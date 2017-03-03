Страсть «Водник» оставил в спорах?

В переигровке странного и аннулированного матча (26 февраля в игре «Водник» – «Байкал-Энергии» все 20 голов были забиты в свои ворота), которая прошла в подмосковном Обухове», «Байкал-Энергия» переиграла «Водник» 4:3.

Поначалу было небольшое преимущество «Водника», а Евгений Дергаев даже не забил пенальти (пробил прямо во вратаря). Но потом архангелогородцы словно вспомнили, что победа выведет их на грозный «Енисей», и резко снизили активность почти до нуля. Создавалось впечатление, что их вообще не интересуют ни чужие ворота, ни поддержка зрителей, которые раз за разом затягивали «Водник! Водник!».

«Байкал-Энергия» тоже поначалу «стеснялась» забивать. Не успел опустить клюшку Евгений Иванушкин, но ему простительно – последний матч форвард проводил аж 23 февраля. Катнул мяч мимо ворот Александр Егорычев. За это ему крепко досталось от нового главного тренера Владимира Янко. «Ты что, все знаешь в хоккее?» – бушевал наставник на скамейке запасных. Стало ясно: отбывать номер гости точно не будут.

И тут же иркутяне начали забивать. Иванушкин, Станислав Исмагилов, снова Иванушкин – 0:3. И все как-то без жесткого сопротивления со стороны защитников.

У Иванушкина в этом чемпионате – свой интерес. После хет-трика, который он оформил на 62-й минуте, на счету бомбардира стало 992 гола в чемпионатах России. На то, чтобы выбить заветную 1000 у Евгения остается как минимум три матча четвертьфинальной серии. А если иркутяне пройдут в полуфинал, добавится еще две встречи. Хотя, зная характер 88-го, уверен, что решить задачу он постарается уже 9–10 марта.

Возвращаясь с перерыва, Янко долго спорил с инспектором матча о назначении пенальти в ворота Дениса Рысева и неназначении в противоположную сторону.

При счете 0:4 «Водник» словно проснулся. Побежал вперед, прижал соперников к его штрафной, забил трижды и… все! Как отрезало. «Вы же видели, что они сегодня не хотели выигрывать? – возмущался после игры Владимир Янко. – Им и не надо! Они не хотят на «Енисей» выходить. «Водник» – шикарная команда, но в конце она даже не прессинговали».

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

1. «СКА-Нефтяник» – победитель серии «Динамо-Москва» – Сибсельмаш»

2. «Байкал-Энергия» – победитель серии «Динамо-Казань» – «Кузбасс»

3. «Енисей» – «Волга»

4. «Уральский трубник» – «Водник»

Матчи серий до трех побед пройдут 9, 10 марта в Хабаровске, Иркутске, Красноярске и Первоуральске. 14 и, если потребуется, 15 марта – на полях соперников. При счете 2:2 решающие матчи пройдут 19 марта.