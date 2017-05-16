20 ноября 2016 года. «Спартак» – «Амкар» – 1:0. Глушаков (слева), забивший гол в компенсированное время, и партнеры исполняют популярный флешмоб «Манекен челлендж» Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «ССФ» назвал лучший матч в сезоне, рассказал о ярости Карреры после игры с «Томью» и автомобилях, пострадавших во время празднования чемпионства.

НЕ ОТДЫХАЛ ПОЛТОРА ГОДА

Денис ГЛУШАКОВ ПОЛУЗАЩИТНИК РОДИЛСЯ:27 января 1987 года в Миллерово (Ростовская область). КАРЬЕРА: выступал за московскую «Нику» (2005), ростовский СКА (2006), иркутскую «Звезду» (2007), «Локомотив» (2008–2013). В «Спартаке» с июня 2013 года. В премьер-лиге провел 247 матчей, забил 33 мяча. ДОСТИЖЕНИЯ: Чемпион России (2016/17). ЗА СБОРНУЮ РОССИИ провел 49 матчей, забил 5 мячей.



– В этом сезоне вы дали гораздо больше интервью, чем за все предыдущие годы?

– Не задумывался над этим. Но, конечно, язык в 2016 – 2017 годах уставал намного чаще, чем раньше.

– Какой вопрос надоел больше всего?

– Еще до того как мы стали чемпионами, постоянно слышал один и тот же вопрос: «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?» Сильно раздражали такие провокации. В футболе бывает всякое. Ты пытаешься абстрагироваться от давления и думать о каждом следующем матче. А тебе постоянно напоминают о гонке. Но это часть работы. Все нормально.

– «Спартак» уже можно поздравить с чемпионством. Как себя чувствуете?

– Впервые ощутил такие эмоции. Не могу передать словами, что испытал в день празднования! Сейчас немного успокоился. Каждый в силу своих возможностей погулял два дня. Но сезон еще не закончился. Надо достойно выглядеть в оставшихся встречах.

– Вам бы хотелось сыграть в предстоящих матчах чемпионата?

– Конечно. Скоро Кубок конфедераций. Чтобы не растерять форму перед таким важным стартом, необходимо выходить на поле. Не хочу профукать полгода работы.

– Усталости нет?

– Из-за сборной у меня и в том году не было отпуска. Побыл с семьей три дня до чемпионата Европы, три дня после. Можно сказать, уже полтора года не отдыхал. Ничего страшного. Как я понимаю, после этого сезона также будет два-три дня отдыха, а потом под свои знамена призовет сборная.

– По утрам просыпаетесь с мыслью: «Я чемпион»?

– В первые два дня действительно так и было. Вставал с улыбкой на лице. Сейчас открываю глаза и думаю: «Надо ехать на тренировку!» Это тоже неплохо.

– Тяжело настроиться на кропотливую работу?

– Психологически – конечно. Но тренеры не дают расслабиться. Разве что все упражнения мы теперь делаем с улыбками и шутками. Иногда от кого-то из ребят можно услышать: «Чего мы тренируемся?! Мы же чемпионы!» Понятно, это говорится несерьезно. Посмеялись и дальше стали упорно трудиться. Надо завершить чемпионат на позитивной ноте. Не хочу в концовке турнира портить себе настроение.

В этом сезоне в активе Глушакова шесть точных ударов и две голевые передачи. Источник: ТАСС

МЫ ЧЕМПИОНЫ! ДИВАННЫЕ ИЛИ НЕТ, НЕ ВАЖНО

– Как относитесь к термину «диванные чемпионы»?

– Каждый может говорить, что хочет. Но мы чемпионы! Просто чемпионы! Дальше называйте нас хоть диванными, хоть кроватными, хоть футбольными. Мы же обыграли «Томь». Если бы «Зенит» потерпел поражение на день раньше нашего матча, все бы говорили, что «Спартак» красиво оформил чемпионство у себя на поле. Конечно, было бы круче стать «золотыми» в Перми или дома с «Тереком». Но сложилось, как сложилось. Так тоже неплохо.

– Кто-то вспомнил фразу, сказанную вами в 2013 году. Помните заголовки в газетах: «Глушаков ненавидит «Спартак»?

– Сейчас мне точно все равно. Пусть роются в воспоминаниях, сколько хотят. Тысячу раз говорил, что та фраза была сказана в шутку, это видно по моей улыбке. Просто в тот год «Спартак» обыграл «Локомотив» раза четыре. А так я с детства болел за красно-белых. Мог назвать составы любого сезона в 90‑е годы. Но сейчас не хочу еще раз оправдываться. Я стал чемпионом и счастлив.

– Будут особые подарки жене от чемпиона?

– Нет. Да и жена вроде ничего не просит. Более того, она разозлилась, что я поехал отмечать «золото» на «Открытие Арену» на своей машине. В итоге мне чуть-чуть помяли крышу. Артем Ребров не самый легкий вратарь в РПФЛ (смеется). Супруга до сих пор злится.

– Вы ведь тоже испортили крышу чужого автомобиля?

– Уже созвонился с парнем. Он сказал, ничего не надо оплачивать. Но я виноват, значит, должен вернуть долг. Уже рассчитался с болельщиком. Дорого ли обошелся ремонт? Дешевле, чем стоит чемпионство. Первый раз так праздную. Надеюсь, не последний.

ПЛАНИРУЮ ПРОКАТИТЬСЯ НА АВТОБУСЕ

– Уже думали, как официально отпразднуете чемпионство?

– Ждем предложений от руководства. Кажется, было бы интересно накрыть стол на стадионе, выйти на поле. Кстати, в Европе существует традиция праздновать чемпионство, катаясь по городу в автобусе. Открою секрет: такая идея тоже есть. Надеюсь, она осуществится. Хотел бы прокатиться в автобусе с командой по городу, и чтобы нас приветствовали болельщики.

– Вам уже назвали сумму премиальных?

– Знаю, дополнительный доход нас ожидает. Но конкретных цифр пока не озвучивали. Наверное, сидят, пересчитывают банкноты (улыбается).

– Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы команды в Кубке России заявил, что покажет «Спартаку» «наше Черкизово». Что ответите?

– Мы уже видели «их Черкизово». Не надо нам ничего показывать. Честно говоря, о Суперкубке сейчас вообще не думаю. До него еще далеко.

– Олег Романцев выразил мнение, что чемпионский «Спартак» начал формироваться еще при Карпине. Согласны?

– Да. Даже фундамент не строится за один день. В целом костяк команды собран уже давно. Но за последние два года произошли точечные изменения, которые дали результат.

Главный тренер и капитан – есть контакт! Источник: ФК «Зенит»

ХОЧУ, ЧТОБЫ КАРРЕРА ОСТАЛСЯ

– Массимо Каррера уйдет в другой клуб?

– Не знаю. Решение должны принимать он сам и руководство клуба. Мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если уйдет в топ-команду Италии или Франции, буду за него рад. Он профессионал и хочет расти как тренер. Это здорово.

– Каррера готов возглавить нашу сборную?

– Мы живем в России. Любой болельщик теоретически способен занять место главного тренера национальной команды (улыбается). Сейчас ей руководит Станислав Черчесов. РФС вроде не ищет нового наставника.

– Как команда отреагировала на то, что Каррера не зашел в раздевалку после матча с «Томью»?

– Никак. Он был вне себя от ярости. Мы злились сами на себя. Нам тогда не нужны были слова тренера. И так все выглядело понятным. «Спартак» – команда. Мы уже научились без слов понимать друг друга.

– Итальянец называет подопечных воинами. Какое место в армейской иерархии занимаете вы?

– Нас же вроде сравнивают со спартанцами? Недавно в Интернете нашел сайт клана «Спарта» из компьютерной игры. В этом виртуальном сообществе есть четкая иерархия. Воевода – командующий войсками спартанцев. Думаю, это Каррера. Верховный спартанец – высшее звание воинов. Напишите, Глушаков – верховный спартанец (смеется).

– Вам нравится термин «народный капитан народной команды»?

– Мне льстит это прозвище. Так сложилась судьба, что я стал капитаном «Спартака» и мы сразу выиграли чемпионство. Это судьба. Бог все видит.

БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «ЮВЕНТУС»

– Следите за борьбой за второе место в РФПЛ?

– Нет. Мне все равно, кто выиграет гонку.

– За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал»?

– За итальянцев. Не потому, что Каррера их соотечественник. Пора уже Буффону выиграть главный клубный турнир. Мне импонирует футбол, который показывает «Ювентус». Кто-то скажет, что команда много внимания уделяет обороне. Возможно. Но в спорте главное – результат. «Реал» в прошлом году стал лучшим в Европе. Пускай другим даст порадоваться.

– Как относитесь к тому, что Дмитрий Лоськов сыграет с «Оренбургом»? (Беседа состоялась накануне 28‑го тура. – Прим. ред.)

– Позитивно. Думал даже, он выйдет на поле турами ранее. Лоськов – легенда железнодорожников. Прежде всего, ему должно было быть самому приятно принять участие в матче. Надеюсь, тренер даст ему больше игрового времени, чтобы он хотя бы устал. А то Дмитрий даже не вспотеет, если выйдет за две минуты до окончания игры. Когда еще вес сбрасывать, как ни в официальных встречах (улыбается).

7 мая. Москва. Тушино. Глушаков празднует с болельщиками чемпионство. Фото Эдуарда Смирнова

ПРОВОДИМ ТАСКИ И БОККЕТТИ ДО МКАДА

– Идеальный матч «Спартака»?

– С ЦСКА в первом круге чемпионата. Мы практически не допускали ошибок.

– Самый запоминающийся момент, не связанный с футболом?

– Рождение дочки. Еще юбилейный 30‑й день рождения. Надеюсь, у меня все впереди: и еще одна золотая медаль, и еще один ребенок.

– Как в команде относятся к новичкам?

– Любой трансфер – часть работы футболиста. Если коллега уходит, мы желаем ему удачи. Главное, чтобы человек играл и получал от этого удовольствие. А новичков встречаем всегда на позитиве, чтобы им было комфортно находиться в коллективе. Футболиста приобретают для усиления. Чем быстрее он вольется в коллектив, тем быстрее станет давать результат.

– Сердар Таски подтвердил, что пойдет пешком до Германии. Будете провожать?

– Там вроде и Боккетти говорил что-то подобное про Италию (смеется). Проводим обоих до МКАДА, дальше уже пускай сами.