции и стычки, разочарование соперника и безмерная радость бегущего к трибуне автора гола были кусочками одной большой картины, которую хотелось смотреть снова и снова. К сожалению, даже умудренные опытом Римских противостояний главные тренеры команд Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти не смогли вдохновить своих подопечных на привычную борьбу. Редкие попытки Марко Пароло нагнетать обстановку не находили отклика ни у его партнеров, ни у соперника. По большому счету из театрализованного представления и изюминки итальянского футбола Дерби Вечного Города превращается в скучный утомляющий сериал. Где недосказанным до поры до времени остается только конечный результат.

Конец ли это Римского Дерби? Надеюсь, что нет. Допустим, что это пауза, контраст, который необходим, чтобы почувствовать, насколько мы как болельщики нуждаемся в старом добром противостоянии. Надежду вселяют и молодые римляне Лука Крекко и Алессандро Мурджа, вышедшие на поле в составе «Лацио». Юные игроки «орлов» появились практически одновременно с Франческо Тотти. Пусть это прозвучит крамольно для болельщиков обеих команд, но может быть это станет символом смены поколений? И именно эти молодые римляне все же дадут утвердительный ответ на вопрос: Дерби Вечного Города, ты еще живо?