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Александр Барабанов: Путин забил шесть голов? А я однажды забил восемь! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Барабанов
Александр БарабановИсточник: Gettyimages.ru

Форварды сборной России Евгений Дадонов и Александр Барабанов после тренировки пообщались с журналистами.

ДАДОНОВ: А ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ?

- Чем вы занимались в выходные, которые были в сборной между матчами с Германией и Данией?

- Ездили на мемориал, возложили цветы. Потом были полдня на то, чтобы отдохнуть и восстановиться. Так, погуляли по Кельну.

- Вы хорошо настроились на Италию и сыграли здорово (10:1). А удастся ли найти мотивацию на датчан?

- Надеюсь, что проблем не будет. Все понимают, что недооценки быть не должно.

- Когда Артемий Панарин приехал в сборную, вы нашли «химию» с первой же тренировки?

- Я вообще не знаю такого слова – химия. Но мы ведь помним, как надо играть. Никита Гусев примерно схож с Панариным. Так что вопросов не возникло.

- В прошлом году вы обыграли Данию со счетом 10:1.

- Я даже не помню, - покачал головой Дадонов. – Гол я забил? Что вы рассказываете… Нет, не помню. Нас теперь с датчанами ждет новый матч.

- А вы смотрите другие матчи турнира?

- Так ведь их особо много не показывают. Видел только пару игр. Вот датчан не удалось посмотреть. Но нам их покажут на разборе.

- Какие-то результаты на чемпионате мира удивили?

- Может, только то, что финны крупно проиграли французам (1:5). А еще то, что немцы победили американцев (2:1).

- Обсуждается тема, что вам придется играть четвертьфинал в Париже, если на Россию попадут французы. Хорошо ли, что тогда нам нужно будет переезжать?

- Если надо будет, то поедем. Как сложится, так сложится.

- Были там раньше?

- Вообще в Париже бывал. Но не по хоккейным вопросам, на лед там выходить не доводилось.

- Сборная России ослабла без Мозякина?

- Он пока отдыхает. Посмотрит на нас со стороны – может, какие-то ошибки подскажет. Надеюсь, что Мозякин скоро вернется. Пропустит матч с Данией, а дальше выйдет.

БАРАБАНОВ: ЗНАРОК НАС ВЗБОДРИЛ

- Соскучились ли по льду? Девятого мая не было тренировки.

- Конечно, да! Но накануне был выходной, мы погуляли по городу. Собор в Кельне очень красивый. Теперь вот потренировались.

- Почему Олег Знарок остановил тренировку?

- Чтобы взбодрить команду. Мы слишком вяло катались.

- Владимир Путин забил семь голов в недавнем матче Ночной лиги. Кто с ним в сборной России может сравниться по результативности? – спросил корреспондент «Матч ТВ», которым задавать такие вопросы сам Бог велел.

- Даже не знаю. Может, Артем Зуб? – Барабанов предложил молодого и не очень результативного защитника.

- Вы в детском возрасте столько забивали?

- Да. Однажды мы играли со «Сменой», и счет был 41:0. Я где-то забил восемь штук.

- Что думаете о сборной Дании? Видели ее в деле?

- Пока нет. Но сейчас будет собрание, нам все покажут и расскажут.

- Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с датчанами?

- Кажется, на юниорском уровне. На чемпионатах мира – нет. Быстренькая команда, хорошо двигаются. Но все будет зависеть от нас, как мы настроимся на игру.

- Радует, что у сборной России хорошо идет большинство?

- Хорошо, чтобы так и дальше было. Это ключевой фактор в любой игре.

- А вбрасывания?

- Очень здорово, что и с этим получается. Классно, что Сергей Андронов в этом хорош. Он выигрывает на точке, и сразу же шайба у нас под контролем. Так и захватывают инициативу…

Матч

Россия - Дания

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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