Знарок, пакуй чемодан! Сборная России едет в Париж на четвертьфинал с чехами

На чемпионате мира-2016 определились все пары первого раунда плей-офф.

Поражение в матче со сборной США резко добавило нашей команде головной боли. Победа гарантировала нам начало плей-офф на уже хорошо знакомой и обжитой арене в Кельне.

А теперь нашим пришлось после поражения прилипнуть к телевизору. Потому что именно от исхода матча Германия – Латвия, напрямую зависел наш распорядок на день перед четвертьфиналом.

Побеждают немцы – мы едем в Париж.

Берут верх латвийцы – остаемся в Кельне.

Напомню, что немцы – хозяева турнира. Поэтому, если они выходят в плей-офф, то априори играют дома. А вместо них в Париж едет на четвертьфинал команда, занявшая второе место в группе «А». И в данном случае это Россия.

Последний матч в нашем дивизионе поначалу немного напоминал поединок России с США. Латвийцев почаще удаляли. А вторая результативная атака немцев была начата после того, как шайба вышла из зоны. То есть, после нарушения правил. И этот эпизод честно показали по внутреннему ТВ на арене. После того, как гол засчитали.

Латвийцы сохранили интригу в этом важном для нас матче, отквитав одну шайбу на исходе второго периода и сравняв счет в середине третьего. А затем даже вышли вперед!

Но сборная Германии не желала прощаться с турниром. И получив очередное большинство, поменяла вратаря на шестого полевого игрока и на последней минуте третьего периода все же затолкала шайбу в ворота – 3:3.

В итоге судьба немцев, латвийцев а также россиян, чехов и канадцев, которые также до конца этого поединка не знали, где сыграют в четвертьфинале, решилась только в серии послематчевых буллитов.

И к радости организаторов и местных болельщиков а плей-офф вышли немцы. Так что сборная России может паковать чемоданы для поездки в Париж

Там, кстати, финны ожидаемо уступили канадцам – 2:5. Окончательно утвердив, что нашим соперником в четвертьфинале станут чехи.

ВСЕ ПАРЫ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

Кельн

США – Финляндия

Канада - Германия

Париж

Швейцария – Швеция

Россия - Чехия

