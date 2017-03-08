Софья Великая: Моя цель – личное золото на Играх в Токио

Олимпийская чемпионка – капитан ЦСКА 31-летняя Софья Великая через полгода после Игр в Рио, рассказала, когда планирует снова взять в руку саблю, о своей общественной работе, назначении послом Всемирных военных игр и личной жизни.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Софья ВЕЛИКАЯ Родилась 8 июня 1985 года в Алма-Ате (Казахская ССР). Заслуженный мастер спорта по фехтованию на саблях. Первый тренер – Валерий Дьякокин. Тренеры: Дмитрий Глотов, Кристиан Бауэр. Выступает за ЦСКА. В сборной России с 2001 года. Чемпионка мира 2004 года в командном первенстве. Олимпийская чемпионка 2016 (командная сабля), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2012, 2016) в личных соревнованиях. Семикратная чемпионка мира. 11-кратная чемпионка Европы. Два высших образования. Живет в Москве. Замужем. Воспитывает сына.

ПОЛГОДА БЕЗ САБЛИ

- Полгода назад, 14 августа 2016 года вы в составе команды российских саблисток завоевали золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. Что изменилось за это время в вашей жизни?

- Самое главное - я стала олимпийской чемпионкой. Когда нанесла 45-ый удар в финале командных соревнований, я выдохнула и подумала: «Неужели всё закончилось?». Мы живём в предвкушении событий, а они пролетают молниеносно!

- Чтобы остановить прекрасные мгновения жизни вы взяли отпуск…

- Да. Естественно, с разрешения попечителя Федерации фехтования России Алишера Усманова, главного тренера сборной России Ильгара Мамедова и старшего тренера по сабле Кристиана Бауэра.

- Как вы проводите время в отпуске?

- Участвую в общественных мероприятиях, связанных с популяризацией нашего вида спорта. Общаюсь со школьниками и студентами. Очень много школ посетила за это время, наверное, на несколько лет вперед. Эти визиты важны. Они заряжают детей на дальнейшие победы. Когда ребята видят, что герои спорта - реальные люди, а если брать с них пример, то можно преодолеть любые трудности и добиться успеха. А еще после Игр в Рио я стала капитаном Российской Армии.

- Для олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира это важно?

- Конечно! Тем более, можно дослужиться до майора. Я хочу быть майором, и у меня нет золотой олимпийской медали в личном зачете, я хочу ее завоевать на Играх в Токио в 2020 году. Когда есть перспективы, возможности и задачи - это же классно!

«ВЕРНУСЬ Я В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ»

- Чем вы обосновали для себя необходимость уйти в отпуск?

- Мне нужен был перерыв, чтобы побыть с семьей, отвлечься от спорта, заняться другими делами… Когда я была избрана председателем комиссии спортсменов и вошла в исполком Олимпийского комитета России – забот прибавилось. А в сборной России по фехтованию сейчас как раз проходит смена поколений.

- Так не лучше ли в этот момент находиться в команде, чтобы отслеживать силу потенциальных конкуренток?

- Опыт позволяет это делать на расстоянии, чтобы после отдыха вернуться в спорт с новыми силами для борьбы. Взбудоражить, так сказать, молодых и перспективных, создав им конкуренцию (смеётся).

- Вернуться за год до Игр в Токио?

- Уже в следующем сезоне, скажем, в октябре 2017 года.

БУДНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

- Три месяца назад, 17 ноября, вы были избраны председателем комиссии спортсменов ОКР и заявили: «Мы сделаем все возможное, чтобы ситуация стала чище и наши спортсмены были защищены». Кого успели защитить?

- Комиссия спортсменов ОКР - общественная организация. Такие комиссии созданы во всем мире. Мы тесно взаимодействуем с отечественными и международными спортивными Федерациями, с нашим представителем в МОК – Еленой Исинбаевой. В каждой российской спортивной федерации должна быть создана комиссия спортсменов, благодаря чему, мы сможем помогать все большему числу атлетов. Например, с трудоустройством , или при получении дополнительного образования. Наша комиссия сотрудничает с ВУЗами, которые предоставляют гранты, и предлагают специализированн ое обучение.

Специалисты нашей комиссии помогут спортсмену составить необходимые бумаги, необходимые для решения каких-либо проблем, дать юридическую консультацию. Конкретные примеры нашей помощи я указывать не буду, потому что они зачастую касаются личной жизни известных спортсменов. На повестке дня детальное изучение вопроса о выступлении наших спортсменов на международных соревнованиях под нейтральным флагом, а также решение сложной проблемы, связанной с возвращением российскими спортсменами олимпийских медалей МОК.

- Что тут сложного… Медали, если выиграны нечестно, надобно вернуть, и разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом на международных стартах…

- У каждого своя правота, у спортсменов, чиновников, международных спортивных организаций, болельщиков. Обсуждение таких проблем и принятие консолидированно го решения по этим вопросам – работа нашей комиссией. Мнение нашей комиссии доводится до сведения исполкома ОКР.

- Сколько человек входят в состав комиссии спортсменов ОКР?

-12. Мои заместители выдающиеся спортсмены - Екатерина Гамова и Андрей Моисеев. В состав комиссии входят два почетных представителя – ее предыдущий председатель Ольга Брусникина и Александр Попов. Каждый член комиссии у нас взаимодействует с конкретными отечественными спортивными федерациями . Контакты комиссии указаны на сайте ОКР. Любой российский спортсмен может связаться с нашей комиссией.

- У вашей комиссии есть кабинет в ОКР?

- Офиса нет, но когда членам организации необходимо собраться, то ОКР предоставляет помещение.

- Когда вы вернетесь в большой спорт, комиссия осиротеет без председателя.

- Я найду время в тренировочном графике, чтобы работа комиссии была планомерной.

- Почему вы согласились стать председателем этой комиссии?

- Захотела проявить себя не только с саблей.

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО

- Вдобавок к одной общественной нагрузке, вы стали послом III зимних Всемирных военных игр в Сочи, зачем?

- Как посол Игр-2017 я занималась их популяризацией. Олимпиада военных в Сочи напомнила всему миру об Олимпийских играх 2014 года. Это очередная демонстрация, что Россия может принимать соревнования любого уровня. К сожалению, мне ни разу не довелось выступить на Всемирных играх военнослужащих, потому что требовалось в те же сроки выступать на чемпионатах мира. Я просила тренера: отпустите, мне не сложно одним днем слетать, выступить для родного ЦСКА и вернуться с медалью… Отсутствие в моей коллекции золотой медали Военных игр - еще один стимул продолжить спортивную карьеру.

- Судя по вашему медальному голоду, вы – невероятный максималист…

- Я – близнец по знаку зодиака! У нас всё по-разному. (Смеётся).

ПРО ФЕХТОВАНИЕ

– Скучаете по сабле?

- Такого порыва, чтобы взять оружие и всех соперниц порубить, у меня еще нет. Соревнования мне не снятся, олимпийские финалы в Бразилии не пересматривала ни разу. Сейчас активно занимаюсь ОФП, хожу в тренажерный зал, плаваю…

- Сабля ваша, вероятно, заржавела…

- Сабля дома, но руки к ней пока не тянутся.

- Без практики несложно забыть фехтовальные приемы.

- Вы же ходить - бегать умеете? Куда это уйдет? Чтобы вернуться на прежний спортивный уровень, мне необходимо увеличить физические кондиции, восстановить взрывную силу. У меня богатый опыт специальной подготовки, связанной с оружием, а вспомню быстро перемещения в фехтовальной стойке… Несколько уроков, и, думаю, всё вернется.

- Выходит, через пару месяцев после возвращения на дорожку вы сможете выйти на прежний уровень мастерства?

– Здесь главное - эмоциональный настрой. Ты должен быть агрессивен. Должен страшно захотеть что-то завоевать. Не так, чтобы уныло: «ну я попробую, получится – не получится». Тут надо приходить в спортзал и работать не жалея себя.

- Наступило, скажем, 1 октября, вы приходите в зал и даете зарок: «Буду тренироваться без устали - стану Олимпийской чемпионкой!»

- Именно так. И пошло преодоление себя. Я получаю удовольствие в страданиях (смеётся). Но сейчас нет желания страдать.

ПРО РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО КРИСТИАНА БАУЭРА

- Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что поддержит инициативу Федерации фехтования России (ФФР) по предоставлению российского гражданства старшему тренеру сборной России по сабле Кристиану Бауэру, «если он разделяет культурные ценности страны и хочет стать ее частью». Вы согласны с министром в данном вопросе?

- С Кристианом я знакома с 2010 года. Конечно, наши менталитеты разнятся, но он уже часть нашей культуры.

- Как Огюст Монферран и Витус Беринг?

- Сравнивать не берусь. Но могу подтвердить, что Кристиан обогатил российскую фехтовальную культуру. Благодаря Бауэру шесть лет мы даем стабильный результат на международной арене. Кристиан больше взаимодействует с российскими саблистами, чем общается со своей семьей, он чаще находится в России, чем во Франции. Да, с ним сложно найти контакт. Мне удалось, кому-то – нет. Он максималист и фанат своего дела, трудоголик, который с утра до вечера рисует графики и планы.

ПРО ЯНУ ЕГОРЯН

- Вы общаетесь со своей соперницей по олимпийскому финалу в Рио Яной Егорян?

- Яна - сейчас лидер и капитан сборной России. Своим примером она заряжает молодых спортсменок, показывает им к чему нужно стремиться. Капитан команды в фехтовании - тот, кто ведет коллектив за собой, берет ответственность за результат коллектива, вне зависимости от личных амбиций.

Когда я была капитаном, то представляла интересы всей команды. Если девчонки считали, что необходим дополнительный отдых или корректировка тренировочного процесса, я отстаивала эту позицию в беседах с тренерами. Без команды я не существую, поэтому всегда жила интересами коллектива. Крайне важно, чтобы в команде была здоровая атмосфера, чтобы все друг друга уважали и морально поддерживали. Егорян - тот человек, кто способен много лет выступать за сборную России. Поэтому я делилась с ней опытом. Надеюсь, что и она будет помогать советом молодым спортсменкам нашей сборной.

- Когда вы вернетесь в сборную России, то наверняка будете бороться за лидерство в коллективе?

- Для этого ты должна быть лучшей на дорожке. Кто пойдет за аутсайдером? Когда побеждаешь, партнеры видят, что твои шаги правильные, за тобой можно следовать.

- Смогут поладить два капитанши российской сабли на одном корабле?

- Рассмотрим этот вопрос, когда я вернусь.

ПРО ЛИЧНОЕ

- Ваш муж Алексей Мишин продолжит борьбу на ковре? Поддерживает ли он ваше желание вернуться в большой спорт?

- У Алексея свой путь определенный, у меня свой. Его путь значим для меня и наоборот. Надо уважать друг друга и принимать выбор близкого. Принимать, заметьте, не значит быть полностью согласным. Если для близкого человека значимо возвращение на ковер или на дорожку, почему его не поддержать? Сама я еще не поняла, продолжит ли Мишин борьбу.

- Ваш сын Олег уже просил у мамы с папой братика или сестренку?

- Просит.

– Получит?

- Получит.

- После Игр-2020?

- Может раньше. Как Бог даст.

ПРО ТОМАСА БАХА И ПАВЛА КОЛОБКОВА

- Президент МОК - господин Томас Бах, министр спорта РФ - Павел Колобков. Станислав Поздняков - первый вице-президент ОК. Почему, на ваш взгляд, среди высокопоставленн ых спортивных чиновников немало представителей фехтования?

- Фехтовальщики могут предугадывать направление движения соперника. Это качество помогает им побеждать конкурентов. На мой взгляд, поединок в фехтовании – как спектакль в театре, где ты можешь допустить ошибки в первом акте, но затем, проявив волю к победе и свои таланты, в финале праздновать победу. Кстати, Томас Бах в свое время начинал свою карьеру чиновника в комиссии спортсменов.

- То есть, не стоит удивляться, если через 15 лет, я буду общаться с вами, как с президентом МОК?

- Не факт, что через несколько лет моя преодоление дороги в президенты МОК станет моей целью. Моя ясная цель - во всеоружии подойти к Токио-2020, с учетом изменений правил фехтования на саблях. Нужно идти в ногу со временем, перестраиваться. Мне это интересно. В этом деле отличный пример для подражания - четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Алексеевич Поздняков фехтовал в разные времена, и, несмотря на изменения правил, всегда побеждал.

- Новые правила могут изменить вашу излюбленную тактику ведения боя?

- Я всегда выигрывала дистанцию, чтобы атаковать. Но также я умею защищаться. Посмотрим.