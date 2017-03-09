«Сколько я забил?» Осала не поверил своей результативности

На послематчевой пресс-конференции тренеры «Магнитки» и «Барыса» были традиционно немногословны, а хоккеисты «Металлурга» охотно делились рецептами, как обыграть казахстанскую команду.

– Опять я? – около раздевалки пытается отказаться от интервью Ярослав Косов. Но не зря же форварда отмечает тренерский штаб «Магнитки». Он серьезно прибавил после новогодних праздников. Вот и сегодня был одним из самых ярких игроков на площадке. Поэтому без общения с прессой – никак.

– Немного волновались, все-таки начало серии, это всегда так, – рассуждает Ярослав. – Грамотно расставили акценты, поэтому и победили. Хорошо сыграли не только в атаке, но и в обороне.

– «Барыс» играл жестко?

– Скажу так: с «Куньлунем» мы не особенно играли в тело, а сейчас сделали на этом упор.

– Тяжело без Мозякина?

– Конечно, Сергея не хватало. Его отсутствие ощущалось. Но ничего – справились.

– Ощущали, что соперник по второму раунду – уже более серьезный?

– «Барыс» – более мобильная команда. Они хорошо переходят из обороны в атаку, первое звено очень хорошее у них. Но еще раз скажу, что мы хорошо сыграли в свою игру.

– Помните прошлогодний полуфинал с «Сибирью»? – зачем-то спрашивают у Оскара Осалы. Автор победного гола даже и не знает как ответить.

– Я же в Финляндии был, залечивал перелом ноги. Да и зачем вспоминать, сегодня – новый плей-офф, все другое.

– В чем секрет успеха в первом матче с «Барысом»?

– У нас получился хороший старт, и дальше мы смогли прибавить по ходу матча.

– Отсутствие Мозякина было ощутимым?

– Он же лучший игрок за пределами НХЛ! Конечно! Но лично на моей игре это не сказалось. Хотя у нас были иные игровые сочетания.

– Как сдержать первое звено «Барыса?

– Когда я выхожу против них, то становлюсь супер-внимательным. С ними нужно больше контролировать шайбу, не давать им владеть шайбой и атаковать.

– Какой аспект в матчах против «Барыса» самый тяжелый?

– Во-первых, у них хорошее большинство. Во-вторых – вратарская линия. В-третьих – система игры. Поэтому я полагаю, что счета все же будут небольшими. Первые два периода на табло было 1:0. Они знали, что нужно делать. Потом нам удалось забросить несколько шайб, чему я очень рад – мы не дали сопернику шансов.

– Сегодня ты забил 50-й гол за «Металлург».

– Правда? Так много?! – смеется финн. – Не знал, честно! Вроде играю за «Металлург» не так много.

– Ну как – следующий матч – 250-й за «Магнитку».

– Ну просто вечер открытий!

Форсированная «Магнитка». «Металлург» начал серию с уверенной победы (отчет)

А вот на пресс-конференции ждать открытий не приходится. И Воробьев, и Занковец понимают, что вся борьба еще впереди. Никто не хочет раскрываться перед соперником.

– Хорошо начали серию, готовимся дальше, – замечает Воробьев.

– Сложилось впечатление, что Филиппи наигрывался с Коваржем и Зариповым. Уж очень хорошо сыграл.

– Нет, мы их не наигрывали. Пришлось выходить из положения, получилось неплохо, согласен.

– Вас тревожит, что Сантала давно не набирает очков?

– Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает – все равно. Если помните – он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство!

– Мы были недостаточно хороши для победы, – говорит Занковец. – В чем именно? Не были достаточно агрессивны в атаке, нужно было заслужить гол. Мы этого не сделали.

– Не рисковали, оставляя в воротах Карлссона, который без замен отыграл серию с «Траткором»?

– У него было время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Не думаю, что нужно менять вратаря, который принес нам успех на первой стадии.

– Выход в полуфинал «Востока» раскрепостил вашу команду?

– Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур – туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Но пока мы не настолько хороши, чтобы побеждать «Металлург».