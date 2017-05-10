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«Был ранен, но не оставил поле боя». Подвиги хоккеистов, которые воевали

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Азарий Александрович Баскаков, деревня Ириновка, 1944 год
Азарий Александрович Баскаков, деревня Ириновка, 1944 год

В год 70-летия первого чемпионата СССР «Советский спорт» вспоминает подвиги тех, кто воевал, а потом создавал историю нашего хоккея. 

Иван Иванович Балдин (1919-1968), играл в хоккей с мячом за свердловские команды. В сезоне-1946/47 выступал за «Дом офицеров» Свердловска в хоккей с шайбой. 

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «В наступательных боях проявил себя смелым, отважным воином. Добросовестно относится к своим обязанностям. Лошади его всегда в хорошем состоянии».

Медаль «За отвагу». Подвиг: «При форсировании р. Висла под огнем противника исправил в воде 7 прорывов в линии. В боях за высоту 202,7 при отражении контратак противника под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем в ночное время исправил 9 повреждений в линии».

Орден Славы III степени. Подвиг: «В боях за плацдарм на левом берегу реки Висла проявил себя мужественным, стойким бойцом. Работая линейным надсмотрщиком под ураганным огнем противника устранил 36 повреждений на телефонной линии <...>»

Азарий Александрович Баскаков (1922-1995), играл в футбол в команде генерала Быстрова во время войны, выступал за «Ленинградский Дом офицеров» (ныне - СКА).

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «Будучи санинструктором 402 Стрелкового полка 168 Стрелковой дивизии Баскаков участвовал в боях в районе Невской Дубровки. 17-го ноября 1941 г. в одном из боев Баскаков,  несмотря на огонь противника, образцово оказывал первую медицинскую помощь <...>. Будучи сам ранен, Баскаков вынес с поля тяжело раненого старшего сержанта Ершова и только после этого был эвакуирован в госпиталь».

Геннадий Михайлович Дмитриев (1915-....), выступал за «Ленинградский Дом офицеров», первый тренер команды.

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «Дмитриев Г.М. 6.09.1941 г. добровольно вступил в армию народного ополчения Ленинградского фронта. 2 декабря 1941 г. будучи командиром отделения в 213 Стрелковом полку 56 Стрелковой дивизии в боях под Урицком был легко ранен, но не оставил поля боя, заменил убитого командира взвода, отстояв рубеж от наступающих превосходящих сил противника».

Револьд Александрович Леонов (1924-1994), выступал за московское «Динамо» (1946-1950), ВВС, «Крылья Советов», «Спартак», «Химик», «Темп». 

Орден Красной Звезды. Подвиг: В боях при прорыве обороны противника в районе севернее города Рогачева Могилевской области 24 июня 1944 года под сильным артиллерийским огнем противника, своевременно обеспечил вплавь через реку Друть связь на наблюдательный пункт командира батареи, чем была обеспечена возможность своевременно и беспрерывно вести артогонь по точкам противника. Пренебрегая смерть, под сильным обстрелом противника исправил 27 прорывов линии связи, чем способствовал выполнению боевой задачи батареи».

Орден Отечественной войны II степени. Подвиг: «В бою 15 февраля 1945 года, в районе Петтелькау, Восточная Пруссия, находясь на передовом наблюдательном пункте обнаружил движущиеся танки противника в направлении нашего переднего края, тов. Леонов быстро передал об этом командиру батареи <...>.

Сергей Александрович Северов (1924-1984), футболист, играл за ленинградское «Динамо» и «Зенит». В сезоне-1946/17 выступил за ленинградское «Динамо» в хоккее с шайбой. 

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «Он в бою в районе деревни Моглово 17 и 18 марта 1944 года, под сильным огнем противника оказал помощь и вынес с поля 17 раненых бойцов и офицеров с их оружием».

Медаль «За отвагу». Подвиг: «Он в боях на Карельском перешейке с 14.06.44 года вынес с поля 16 тяжело раненых бойцов с их оружием». 

Орден Славы III степени. Подвиг: «В боях с 17 по 20 сентября 1944 года по освобождению Советской Эстонии от немецких захватчиков проявил геройство и мужество с риском для жизни под сильным артиллерийско-минометным огнем противника оказал медпомощь и вынес с поля 20 раненых бойцов и офицеров <...>.

Орден Красной Звезды. Подвиг: «При прорыве обороны противника в районе п. Швелице, 14.01.45 года, под сильным минометным и пулеметным огнем противника, оказал первую помощь раненым бойцам и офицерам и вынес с поля боя 30 человек с их личным оружием. 15.01.45 года, во время контратаки противника в районе п. Чарностув, тов. Северов вынес с поля боя 28 человек тяжело раненых, в том числе 5 офицеров, с их личных оружием».

Андрей Васильевич Старовойтов (1915-1997), играл в ЦДКА. 

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «Тов. Старовойтов имеет хорошую общую и специальную подготовку. Хороший, разносторонний спортсмен. <...> За период работы показал себя одним из лучших преподавателей кафедры физической подготовки. <...>. Много вкладывает энергии для выработки физических качеств, выносливости, строевой выправки офицеров политработников.

Валентин Васильевич Федоров (1911-1981), футболист и хоккеист. С 1946 по 1950 выступал и тренировал хоккейное ленинградское «Динамо».

Медаль «За боевые заслуги». Подвиг: «С первых дней Отечественной войны принимал участие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в должности связиста прожекторной роты 9 Артиллерийской дивизии. <...> В тяжелые дни 1941 года рота дислоцировалась в районе Нарвы и часто подвергалась артиллерийскому обстрелу, в результате чего электролинейная связь часто выходила из строя. Тов. Федоров бесстрашно и мужественно под огнем противника восстанавливал связь, тем самым обеспечивая командованию беспрерывное боевое управление».

Михаил Павлович Янковский (1916-....), играл в ленинградском «Динамо».

Орден Красной Звезды. Подвиг: «Дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным. <...> Хорошо организовал работу офицеров медслужбы по контролю санитарного состояния, мест размещения, пищеблоков и предупреждения заболеваемости личного состава, чем до минимума сократил отрыв от боевой подготовки бойцов и сержантов. <...>. Знанием своего дела, чутким и отзывчивым отношением к личному составы, организованностью в работе завоевал хороший авторитет среди всего личного состава бригады». 

Описания подвигов взяты с портала «Память народа». Если вы знаете военные истории других игроков, о которых мы не рассказали, пишите их в комментариях.

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