Как бюджетно съездить на чемпионат мира по хоккею

Как посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта».

Итак, мы – два журналиста «Советского спорта» – снова отправились на чемпионат мира по хоккею. Теперь во Францию и в Германию: в 2017 году чемпионат проходит в Париже и Кёльне.





Путешествовать решили как обычные болельщики – сами выбираем и покупаем авиабилеты, сами бронируем отель и прицениваемся к билетам на матчи. Испытали на себе способы сэкономить для болельщика-путешественника.



В этой статье мы делимся лайфхаками вместе с «Тинькофф Банком». Мы делали советы на примере ЧМ-2017, но эта информация полезна при посещении спортивного события в любой стране.

Билеты на матчи

Покупайте билеты заранее на сайте организатора. У чемпионатов мира по хоккею всегда есть официальный сайт. Сейчас это iihfworlds2017.com (обычно в адресе меняется только год) — билеты лучше всего покупать там. На ЧМ-2017 первая фаза продажи билетов стартовала еще зимой 2016 года, тогда продавали пакеты на матчи группового этапа либо пакет на матчи плей-офф. Билеты на отдельные игры в Париже были доступны на сайте с 19 февраля, на игры в Кельне — с 10 марта 2017 года.

Чтобы не пропустить начало продаж, лучше подписаться на сайте на рассылку. Организаторы пришлют уведомление, и вы купите билет одним из первых.



Покупайте пакетные предложения. Если собираетесь посетить несколько матчей — берите пакетное предложение. Вот самые интересные пакеты:



● Dream Ticket — на все 7 матчей группового этапа выбранной сборной.

● Day Ticket — на все матчи дня.

● Final Weekend Ticket — на оба полуфинала, матч за 3-е место и на финал.

В 2017 году Final Weekend Ticket стоил 471 евро за все 4 игры на самые дешевые сидячие места. Если собрать столько билетов по отдельности, то придется заплатить около 500 евро.

Пользуйтесь скидками. Такие скидки есть, например, у пенсионеров и студентов. На матч группового этапа Россия — Дания самые дешевые сидячие билеты стоили по 29 евро. Студентам продавали со скидкой, за 25.



Покупайте дешевые билеты и пересаживайтесь. Даже на чемпионатах мира арена не заполняется на 100%. Особенно это касается матчей группового этапа. Перед покупкой билетов изучите схему стадиона. В одном секторе есть билеты по разным ценам — можно купить дешевле, а потом пересесть на свободные места ближе ко льду.

На официальном сайте ЧМ есть раздел, где можно посмотреть схемы стадионов и купить билеты на отдельную игру или пакетные предложения.



Билеты на самолет

Летайте лоукостерами. У лоукостеров неудобное расписание и там не кормят, но они дешевле. На даты заключительной части чемпионата можно было купить билеты туда-обратно из Москвы в Кельн за 8 600 рублей. Билеты по таким ценам были в продаже всю первую половину мая.

Смотрите разные аэропорты. Выбирайте маленькие аэропорты в нестоличных городах, или наоборот, крупные хабы авиакомпаний. В Германии такие хабы есть в Дюссельдорфе и Франкфурте.



Например, прямой перелет в один конец до Кельна в день финала ЧМ стоил в середине мая от 6300 рублей, а до Дюссельдорфа — от 5700 рублей. Причем 6300 рублей стоил лоукостер, а 5700 рублей — обычная авиакомпания с питанием на борту и без дополнительных плат за багаж. Из Дюссельдорфа в Кёльн можно недорого и быстро добраться на поезде.

Летите с пересадками. Перелет в Париж с пересадкой может быть дешевле прямого рейса в этот город в три раза. В даты ЧМ прямой билет во французскую столицу стоил около 20 000 рублей, а с пересадкой — около 7 000 рублей.



Заведите мильную карту. Зарегистрируйтесь в программе лояльности авиакомпании, которой летаете чаще всего. И заведите себе банковскую карту, которая помогает накопить на путешествие. Например, по Tinkoff All Airlines начисляют мили за все покупки по карте, а накопленные мили можно обменять на билеты любой авиакомпании мира. Просто совершая свои обычные покупки картой, можно за год отбить билеты в отпуск.

Мы в итоге летели из Москвы в Дюссельдорф. На двоих заплатили туда-обратно 35 000 рублей, и еще по 11 евро отдали за поезд до Кёльна.





Жилье

Стандартный выбор – отель. Поселиться в официальном отеле для журналистов оказалось очень дорого — около 200 тысяч рублей за 18 дней. Разобрались, за сколько живут и как экономят обычные болельщики.



Проверьте, есть ли специальное жилье для болельщиков. Например, в Минске во время ЧМ-2014 часть студенческих общежитий переделали под проживание фанатов хоккея. Как правило, эти варианты одни из самых дешевых, но организаторы редко делают такие штуки. В Кельне и Париже подобного не оказалось.



Попробуйте каучсерфинг. Каучсерфинг — это как автостоп, только про жилье. Местные жители готовы вас приютить бесплатно, а когда поедут путешествовать в другую страну, сами поселятся у каучсерферов. Фишка в том, что на сайте couchsurfing.com можно искать людей по интересам. Ищите по слову «hockey» — и селитесь дома у хоккейного болельщика. Из каучсерферов Кельна пять человек указали, что увлекаются хоккеем.



Большой компанией селитесь в хостел. Хостел — дешевый вариант гостиницы, с комнатами на 4-8 коек. Некомфортно, если путешествует два человека, но хороший вариант для компании. Если вас несколько человек, вы можете забронировать комнату целиком, без посторонних. Номер на четверых в хостелах Кельна можно найти от 1300 рублей в сутки (правда, к моменту начала чемпионата вариантов уже почти не остается). Бронировать надо заранее.

Арендуйте квартиру. Существует несколько сайтов для аренды квартир. Самый популярный — airbnb.com. Там мы и сняли квартиру, за 65 тысяч на 18 дней. Вбиваешь номер карточки в систему, деньги списываются. Приезжаешь на место и заселяешься в уютную квартиру. Своя ванная и кухня (можно готовить и экономить на кафе). Есть телевизор.



Наша квартира квартира в центре Кельна, рядом с собором. Хорошая, просторная, с двумя комнатами, мощным интернетом. Живи да радуйся. От этих 65 тысяч рублей 3% (примерно 1950 рублей) Тинькофф вернет милями на карту All Airlines.

Передвижение между городами-организаторами

Чемпионаты мира часто проводят не в одном городе, а сразу в нескольких, как сейчас. В 2017 году пришлось перемещаться между Кёльном и Парижем.



Используйте сервисы поиска попутчиков. На этом ЧМ организаторы запустили специальный сервис. Заходите на сайт, выбираете игру, которую планируете посетить, вводите ваш адрес проживания — система подскажет, есть ли болельщики на машинах, готовые вас подбросить. Если таких нет, сайт показывает как добраться до места общественным транспортом.



Узнайте, если ли специальные скидки к спортивному событию. На дни чемпионата мира железнодорожная компания Thalys продает билет на скоростной поезд из Парижа в Кельн по специальному тарифу — за 35 евро. В обычные дни такой билет стоит около 90 евро. Если покупать билеты на поезд картой All Airlines, то можно получить от 3% до 5% от стоимости покупки милями.



Купите билет на автобус. Автобусы в Европе обычно дешевле поезда и самолета. На 21 мая билет на автобус компании EuroLines Париж — Кельн стоит 22-23 евро в зависимости от времени отправления.



Используйте билет на матч как проездной. По билетам на матч ЧМ можно пользоваться общественным транспортом в Кельне. В Париж, конечно, не уехать, но хоть на трамвае сэкономим.

Пример акции к чемпионату: компания Thalys возит хоккейных туристов по спецтарифу.

Туристический абонемент от города

Мы не предполагали, что на чемпионате мира найдем время на экскурсии. График очень плотный, по три матча в день — и это только в Кельне. Сидишь в пресс-центре, бегаешь с трибуны в микст-зону, пишешь тексты — вот и все развлечения. Но экскурсии нашли нас сами.



Вежливая немка в пресс-центре рассказала про специальную карту гостя (ситикард). Она дает скидки во многих ресторанах и и магазинах. «Во время чемпионата мира наша цель — показать, что Кельн очень дружелюбный город», — заявила она.



С картой гостя можно бесплатно передвигаться на городском транспорте, посмотреть достопримечательности и получить скидки в магазинах.

Вот что дает ситикард Кельна:

1. Бесплатный проезд на общественном транспорте.

2. Скидки до 50% в 20 музеев, на экскурсии по 18 достопримечательностям, в театр и зоопарк.

3. Скидки в ресторанах и магазинах (вот полный список).

Правда, за ситикард нужно заплатить: 9 евро за сутки или 18 — за два дня.





Бонус для читателей «Советского Спорта»

Это партнерский материал, и сейчас здесь будет минута рекламы банка. Но мы лично протестировали карту All Airlines и убедились, что она полезна путешественнику.

Вот ее главные преимущества:



● 10% от суммы вернутся при оплате картой номера в отеле и аренде машины через travel.tinkoff.ru

● 5% кэшбэк при оплате билетов на самолет или поезд. Заплатили за билеты 35 000 — получите 1750 миль обратно. Пять процентов вернутся при покупке через travel.tinkoff.ru, если покупаете на любом другом сайте — кэшбэк будет 3%.

● 2% вернутся милями со всех остальных покупок, будь то покупка наушников в интернете или поход в продуктовый магазин.

● Страховка на сумму 50 000 USD идет в подарок. Включает активный отдых.

1 миля равна 1 рублю. Мили можно обменять на билеты любой авиакомпании мира. Обычно карта стоит 1890 рублей в год. Но для читателей «Советского спорта» банк делает специальное предложение — по ссылке карту можно оформить с бесплатным первым годом обслуживания.



Карта кредитная. Если вы принципиально не оформляете кредитки, есть дебетовый вариант. Про дебетовку подробнее можно почитать здесь.

Если у вас есть свои советы о том, как экономить на поездках на чемпионаты мира — напишите их в комментариях к материалу, либо поделитесь ими в наших социальных сетях: Фейсбук или Вконтакте.

