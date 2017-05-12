Александр Салугин: Сами свой футбол душим!

Василий Березуцкий и Александр Салугин Источник: ТАСС

С нападающим «Амкара» Александром Салугиным можно говорить практически на любые темы. «ССФ» воспользовался этим, получив удовольствие от общения.

«КОЛЛЕР? САМЫЙ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

Александр САЛУГИН НАПАДАЮЩИЙ РОДИЛСЯ: 23 октября 1988 года в Москве. КАРЬЕРА: воспитанник ЦСКА. Выступал за ЦСКА (2005–2007), «Текстильщик» Иваново (2007), «Крылья Советов» (2008–2010), «Ростов» (2009), «Волгу» НН (2010–2013), «Нижний Новгород» (2011–2012), «Торпедо» Москва (2013–2015). В «Амкаре» с 2015 года (31 матч, 4 мяча). ДОСТИЖЕНИЯ: обладатель Кубка УЕФА (2004/05), чемпион России (2005 и 2006), обладатель Кубка России (2005/06). ЗА ЮНОШЕСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ РОССИИ провел 20 матчей, забил 15 мячей.

– Вы вечно в центре внимания, с вами весело. Так было во всех командах, где играли?

– Да, везде рядом оказывались ребята с хорошим чувством юмора. Надеюсь, так будет и впредь.

– И в Иваново, куда вы попали таким гламурным столичным юношей, вас нормально приняли?

– Конечно! Кстати, недавно видел ребят из Иваново, пообщались. Однажды говорил про договорные игры, в которых я их подозревал, но теперь понял, что тогда, наверное, было стечение обстоятельств. Обязательно напишите об этом!

– О, про договорняки еще будут вопросы. А пока воспоминания. Валерий Газзаев в ЦСКА уделял вам много внимания?

– Очень много! В 16 лет играл в основном составе, низкий поклон ему! Меня даже талисманом называли.

– При вас в ЦСКА мобильники отнимали в день матча?

– Этого уже не было. Когда я был, появлялись бразильцы, и Валерий Георгиевич дал слабину в этом плане. Запомнились его установки – так настраивал, что выходили и оставляли на поле все!

– В «Крыльях» потом было веселее?

– Да, у Слуцкого веселее. Но я же не играл у него в ЦСКА и не знаю, насколько весело было там. Знаю, в ЦСКА он хотел создать такую же атмосферу, какая была в «Крыльях», но в таких больших командах это невозможно.

– Когда в Самаре на базу «Крыльев» привозили тигра из цирка, не боялись его гладить?

– Не боялся. А вообще у Слуцкого интересные были решения. «Крылья Советов» тогда шестое место заняли, в еврокубки попали. Очень серьезный результат, учитывая, что команда только в том году собралась.

– Чем запомнился Ян Коллер?

– О, самый добрый человек на свете! Трудоголик. Очень хороший парень – что он, что Ярошик.

– А Тихонов?

– Вообще красавец! В таком возрасте по системе «гол плюс пас» набрал больше всех. Сумасшедший уровень мастерства и опыта.

– Он как-то признался, что даже если не в форме, этого никто не заметит.

– В любом состоянии играл! Однажды провел на поле тайм, а потом поехал в больницу камни из почек выводить. И ничего на поле не испортил.

«ДЕНЬГИ ТЕРЯЛ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ»

– После Самары вы оказались в «Волге», которая отдала вас в аренду в «Нижний Новгород». Они попали друг на друга в переходных встречах за право выступать в РФПЛ, причем вы играли против своей команды. Много разговоров вокруг этой серии!

– Договорняка не было. Сложные матчи. Первый мы проиграли 1:2, второй провели 0:0. Если бы вышли в РФПЛ, весь бюджет «Волги» переходил «Нижнему Новгороду». Но я в любом случае оставался в минусе, мне в обоих клубах были должны.

– А что осталось в памяти от следующих переходных игр – вашего «Торпедо» и «Крыльев Советов»?

– Обидно, что мой гол отправил «Крылья» в первый дивизион. А с другой стороны, чувствовал гордость, что такой великий клуб, как «Торпедо» вернулся.

– Но у команды ведь не было шансов закрепиться!

– Если бы пошли на уступки Бородюку и добавили три-четыре опытных футболиста, мы бы остались. Боролись же, набрали столько же очков, как и «Ростов», но из-за игры «Терек» – «Урал» вылетели.

– Отчего у Александра Бородюка такие паузы в тренерской карьере?

– Значит, не нашел еще руководителей, которые соответствовали бы его порядочности. Людей со своим мнением мало кто любит, а он никому не позволяет влиять на команду. Как только это случается, уходит.

– Когда «Торпедо» вылетало, в конце сезона вы почти не тренировались. Как такое возможно?

– Мы тренировались сами, без тренера. Но запас у нас был, и я не думаю, что это сильно повлияло. У всех была задача, чтобы вылетели именно мы.

– Судьбу команды решила игра «Терека» с «Уралом». Вы тогда назвали этот матч смешным. Извиняться не пришлось?

– Нет, как думал, так и сказал. Реалии нашего футбола.

– Отличите договорняк от нормальной игры по телекартинке?

– Вероятность большая. Имею в виду чемпионат России, где знаю уровень футболистов и понимаю, что даже в самый плохой день они не могут совершать такие ошибки. Но это слова, а подкрепить их фактами невозможно. Нам бы всем объединиться и развиваться. У нас в стране и так-то климат неподходящий, чтобы растить кадры, а мы сами свой футбол душим.

– Не приемлете иронию в адрес наших футболистов, например, Андрея Аршавина?

– Такое не читаю. Аршавин – лучший игрок в российской истории. Он, Кержаков, Жирков. Юра же в Россию не за деньгами вернулся! Он чисто русский человек, хочет жить здесь. Вообще среди болельщиков много заблуждений насчет игроков.

– Принято считать, что у всех в голове только деньги.

– Обратный пример – Вадим Евсеев, который помогал у нас Гаджиеву, но ушел в ивановский «Текстильщик» главным тренером. Уверен, с потерей в зарплате. Но ему хочется развиваться. Впрочем, если будешь развиваться, есть шанс, что деньги приложатся сами. А с Валентинычем интересно было работать.

«КОШКИ И СОБАКИ ЖИВУТ НЕДОЛГО»

– Чего вы хотите от футбола?

– Играть в премьер-лиге, раскрывать потенциал. От чего это зависит? От доверия.

– Ваш гол «Томи» с центра поля – что это?

– Много работаю, иногда это возвращается такими голами. Что пока не помогло мне закрепиться в составе.

– Когда забили тот гол, трудно было удержаться от жестов в адрес Валерия Петракова, с которым вы не особо ладили?

– Нужно понять и простить. Нет смысла ворошить старое.

– Александр Прудников, забивший гол отвергнувшему его «Оренбургу», решил иначе.

– Ну, не было смысла. Прудников и так забил, команда выиграла, он доказал, что его должны были ставить в состав. Но я Сашу понимаю – всем обидно, когда теряем время. Оно же уходит!

– Вы это остро ощущаете?

– Конечно! Ближе к тридцати время не идет даже – бежит!

– Спрашивали у Гаджи Муслимовича, почему мало играете?

– Да, но у него свое видение. Я его уважаю, как и он меня.

– Вы не выглядите как человек, у которого на душе кошки скребут.

– Это защитная маска. Если человек веселый, это же не значит, что он несерьезный. Многие думают – если шутишь на тренировке, работаешь не в полную силу. Бред!

– По Перми на чем ездите?

– На такси. Мог бы и на велосипеде, но погода не позволяет.

– А погонять нет желания?

– Нагонялся в свое время. Сейчас чуть-чуть другие мысли.

– Похоже, в последнее время вы стали другим. Почему?

– Женился. Изменилось отношение к себе, к родным и близким. Годы идут, родители стареют... Все изменилось и стало гораздо серьезнее.

– С прежними друзьями не разошлись?

– Нет. Те, что были с детства, остались.

– Вы охотно общаетесь с легионерами «Амкара» на английском.

– В детстве учил, на разговорном уровне это же простой язык. И мне интересно, и важно в коллективе поддерживать атмосферу, чтобы иностранцы не отдалились.

– У вас есть домашние животные?

– Нет. Они живут недолго, тяжело с ними потом расставаться, был уже опыт. Лучше не заводить.

– Расскажите о вашем последнем увлечении, о снукболе!

– Это бильярд ногами. Правда, очень интересно! И травму не получишь. Друг увидел в Европе, стали развивать. Хотелось бы вывести игру на серьезный уровень. Если уж по перетягиванию каната чемпионаты мира проводят…



