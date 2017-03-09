Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперников

На прошлой неделе гостем редакции «Советского спорта» стал президент «Локомотива» Илья Геркус. В первой части беседы речь шла, в основном, об Алексее Миранчуке. Геркус не исключил, что он может остаться в «Локо». Сегодня – продолжение разговора, в котором и итоги зимней трансферной кампании, и планы на будущее.

«БАССОГОГ? ОН НЕ СТОИТ 5 МИЛЛИОНОВ»

- Юрий Семин печалился, что не удалось подписать Бассогога. Почему этот камерунский нападающий не в «Локо»?

- Бассогог – своеобразный футболист. Он играл в датском клубе «Ольборг» на позиции правого нападающего. За сезон с лишним забил четыре мяча. Но раскрылся на Кубке Африки. На его счету целых два гола за сборную. Да, Юрию Павловичу Бассгог приглянулся. Мы решили, что он стоит определенных денег, предложили их «Ольборгу». Нам ответили: «Мы его лучше в Китай продадим». И продали.

- А с китайцами бороться – бесполезно…

- Мы не готовы платить 5 миллионов за нападающего, забившего менее десяти мячей за карьеру.

- Какой у «Локо» был трансферный бюджет на эту зиму?

- Большим его назвать нельзя.

- Фарфан, Маргасов, Ари... Есть мнение, что это усиление из разряда «возьмем, боже, что другим негоже».

- Ну, и пусть так говорят. Нам нужно было усилить команду, учитывая ограничения по бюджету. Ушел у нас справа игрок – нашли ему замену. Есть проблема с центрфорвардом – арендовали замечательного игрока – Ари.

- Но «Краснодару» он оказался не нужен.

- Потому что у них переизбыток форвардов. У нас – нет. Наши интересы совпали. В «Краснодаре» есть Федор Смолов – в принципе уже на этом можно заканчивать список.

- А у «Локо» есть Шкулетич.

- Наш главный тренер считает, что Ари на данном этапе сильнее. Если Шкулетич докажет обратное – пожалуйста... В любом случае, приобретен качественный футболист, усилилась конкуренция. То же можно сказать по крайним и центральному защитникам.

Ари, Ренат Янбаев и Алексей Миранчук (слева направо) Источник: ФК «Локомотив»

- Не опасаетесь, что Фарфан будет подвержен травмам?

- Послушайте, человек всю жизнь выступал в бундеслиге, нормально переносил все нагрузки. Он у Магата два года отыграл! Там ужас, а не нагрузки. Но Фарфан чуть ли не лучшим бомбардиром становился. Думаю, опасности нет. У Фарфана было небольшое повреждение связок голеностопа, он уже подлечился. Думаю, к матчу с «Краснодаром» будет в строю.

- Почему Янбаев отказывается продлевать контракт?

- Оставлю без комментариев.

«ПРУДНИКОВ НАМ ИМИДЖ НЕ ИСПОРТИЛ»

- Борис Ротенберг – это игровое или финансовое усиление «Локомотива»?

- Не финансовое, конечно. Когда мы его брали, он был свободным агентом. Сейчас Борис тренируется, набирает форму. Все в его руках.

- Зачем «Локомотив» просматривал Прудникова на сборах? Это ведь бьет по имиджу клуба – человек за последнее время сменил множество команд.

- Была инициатива тренерского штаба: посмотрим, вдруг покажет себя? Мы предоставили Прудникову возможность, но не получилось.

- В контрактных делах Антон Миранчук идет в связке с братом Алексеем?

- У Антона свой контракт, но некая связка существует: агенты-то у них одни и те же. Если в одном вопросе вы имеете определенные расхождения с людьми, договориться в другом с ними же – сложнее. Мне хотелось бы разделить эти две истории. Пока не очень получается. Но, надеюсь, в ближайшие две недели продлим контракт с Антоном. Он хочет играть за «Локомотив», готовы дать ему шанс.

- Вы не подписали Колкера, про которого сказали, что это замечательный футболист с огромным потенциалом. Но у вас есть резерв из своих воспитанников. Вот пусть и играют.

- На эту позицию есть Ваня Лапшов, но он совсем юн, нет и восемнадцати. Молодых так быстро не подтянешь к основному составу. На позицию в центре защиты должно быть четыре-пять человек. Тем более Чорлука и Пейчинович порой травмируются. На этой позиции приходилось играть Михалику. Он замечательно это делал, но по амплуа Тарас все-таки полузащитник. На сборах в центре защиты приходилось играть Баринову. Тоже свой воспитанник, но это не его позиция. Поэтому нам был необходим еще один игрок центра обороны. А, может, даже два.

- Есть в «Локомотиве» игроки, которые недовольны разницей в уровне зарплат?

- Футбол – это спорт, где уровень игроков в одной команде разный. И уровень заслуг – тоже. Поэтому может быть ситуация, когда один игрок получает в несколько раз больше, чем другой. И это не означает, что тот, кто зарабатывает меньше, получает недостойные деньги.

«ВОЗМОЖНО, ЛОСЬКОВ СЫГРАЕТ НЕ РАЗ»

- Когда ждать появления Лоськова на поле?

- Решать тренеру. Он набрал форму, готовится. Когда будет окончательно готов, надеюсь, выйдет на поле, может, даже не на один матч.

- Игорь Денисов в «Локомотиве» – это не бомба замедленного действия?

- Это бомба для соперников.

- Между Семиным и Самедовым был конфликт?

- А вы считаете, был?

- Была замена в дерби со «Спартаком» после перерыва, недовольство Семина игроком, которое он высказывал в прессе.

- Но после той замены в игре со «Спартаком» Самедов играл. Да, в декабрьских матчах перестал. Но на то у тренера, наверное, были причины.

- Какие?

- Спросите у Семина. Возможно, Самедов пришел и сказал: «Все, я ухожу в «Спартак». В общем, конфликта я тут не вижу.

- Но ведь за Самедова можно было выручить больше, если бы не перевод в дубль, разве не так?

- Это распространенное заблуждение. Как вы себе это представляете? - «Вы сослали его в дубль на два дня!», - говорят они нам.



- Отвечаем: «Ну да, есть такой грех». - «Тогда берите, сколько дают». И на этом месте мы покорно соглашаемся... Нет-нет, все обстояло иначе. Мы просто договорились о стоимости сделки.

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ СЕМИНУ – ЕГО КОНТРАКТ»

- Почему клуб расстался со спортивным директором Игорем Корнеевым?

- Мы решили, что это останется между нами.

- Как возник вариант со спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом?

- Мы искали сильных специалистов. Одним из вариантов было приглашение Эрика. Он получил хорошие рекомендации из Германии: так получилось, что я знаком с бывшим директором академии «Шальке», он очень хорошо отзывался о Штоффельсхаусе.

- Как он взаимодействует с Виктором Панченко?

- Они взаимодействуют, встречаются, общаются, строят планы. Виктор отвечает за селекцию, а Эрик – за все в целом: академию, селекцию, главную команду.

- Знакомы ли вы с человеком, которого зовут Вова Грузин и который, по слухам, тоже близок к селекции «Локомотива»?

- Нет, не знаком.

Юрий Семин и Маринато Гилерме Источник: ФК «Локомотив»

- В недавнем интервью Ольге Смородской задали вопрос в лоб: «Предлагали ли вам распилить трансфер?». Она сказала, что не предлагали. А вам?

- Мне предлагали, так сказать, «поучаствовать» в трансфере. Но я предпочитаю получать зарплату. Такой подход меня устраивает больше.

- Еще Смородская упрекнула своего предшественника Николая Наумова, что он слишком много времени проводил в командировке в Бразилии. Вот вам надо за командировки отчитываться?

- Я, как и все, сдаю соответствующие бумаги в бухгалтерию.

- Насколько важно для клуба присутствие на матчах президента РЖД Олега Белозерова?

- Конечно, важно, ведь РЖД – наш основной акционер и спонсор. Олег Валентинович регулярно ходит на наши матчи, просто не афиширует это.

- Каков кредит доверия к Семину? Допустим, не выйдет «Локомотив» в финал Кубка России – его уволят?

- У Юрия Павловича есть контракт, стоящие перед ним задачи. Это и есть его кредит доверия. Нужно доиграть сезон, а там посмотрим.

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОСЕЩАЕМОСТЬ УПАЛА?»

- С вашим приходом «Локомотив» активизировал работу с болельщиками. Хоровод с Семиным, Масленица с Чорлукой…

- Праздники не изобретаем, просто умело пользуемся поводами.

- Как вы реагируете на разговоры, что это заигрывание с болельщиками?

- А нам на это обижаться? Мы это все ради болельщиков делаем, искренне! Для них команда играет, для них стадион построен. А если болельщики были бы нам не нужны, отгородились бы на полянке и играли в футбол без них.

- Заявка Лоськова – тоже заигрывание?

- Если «заигрывание» воспринимать как позитивный термин, то да. Заявка Лоськова – это для самого Дмитрия и для болельщиков. Хочется, чтобы люди получали максимум радости и от футбола в исполнении команды, и от наших акций.

- То есть это не история, когда мы вам Лоськова и блины, а вы, будьте добры, не кричите с трибун: «Убирайте кого-нибудь из клуба».

- Не стоит смешивать эти две истории. Я против того, чтобы болельщики матерились и жгли пиротехнику. У меня перед каждым матчем две просьбы – не используйте файеры и воздержитесь от мата. Какие-то шаги вперед нам сделать удалось. Мы на правильном пути.

- Но посещаемость немного упала…

- Кто сказал? Анализируем ситуацию с высокой точностью. Продали абонементов больше, чем за последние четыре года. Впереди матчи со «Спартаком» и «Зенитом» – посещаемость резко подскочит. Играли бы в кубке не с «Тосно», а с «Краснодаром», на стадион пришло бы не меньше 12 тысяч болельщиков.

- Все клубы премьер-лиги, и «Локо» не исключение, подписали контракты с киберспортсменами, которые играют в футбол на приставке. У них огромная аудитория поклонников. Как ее зазвать на стадион?

- Действительно, это огромный мир геймеров. И в этом мире есть популярные блогеры с миллионами подписчиков в YouTube. Лидеры мнений в своей среде. На сегодняшний день у нас есть киберкоманда. Эти люди создают в своей среде медийную активность вокруг «Локомотива». Есть идея создать на стадионе уголки, где молодежь могла бы поиграть, пообщаться.

«ВОЗМОЖНО, БАКОВКУ ВЫБЕРЕТ СБОРНАЯ ИТАЛИИ»

- Реально ли сделать так, чтобы стадион приносил прибыль не только в дни матчей?

- Стадион строится, чтобы там проводить футбольные матчи. Но, безусловно, нужно проводить и концерты, и фестивали, и другие мероприятия.

- Какую группу хотели бы увидеть на «Локомотиве»?

- Для организации большого концерта нужно начинать работать чуть ли не за два года до этого. Но мы обязательно кого-нибудь зазовем на стадион.

- Летом в России пройдет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира. Инфраструктура «Локомотива» будет как-то задействована в этом?

- Наша база в Баковке находится в списке тренировочных лагерей. Скорее всего, во время чемпионата мира там разместится сборная Италии.

- Вы долго работали в сфере телевидения, возглавляя «Лигу ТВ». Всегда выступали за развитие платного спортивного ТВ. Как относитесь к тому, что теперь почти все матчи тура можно увидеть бесплатно на федеральном канале?

- На мой взгляд, это ошибка. Платный контент побеждает бесплатный. Но деньги от медиа начнут поступать только когда будет выстроена платная система. Вернуться к ней не поздно. Основная наша проблема – завышенные ожидания. Хотим сразу, как в Англии. Так не бывает. Английская премьер-лига росла 25 лет, начиная с весьма скромных цифр.

- Да, может, проблема в том, что люди не хотят платить за трансляции?

- Не думаю. Есть, конечно, какой-то верхний ценовой порог, но, когда, например, подняли цену на подписку на канал «Наш футбол» со 149 до 249 рублей в месяц, вся аудитория осталась. Есть миллион других проблем. Скажем, такая вещь, как удобство подписки. Но решили делать по-другому.