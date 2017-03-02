Как провожали сильнейшего центрфорварда советского хоккея

Сегодня Москва прощалась с легендарным хоккеистом Владимиром Петровым, ушедшим из жизни в прошлый вторник.

Ближе к началу панихиды расплакалось небо. Весенний дождь не отпугнул желающих попрощаться с Владимиром Петровым. Люди шли и шли в ледовый дворец ЦСКА нескончаемым потоком. Бывшие партнеры и соперники. Простые болельщики. Чиновники.

Ровно в 11.00 у гроба собралась команда ЦСКА во главе с Дмитрием Квартальновым. Успевшая еще при жизни Петрова взять первый кубковый барьер. Матч в Хельсинки закончился в понедельник ближе к полуночи. Петров скончался через несколько часов.

Пришли руководители КХЛ во главе с президентом лиги Дмитрием Чернышенко. Президент ФХР Владислав Третьяк. Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский. Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. Профсоюзный босс хоккеистов Андрей Коваленко. Возглавляющий спортивно-дисцип линарный комитет КХЛ Валерий Каменский. Молча прошествовал мимо гроба роняя слезу легенда Вячеслав Фетисов. Не в силах выдавить из себя хотя бы одно слово. Его партнер по звену КЛМ Сергей Макаров, игравший в тройке с Петровым на чемпионате мира 1981 года в Швеции.

Быстро прошествовал глава «Роснефти» и наблюдательного совета хоккейного клуба Игорь Сечин, получивший немало ценных советов от Петрова.

Панихиду открыл друг и партнер покойного Борис Михайлов и расплакался. Его у микрофона сменил знаменитый чемпион по биатлону Александр Тихонов. На первой для Петрова Олимпиаде, в Саппоро-1972, новоиспеченный олимпионик перед решающим матчем с чехами спрятался у лавке в куче с экипировкой. Настолько ему хотелось посмотреть хоккей глазами игроков и тренеров. Наши победили 5:2, Тихонов был в восторге.

– Хотел Владимира Владимировича забрать в свой госпиталь, к знакомому врачу-онкологу, да не успел, – сокрушался четырехкратный олимпийский чемпион.

У микрофона Борис Майоров, капитан сборной СССР победной эпохи 60-х. Рядом легенды из «Спартака» Вячеслав Старшинов, Александр Якушев, Сергей Шепелев.

– Петров – один из сильнейших, если не сильнейший центрфорвард советского хоккея, – рассказал уже на выходе Майоров «Советскому спорту». – Пусть с неуживчивым характером, зато умеющий отстаивать свою точку зрения. У него всегда находились веские аргументы.

Борис Майоров: У Петрова был могучий характер! Он с Тарасовым и Тихоновым спорил

– Я чаще подменял Петрова в звене с Харламовым и Михайловым, – рассказал легенда Александр Мальцев. – Жаль, что такие люди уходят от нас. Сейчас игроков класса Петрова почти не осталось.

– Я пришел в ЦСКА в 1979 году, когда сборная СССР и первая тройка Михайлов – Петров – Харламов гремела на весь мир, – вспомнил прославленный баскетболист Сергей Тараканов. – Потом на базе в Архангельском часто общался с великими хоккеистами. Я ведь родом из Сибири, где хоккей в большом почете. Владимир Владимирович был примером несгибаемости, воли.

Владимир Юрзинов-старший, накануне презентовавший свою книгу, рассказал, как он познакомился с Петровым, как они вместе играли на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме. Как потом он тренировал своего полного тезку в сборной.

– Нет, мы с Петровым разные, хоть и оба центральные нападающие, – подытожил мэтр тренерского цеха.

Пришел проститься с Петровым и Игорь Ларионов. Подхвативший у него эстафету в ЦСКА и сборной. В одной команде им поиграть не довелось.

– Я играл против Петрова за воскресенский «Химик», – предался воспоминаниям Профессор. – В звене с Щуренко и Лаврентьевым. Нейтрализовать тройку Петрова можно было только лишив ее шайбы. Иногда нам это удавалось.

Если честно, я тогда болел за «Спартак», мой кумир – Владимир Шадрин. Спартаковский хоккей был мне ближе, в ЦСКА же загоняли в жесткие рамки.

Перед Олимпиадой в Лейк-Плэсиде меня, еще пацана, вызвали на сбор в Минске, где сборная готовилась к Играм. Это было для меня событие сродни прорыву в космос. Мы ведь учились у кумиров. Должен сказать, что Петров и Михайлов держали дистанцию, ближе к нам был Харламов. С ним я даже в сборной и ЦСКА сыграл пять последних его матчей. Когда у Крутова было сотрясение мозга…

Владимир Лутченко, Сергей Бабинов, Юрий Блинов, Николай Толстиков, Сергей Гимаев, Вячеслав Буцаев… Этот список пришедших проститься с Петровым можно продолжать и продолжать. Разбавил эту компанию ветеранов Олег Сапрыкин.

– Мой отец играл с Петровым в ЦСКА и против него за «Спартак», я ведь родился в год, когда Владимир Владимирович ушел из ЦСКА и сборной, – рассказал обладатель Кубка Гагарина-2011. – Что я взял у Петрова? Папа говорил, что у него был очень сильный щелчок. Напишите, что этим приемом я забил в Уфе гол «Ак Барсу» в овертайме третьего матча серии. Мы повели 3-0, а потом взяли Кубок Гагарина.

Похоронили Владимира Петрова на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Владимир Петров. Легенда №16. Фотогалерея памяти