Мастерство президента. Как Ночная хоккейная лига делает лучший турнир

Владимир Путин Источник: ТАСС

Корреспондент «Советского спорта» с места событий рассказывает о том, как организован самый масштабный хоккейный турнир страны.

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ

Столица XXII зимних Олимпийских игр – пожалуй, главная характеристика Сочи в последние годы. Когда речь заходит об этом городе, сперва все вспоминают зимнюю сказку 2014, а его бэкграунд летней столицы России нынче на втором, а то и третьем плане.

Теперь сюда едут не только загорать и купаться. Нынче здесь лучшая в стране спортивная инфраструктура, неплохая хоккейная команда, «Сочи-Автодром» и тренировочные базы. В этой парадигме абсолютно естественным выглядит стремление проводить в Сочи как можно больше соревнований.

За последние две недели здесь отгремел «формульный» уикенд, был сыгран один из самых горячих финалов футбольного Кубка России за всю его историю, а с 4 по 16 мая на пяти ледовых площадках Олимпийского парка «фестивалит» Ночная хоккейная лига. Да с таким размахом, что дух захватывает! Побороться за главные награды всероссийского фестиваля любительских команд из 73 регионов страны в Сочи съехались более 150 коллективов.

Неокрепшие умы вроде моего подобные цифры вводят в ступор. Представить масштаб организации, которая умудряется размещать такое количество команд в гостиничных комплексах, выстраивает логистику, турнирную сетку и проводит гала-матч с участием первых лиц государства, довольно непросто. Поэтому непреодолимый журналистский инстинкт отправил меня на страницы самой популярной интернет-энциклопедии освежить в памяти фамилии и лица отцов-основателей Ночной лиги.

Все встало на свои места, когда мой взгляд упал на графу «Основатель». С таким идейным вдохновителем НХЛ может удивлять только приятно. И она это делает. Тщательный подход и внимание к деталям видны во всем, начиная с рекламных стендов и транспорта, заканчивая сувенирной продукцией и официальным сайтом. Но самое главное – это огромное количество людей, связавших свою жизнь с хоккеем.

МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ В СОЧИ

У каждой из 150 с лишним команд на фестивале Ночной лиги своя история. Их основу составляют ребята с нашего двора, за которых болеть особенно приятно. Поэтому на трибунах всегда можно встретить родственников и друзей хоккеистов. Поддержка в любительском спорте всегда очень важна. Ведь когда не хватает мастерства, очень многое на площадке решают эмоции.

Особенно в финалах, учитывая, что команды уже прошли тяжелый турнирный путь. Жаловаться на усталость и травмы, понятное дело, никто не будет, но они всегда влияют негативно даже на профессиональные коллективы. Чего уж говорить о любителях, у которых даже массажиста нет, а график жесточайший. Вы только представьте, за первую неделю фестиваля было сыграно более 450 матчей!

Однако финалистов одного из самых престижных трофеев Ночной хоккейной лиги – Кубка Крутова ничего из вышеперечисленного не коснулось. Московские команды «Скоростная машина» и «Сталкер» выдали настоящее дерби, приправленное мощной интригой и неожиданной развязкой.

Интерес к этому матчу подогревался разговорами в кулуарах о том, что «Сталкер» в Ночной лиге – аналог питерского СКА в КХЛ. У них мощный состав, хорошее финансирование и великолепная организация. Они всегда претендуют на Кубок, но никак не могут его выиграть, постоянно оступаясь в решающие моменты. А тут им противостоит дерзкий новичок – «Скоростная машина», выступающая в лиге первый год и сходу взлетевшая в финал. Но самое интересное, что собрал эту команду Эдуард Нестеров, который после прошлого сезона покинул… «Сталкер». Как вы понимаете, принципиальность этого финала просто зашкаливала.

Предматчевое напряжение нависло над трибунами ледового дворца «Айсберг». То тут, то там перешептывались организаторы и болельщики.

- Если «Сталкер» и сегодня проиграет, им, наверное, нужно расформировывать команду и заканчивать. А что еще делать, если так не везет, - сокрушалась миловидная барышня в жилетке с эмблемой НХЛ.

- Ты посмотри, их нападающий Лебедев побрился перед финалом. Зачем он это сделал? Я думаю, что если они проиграют, обвинят именно его, - вторил ей коллега.

А игра началась очень бодро. «Скоростная машина» с первых минут оправдывала свое название - быстро доставляла шайбу в зону атаки и регулярно создавала моменты возле ворот соперника. Игроки «Сталкера» оказались не готовы к такому темпу и были вынуждены постоянно нарушать правила. В какой-то момент они остались втроем против пятерки соперника, но на их счастье форвардам «Скоростной машины» не хватало точности. Ну и вратарь «Сталкера» геройствовал от души.

Спустя полтора периода игра начала переворачиваться. Игроки «Машины» подсели физически и стали пропускать контратаки, одна из которых завершилась голом Александра Улыбышева. Форвард «Сталкера» добил шайбу в сетку после нескольких рикошетов. «Скоростная Машина» всеми силами пыталась вернуться в игру, но лишь нарвалась еще на два контрвыпада соперника. В итоге - 3:0 и беспредельная радость игроков «Сталкера» заполнила «Айсберг». На лед полетели краги, клюшки, шлемы, а сами хоккеисты понеслись к своему вратарю, игра которого и сделала возможной эту победу.

- Мы счастливы, что наконец-то победили! Нам долго не удавалось выиграть этот Кубок. Конечно, мы пока не чувствуем себя победителями, только понимаем, что обыграли очень сильную команду. Быть может поймем, что сделали, когда нам вручат трофей. Почему так много удалялись в начале? Это все нервы, - капитан «Сталкера» Алексей Зайцев во время послематчевого интервью выглядел самым счастливым человеком на свете. От него исходило столько позитивной энергии, что при желании можно было зарядить мобильный телефон.

Капитан «Скоростной машины» Эдуард Нестеров, несмотря на поражение от принципиального соперника, не выглядел огорченным. Его команда получила малый кубок финалиста, а в следующем году по правилам фестиваля действующий победитель участвовать не сможет, поэтому путь к трофею будет открыт. «Сталкер» же, вероятно, заявится в розыгрыш Кубка Большого шлема, в котором принимают участие победители НХЛ прошлых лет и приглашенные коллективы.

СДЕРЖАТЬ 11-ГО НОМЕРА

И вот, трофей вроде бы разыгран, но организаторы не расслабляются ни на секунду. Все их мысли связаны с гала-матчем, который назначен на вечер. Там сыграют «Легенды хоккея» во главе с Владимиром Путиным и сборная Ночной хоккейной лиги, составленная из лучших любителей и руководителей организации. Но перед этим - пресс-конференция в отеле с шикарным убранством, на которой выступают те, без кого проект НХЛ был невозможен.

- Я очень люблю играть в хоккей, эта тема мне близка, и я помогаю чем могу. Поддерживаю Лигу легенд, которая организует соревнования международного плана, и они не ударяют в грязь лицом. Всё это исходит от души. Ночная хоккейная лига - это замечательная инициатива, которая идет с низов на самый верх. Этот проект мне по душе, география широка, сотни команд. Это объединяющий проект, - Председатель попечительского совета НХЛ Владимир Потанин открылся журналистам с неожиданной стороны – хоккейного болельщика и азартного игрока.

Ему вторили его не менее влиятельные коллеги. Ночная лига – социальный проект, который создан для того, чтобы изменить сознание русского человека, поменять его отношение к хоккею и спорту в целом. Самое главное – заинтересовать. И судя по тому, как бурно развивается лига, она справляется со своими задачами.

- Инфраструктурой Сочи мы довольны. Здесь много катков, мы будем продолжать проводить здесь наш фестиваль. Но есть одна проблема – почему-то в «Большом» на гала-матчах как-то странно заливают лед. Под наклоном что ли? Когда бежишь к воротам «Легенд хоккея», создается ощущение, будто в гору поднимаешься. Они же на нас катят на полной скорости! По регламенту у нас смены ворот нет, и это не справедливо. Но мы все равно будем бороться, - продолжал зажигать Потанин.

- Вы сначала сдержите 11-го номера, - иронично резюмировал президент НХЛ Александр Якушев.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Все понимают, что это задача из области фантастики. Раз в год вся страна наблюдает за тем, как «болельщик номер 1» на несколько часов превращается в «хоккеиста номер 1» и «бомбардира номер 1». Индекс популярности Владимира Путина пробивает стратосферу в любой точке России и Сочи не исключение. За полчаса до стартового вбрасывания гала-матча ледовый дворец «Большой» заполнен на половину, но сомнений в том, что будет аншлаг, нет ни у кого.

На трибунах заботливо разложены брендированные майки с логотипом Ночной хоккейной лиги и палки-стучалки. На разогреве группа IOWA с «маршруткой», «двумя билетами в лето» и летним хитом-2014 «улыбайся». Градус настроения растет, как и чувство важности момента.

«Похоже, что прошлой ночью был звездопад» - Виктор Цой ошибался только в одном – они упали не в наш огород, а дружным строем высыпали на лед «Большого». Фетисов, Касатонов, Буре, Могильный, Каменский, Коваленко – за их коллекцию золотых медалей царь Мидас мог бы продать душу. Но и на другой половине площадке на спинах игроков знатные фамилии, пусть и не совсем хоккейные – Б. Ротенберг, Р. Ротенберг, Потанин, Магомедов, Бутман. Джордж Лукас, ау! Вот где надо снимать очередной эпизод «Звездных войн».

Но вот, наконец, «Большой» замирает. Владимир Путин открывает гала-матч вступительной речью.

- Дорогие друзья, любители хоккея, я хочу всех вас поздравить с сегодняшним событием! У нас уже шестая встреча подобного рода. Развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами. В этом году свыше 800 команд со всей России из 73 субъектов Российской Федерации приняли участие в играх Ночной хоккейной лиги.

Вы знаете, я бы хотел сейчас поблагодарить не спонсоров, и даже не организаторов, а членов ваших семей. За ту поддержку, которую вы оказываете, - аплодисменты в этот момент взорвались с такой силой, что кумулятивный эффект от них заглушил остальные слова Президента.

Впрочем, через пару минут после стартового вбрасывания к этому все привыкли. Каждое касание шайбы Путиным сопровождалось мощными раскатами трибун. Учитывая комбинационный характер звена Буре – Путин – Каменский, с игровым снарядом «бомбардир номер 1» встречался регулярно.

- Ты посмотри, как Президент занимает позицию! Всегда открыт, - восклицает болельщик.

Но несмотря на это, Путин не стремился бить рекорды результативности. С чувством, с толком, с расстановкой он вкатывался в игру и регулярно подключал к атакам партнеров. В итоге, именно с его передачи Павел Буре открыл счет в матче. А после этого начали всплывать в памяти слова Владимира Потанина о том, что лед в «Большом» заливают как-то неправильно. «Легенды хоккея» поражали своей скоростью.

Сборная НХЛ отчаянно пыталась перевести игру в чужую зону, но в ответ получала опаснейшие контратаки, которые одной передачей разворачивал Вячеслав Фетисов. Что бы там ни говорили о ветеранских матчах, наши легенды в полном порядке. Все то, что было славного в советском хоккее, можно было увидеть в этот вечер в «Большом». Поперечные передачи, прошивающие зону соперника насквозь, элегантные «подкидочки» через клюшки соперников, «слепые» пасы, оставления за спину – это было настоящее шоу.

Пока Владимир Путин калибровал прицел, министр обороны Сергей Шойгу скромничать не стал и по ходу первого периода «загрузил двушку». В этом случае нельзя не отменить игру второй тройки «Легенд хоккея» – Алексей Жамнов и Александр Могильный с легкостью находили министра в выгодной позиции.

Зал замирает вновь! Владимир Путин в центральном круге и путь к воротам соперника свободен – это буллит. Ни у кого на трибунах нет сомнений – забьет, поэтому в следующие несколько десятков секунд в воздухе повис невидимый знак вопроса гигантских размеров. Голкипер сборной НХЛ Кайгородов спас свою команду!

- Ну все, теперь мужика точно гражданства лишат. Он уже столько бросков Путина отбил, - доносится с трибун.

Но переживать не стоит – Президент с улыбкой катит к вратарю и смачно отбивает ему «пять». Владимир Владимирович еще в начале матча говорил, что соревнование дружеское, да и все вокруг знали, что свои голы он все равно забьет.

Так оно и вышло. На счету Президента шесть голов и пять результативных передач. Некоторые были воистину эстетскими. Когда Путин понял, что его броски низом становятся легкой добычей голкипера соперников, он достал из арсенала орудие, которое метает шайбы по «девяткам». Данис Зарипов был доволен, увидев в руках Владимира Владимировича клюшку своей марки, раскрашенную в цвета российского триколора, о чем незамедлительно сообщил всем в своем инстаграме.

Напоследок Президент порадовал публику отличным катанием – его спинорама будет сниться в кошмарах защитникам сборной НХЛ, в составе которой, к слову, выделялся Роман Ротенберг. Его скорость и отличное владение клюшкой бросались в глаза. Собственно, благодаря этим качествам, вице-президент КХЛ оформил дубль и эффектно реализовал буллит.

Итоговый счет 17:6 в пользу «Легенд хоккея» смущать никого не должен. Нет сомнений, что удовольствие от игры получили не только участники процесса, но и зрители на трибунах, которые еще долго не покидали своих мест после окончания поединка. Им не могла наскучить даже церемония фотографирования, на которую они никак повлиять уже не могли. Арена впитала в себя все положительные эмоции, что были выплеснуты в этот вечер.

Ночная хоккейная лига, что бы ни случилось, продолжай. Не останавливайся.