«Шпорами» по «мясу». Куда отправится Квинси Промес?

Кто после переезда Халка в Китай стал главной звездой Российской футбольной премьер-лиги?

Ответить на этот вопрос достаточно просто: Квинси Промес – яркий лидер атак московского «Спартака» и первый в стране по показателю «гол+пас». Он же – один из самых востребованных футболистов нашего чемпионата на трансферном рынке. Отсюда логичный вопрос – как сложится судьба Антошки этим летом, когда трансферное окно распахнет свои створки?

Вариантов несколько. Мы выбрали пять из них – от самых вероятных до достаточно фантастичных – из сладких снов самого футболиста.

Вариант №1: «Спартак»

Самый вероятный исход – Квинси Промес остается в «Спартаке». Об этом, в частности, рассказал владелец красно-белого клуба Леонид Федун в интервью RT на русском языке:

- Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведёт с нами, - полагает бизнесмен.

При таком развитии событий понять Промеса будет легко: знакомая команда, в которой он звезда; любовь сотен тысяч болельщиков; сезон в статусе действующего чемпиона страны; осенний старт в Лиге чемпионов – возможность проявить себя.

Однако даже слова Федуна звучат не так уверенно, как хотелось бы болельщикам народной команды. Подводит это «насколько я знаю Антона». Оно означает, что предметного разговора еще не было и Федун полагается на свои ощущения.

Вариант №2: «Тоттенхэм»

На самом деле мы привели лишь часть цитаты Леонида Арнольдовича – вторую часть. Первая звучала так:

- Зная финансовые возможности клубов английской премьер-лиги, загадывать наперёд ничего нельзя. О чём говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»?

Эта фраза выдает обеспокоенность владельца «Спартака» тем, что Квинси может покинуть команду и отправиться на Туманный Альбион. Не прибавляет уверенности и пункт о сумме отступных футболиста. 30 миллионов евро, прописанные в контракте голландца, выглядят наивно даже по сравнению с суммами, которые фигурируют в соглашениях 17-летних бразильцев с португальскими командами – по 50-60 миллионов евро. Потянуть эту сумму условной команде из Англии – раз плюнуть. Только за второе место в АПЛ «шпоры» получат порядка 145 миллионов фунтов.

Тем более это будет легко сделать вице-чемпиону АПЛ – «Тоттенхэму». Прошлым летом «шпоры» уже проявляли интерес к Квинси и даже просматривали его в матче сборной Голландии. Сейчас, если верить публикациям в английских СМИ, «Тоттенхэм» вернулся к кандидатуре Промеса.

Лондонской команде на следующий сезон – выступать в Лиге чемпионов, а справа в атаке – полный голяк: травмированный Эрик Ламела, который так и не заиграет в новой команде и молодые малоопытные англичане. Ситуация настолько аховая, что Почеттино приходится направо выпускать корейцы Сон Хын Мина, который привык играть слева.

В общем, в «Тоттенхэме» Квинси пришелся бы ко двору. Сам футболист получит возможность проявить себя в АПЛ, показать на что он способен в Лиге чемпионов и стать ближе к основному составу сборной Голландии, если она попадет на чемпионат мира в России.

Вариант №3: «Ливерпуль»

Если верить слухам, то этой зимой Квинси Промес уже был одной ногой в английской премьер-лиге. Только игрок мог оказаться не в «Тоттенхэме», а в «Ливерпуле».

У команды Юргена Клоппа разразился кризис на правом краю атаки и «красным» срочно необходимо было усиление. Почему переход не состоялся – загадка.

Официального ответа на нее нет, как нет и официальной информации о том, делал ли вообще «Ливерпуль» предметное предложение по Промесу, или нет. Слухов же ходило множество. Одни утверждали, что «Ливерпуль» просто не потянул зарплату голландца. Вторые заверяли, что английский клуб отказался платить 30 миллионов евро, предложив лишь 20. Третьи твердили, что Промеса в «Спартаке» уговорил остаться Федун, посулив чемпионское звание и, наверняка, щедрые премиальные.

Как было на самом деле – неизвестно. Но ясно одно: если уж у «Ливерпуля» был интерес к Квинси, за пять месяцев весны угаснуть он не мог – должен был только усилиться.

Вариант №4: «Арсенал»

Еще один интересный вариант для Промеса – и снова Англия. На этот раз речь идет о лондонском «Арсенале». Слухи о том, что Антон может оказаться в составе «канониров» уже этим летом поползли в середине апреля.

Однако судьба этого трансфера будет зависеть не только от самого голландского футболиста и его желания. Он станет возможным только в том случае, если команду Арсена Венгера покинет чилийский хавбек Алексис Санчес, на которого якобы претендуют и «ПСЖ», и «Бавария», и даже «Манчестер Юнайтед» с «Челси».

Нет сомнений в том, что у «канониров» найдутся необходимые 30 миллионов на покупку Промеса, что в Лондоне голландцу дадут желаемую зарплату, что при прочих равных футболист с радостью присоединился бы к команде Венгера.

Но сейчас нет «прочих равных». «Арсеналу» придется сильно постараться, чтобы уговорить Квинси променять «Спартак» на Англию. Загвоздка в одном – Лига чемпионов. Если «Спартак» уже гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа, то «Арсенал» скорее всего так и останется за бортом главного клубного турнира Европы, не попав в четверку сильнейших в премьер-лиге. А Лига Европы для Промеса – не мотиватор.

Вариант №5: «Барселона»

К сожалению, вариант с переходом в «Барселону» существует пока лишь в мечтах Квинси Промеса. Хотя исключать и такой поворот тоже нельзя.

Секрет голландского футболиста выдал его российский партнер по «Спартаку» Дмитрий Комбаров, рассказавший, что Квинси частенько говорит о желании попробовать себя в таких грандах, как «Ливерпуль» или «Барселона».

Вот только в «Барсе» нет такой позиции, как правый атакующий полузащитник. Но даже если ее условно ввести, Промесу придется конкурировать за место в основе не с кем-нибудь, а с Лионелем Месси.

