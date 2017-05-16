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КХЛ расстается с «Медвешчаком» и «Кузней»?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Металлург" (Новокузнецк) - "Медвешчак"
"Металлург" (Новокузнецк) - "Медвешчак"Источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Вчера состоялось заседание Правления КХЛ, на котором были подведены итоги минувшего чемпионата, а также обсуждались нюансы нового сезона.

Следующий сезон – особенный, олимпийский. Это минус как минимум месяц из календаря чемпионата лиги. А тут еще не все клубы представили финансовые гарантии на следующий сезон. У многих остаются долги. Так, в «Сибири» не видели зарплаты ни за один из четырех месяцев нового года. Обещают заплатить за январь и февраль до 25 мая.

Сколько команд стартует в сезоне-2017/18? Сохранят ли прописку в КХЛ самые проблемные клубы - «Медвешчак», новокузнецкий «Металлург», «Югра»?
Ответы на эти вопросы мы получим 24 мая, когда в подмосковной Барвихе соберется Совет директоров КХЛ во главе с Геннадием Тимченко.

Вчера же после заседания Правления лиги ее президент Дмитрий Чернышенко на брифинге обозначил решимость в борьбе со злостными клубами-должниками.

- Все ли клубы предоставили финансовые гарантии участие в следующем чемпионате КХЛ?
- Я категорически недоволен ситуацией. Есть два клуба, которые вообще не предоставили никакой информации. В некоторых клубах сохраняется практика перетекания долгов из сезона в сезон. Иные руководители берут деньги и расплачиваются со старыми долгами, а новые накапливаются. Это неуважение по отношении к игрокам и лиге.

Буду жестко ставить вопрос на совете директоров КХЛ – мы должны идти в соответствии с регламентом и не допускать клубы с задолженностями.

- Есть ли сроки погашения клубами задолженностей?
- По регламенту крайний срок - 31 мая. Если до этой даты долги будут ликвидированы, то клубы допустят к чемпионату. Я бы не хотел сейчас называть эти клубы. Технически у них еще есть время, чтобы погасить долги.

- Раньше шла речь о сокращении числа команд в чемпионате. Сколько клубов в идеале должно остаться в КХЛ?
- На основании анализа большого количества данных математически рассчитано, что в идеале в КХЛ должно остаться 24 клуба. Это оптимальное число, которое позволит сократить расходы на компенсации игрокам и стимулировать хоккейный рынок. Тогда 40 сильнейших игроков лиги зарабатывали бы больше, чем сейчас. При этом сохранялась бы конкурентоспособность.

- Следующий сезон – особенный, олимпийский. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. После отказа НХЛ принять участие в Олимпиаде костяк ведущих европейских сборных составят игроки КХЛ. Какая пауза предусмотрена в календаре?
- Лига работает в тесном контакте с федерацией хоккея и всегда идет навстречу пожеланиям сборной. По просьбе тренерского штаба национальной команды сделаем перед Олимпиадой в Корее 16-дневную паузу в чемпионате. Еще десять дней потребуются для подготовки к чемпионату мира, который состоится в Дании. В сумме из календаря выпадают 33 дня.

Глава КХЛ не уточнил, о каких двух клубах, не выходящих на связь с лигой, идет речь. По информации «Советского спорта», это «Медвешчак» и «Кузня». Календарь чемпионата-2017/18 верстается из расчета 27 команд. В уходящем сезоне их было 29.

В следующем сезоне соперники, как и в чемпионате-2013/14, сыграют в два круга. После олимпийской паузы команды проведут по два-три матча. В первом и втором раундах плей-офф из-за сжатых сроков вернутся спаренные матчи. Финалы конференций и золотая серия пройдут в прежнем режиме – игры через день.

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