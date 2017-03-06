Андрей Червиченко: Судейство Безбородова - черная клякса на матче в Краснодаре

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную ничью красно-белых с «Краснодаром» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

- Ваше резюме встречи.

- Матч понравился. Боевая игра, державшая в напряжении заполненные трибуны отличного стадиона... Но, к сожалению, судейство Безбородова оказалось черной кляксой на этой симпатичной картине.

- Речь идет о пенальти в ворота «Спартака»?

- Да нет, все как раз наоборот. Речь идет о 26-й минуте, когда Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому. Игрок «Краснодара» из-за травмы покинул поле, Денису же за это - ничего. Подобным образом Глушаков, к слову, «отличился» в игре с «Ростовом». Если бы была зеркальная ситуация и Газинский срубил спартаковца, думаю, краснодарца выгнали бы с поля. Были со стороны «Спартака» и во втором тайме фолы, которые Безбородов беспардонным образом проигнорировал.



- Безбородов - питерский арбитр, к чему ему симпатизировать красно-белым?

- Питерский - по прописке, а на деле-то он чисто спартаковский. Вспомните тот же матч «Спартака» с «Ростовом», когда он похоронил ростовчан, выдумав сначала красную карточку Кудряшову, а потом высосав из пальца две желтые карточки для Наваса.



- И все же, в чем логика?

- Логику можно отыскать. Бывает так, что не всегда земляки болеют друг за друга, конфликты у них возникают. Но то, как Безбородов тянет «Спартак», - так никто этого не делает. Когда его спрашивают, почему ты так отсудил, он отвечает: «Ну я так видел». Получается, что он так видел, а несколько миллионов лохов должны это проглатывать.



- Если абстрагироваться от судейства, «Спартак» вам понравился?

- «Спартак» понравился заряженностью на победу. Состав у них - один из лучших в стране. Но бросается в глаза, что нападение и середина у команды хороши, а вот оборона хромает, что мы и увидели в воскресенье. «Спартаку» нужен еще один серьезный защитник. Ну и Селихов бы лучше справился в воротах, чем Ребров.

Я полагал, что в этом матче они аккуратнее будут играть, но команда не отошла от своего стиля. Интрига в чемпионате сохраняется, тем интереснее будет концовка.

- Что скажете о «Краснодаре»?

- «Краснодар», на мой взгляд, сыграл неплохо, но есть в его составе игроки необученные. И не понимаю, почему Шалимов не очень занимается этим. Например, за обрезы, которые делал Подберезкин, Бердыев бы ему ноги вырвал после матча. Игрок, претендующий на попадание в сборную, не может так ошибаться. У этой команды есть и боевой дух, и желание, и напор, но она мало работает в тактическом плане. «Ростов» себе таких ошибок, как в случае со вторым голом «Спартака», не позволяет.

- Почему, на ваш взгляд, другая центральная встреча тура между ЦСКА и «Зенитом» в отличие от этой получилась столь скучной?

- Разница в подходах, составах игроков и проблемах. Проиграй армейцы, они практически выбыли бы из борьбы за Лигу чемпионов. Уступили бы питерцы, увеличился отрыв от «Спартака». Нынешний «Спартак» не может показывать такую игру, как эти две команды. Красно-белые просто не могут играть от обороны, они должны идти вперед. Как только «Спартак» останавливается, из-за отсутствия хороших защитников он сразу получает.