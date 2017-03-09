«Сколько я забил?» Осала не поверил своей результативности
На послематчевой пресс-конференции тренеры «Магнитки» и «Барыса» были традиционно немногословны, а хоккеисты «Металлурга» охотно делились рецептами, как обыграть казахстанскую команду.
– Опять я? – около раздевалки пытается отказаться от интервью Ярослав Косов. Но не зря же форварда отмечает тренерский штаб «Магнитки». Он серьезно прибавил после новогодних праздников. Вот и сегодня был одним из самых ярких игроков на площадке. Поэтому без общения с прессой – никак.
– Немного волновались, все-таки начало серии, это всегда так, – рассуждает Ярослав. – Грамотно расставили акценты, поэтому и победили. Хорошо сыграли не только в атаке, но и в обороне.
–
«Барыс» играл жестко?
– Скажу так: с «Куньлунем» мы не особенно играли в тело, а сейчас сделали на этом упор.
–
Тяжело без Мозякина?
– Конечно, Сергея не хватало. Его отсутствие ощущалось. Но ничего – справились.
–
Ощущали, что соперник по второму раунду
– уже более серьезный?
– «Барыс» – более мобильная команда. Они хорошо переходят из обороны в атаку, первое звено очень хорошее у них. Но еще раз скажу, что мы хорошо сыграли в свою игру.
– Помните прошлогодний полуфинал
с «Сибирью»? – зачем-то спрашивают у
Оскара Осалы. Автор победного гола даже
и не знает как ответить.
– Я же в Финляндии был, залечивал перелом ноги. Да и зачем вспоминать, сегодня – новый плей-офф, все другое.
–
В чем секрет успеха в первом матче с
«Барысом»?
– У нас получился хороший старт, и дальше мы смогли прибавить по ходу матча.
–
Отсутствие Мозякина было ощутимым?
– Он же лучший игрок за пределами НХЛ! Конечно! Но лично на моей игре это не сказалось. Хотя у нас были иные игровые сочетания.
–
Как сдержать первое звено «Барыса?
– Когда я выхожу против них, то становлюсь супер-внимательным. С ними нужно больше контролировать шайбу, не давать им владеть шайбой и атаковать.
–
Какой аспект в матчах против «Барыса»
самый тяжелый?
– Во-первых, у них хорошее большинство. Во-вторых – вратарская линия. В-третьих – система игры. Поэтому я полагаю, что счета все же будут небольшими. Первые два периода на табло было 1:0. Они знали, что нужно делать. Потом нам удалось забросить несколько шайб, чему я очень рад – мы не дали сопернику шансов.
–
Сегодня ты забил 50-й гол за «Металлург».
– Правда? Так много?! – смеется финн. – Не знал, честно! Вроде играю за «Металлург» не так много.
–
Ну как – следующий матч – 250-й за
«Магнитку».
– Ну просто вечер открытий!
Форсированная «Магнитка». «Металлург» начал серию с уверенной победы (отчет)
А вот на пресс-конференции ждать открытий не приходится. И Воробьев, и Занковец понимают, что вся борьба еще впереди. Никто не хочет раскрываться перед соперником.
– Хорошо начали серию, готовимся дальше, – замечает Воробьев.
–
Сложилось впечатление, что Филиппи
наигрывался с Коваржем и Зариповым. Уж
очень хорошо сыграл.
– Нет, мы их не наигрывали. Пришлось выходить из положения, получилось неплохо, согласен.
–
Вас тревожит, что Сантала давно не
набирает очков?
– Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает – все равно. Если помните – он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство!
– Мы были недостаточно хороши для победы, – говорит Занковец. – В чем именно? Не были достаточно агрессивны в атаке, нужно было заслужить гол. Мы этого не сделали.
–
Не рисковали, оставляя в воротах
Карлссона, который без замен отыграл
серию с «Траткором»?
– У него было время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Не думаю, что нужно менять вратаря, который принес нам успех на первой стадии.
–
Выход в полуфинал «Востока» раскрепостил
вашу команду?
– Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур – туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Но пока мы не настолько хороши, чтобы побеждать «Металлург».
Матч
Металлург Мг - Барыс - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 10:53 (1:0). Филиппи (Зарипов, Коварж), 43:43 (2:0). Коварж (Бирюков, Казионов Д.), 47:52 (3:0). Зарипов (Хабаров, Филиппи), 59:40 (4:0).
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция