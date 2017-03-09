«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеров

Произошедшее на стадионе «Камп Ноу» в ночь с 8 на 9 марта иначе как чудом сейчас не называют. Встречу, в которой «Барселона» отыграла гандикап в четыре мяча после поражения от «ПСЖ», уже причисляют к лучшим играм в истории футбола.

Надолго запомнят эту ночь и букмекеры. Только для них это не чудо, а настоящий ночной кошмар, который еще долго будет преследовать аналитиков. В одной из британских контор итоги игрового дня назвали «худшим результатом сезона, возможно даже за в истории».

100 к 1

Общая сумма выплат игрокам на этом матче исчисляется восьмизначным числом причем, не в рублях, а в фунтах стерлингов. Самые удачливые игроки сумели поставить на проход «Барселоны» в следующий раунд на 87-й минуте, за несколько мгновений до того, как каталонцы приступили к воплощению своего «семиминутного чуда» в реальность. Коэффициент в этот момент доходил до 100 к 1. То есть, поставив 100 рублей на выход сине-гранатовых в следующий раунд, можно было заработать 10 тысяч рублей.

– К сожалению, суммы озвучить не могу, но данный матч занял первое место в рейтинге самых убыточных за всю историю компании. Выплаты по матчу составили 115% от суммы поставленных денег. Многие клиенты смогли обогатиться в буквальном смысле этого слова, –рассказал «Советскому спорту» Максим Афанасьев, заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок».

В победу «Барселоны» до игры верило подавляющее количество игроков – 89%. Однако на проход команды Луиса Энрике в следующий раунд решались ставить далеко не все.

– После быстрого гола Луиса Суареса распределение ставок изменилось: 87% на проход Барселоны, 13% – на «ПСЖ». На протяжении всей встречи, наблюдался интерес в сторону победы и прохода «Барселоны». Ответный гол «ПСЖ» охладил пыл поклонников каталонского клуба, но гол Неймара забитый на 88 минуте возродил эту надежду, – рассказал Максим Афанасьев.

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Математика краха

Лишь одному человеку удалось еще до начала матча угадать точный счет – 6:1. Коэффициент на такой исход составлял 58,1. Именно во столько раз игрок увеличил свою ставку в 1000 рублей.

Были случаи, когда игроки ставили и угадывали точный счет уже по ходу матча, когда «ПСЖ» сумел отыграть один гол. В тот момент коэффициент на счет 6:1 составлял 40.

Перед стартом матча коэффициент на проход «Барселоны» составлял 10. После гола Суареса на третьей минуте встречи он пополз вниз – 5,7 при счете 1:0, 4,7 – при счете 2:0, 2,45 при счете 3:0.

После гола «ПСЖ» коэффициенты начали вновь увеличиваться: 12 при счете 3:1, 9 – при счете 4:1, 11 – при счете 5:1 уже в дополнительное время.

Максимальный коэффициент был зафиксирован на 87-й минуте – за несколько мгновений до гола Неймара и начала барселонского чуда. В России он составил 88, в Европе – доходил до 100.