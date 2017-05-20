Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не стало
«Зенит-2» остался в ФНЛ, но так и не понял, зачем
существует.
Один молодой воспитанник
Второй год подряд «Зенит-2» борется за выживание: в прошлом сезоне сине-бело-голубые смогли остаться в ФНЛ в предпоследнем туре, а сейчас все решалось в заключительный игровой день. Годом ранее команда Владислава Радимова испытывала серьезные проблемы с составом: в одном из матчей вратарю Игорю Обухову даже пришлось провести семь минут в нападении.
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Сейчас таких сложностей у Радимова нет: «Зенит-2» укрепился, но не за счет собственных воспитанников. Сразу девять футболистов были куплены специально для дубля, продолжают играть за вторую команду возрастные Константин Зырянов и Константин Лобов. Концовку сезона в ФНЛ провел Александр Рязанцев, попавший в немилость к Мирче Луческу.
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Из молодых воспитанников, которые в нынешнем году появились
в «Зените-2», всего лишь один человек – Станислав Крапухин. Есть в составе
петербуржцы Егор Бабурин, Алексей Евсеев, Максим Карпов, Илья Зуев и Данила
Ящук, но каждого из них уже сложно назвать молодым.
У «Зенита-2» есть прекрасный пример – «Спартак-2», в котором постоянно появляются ребята из молодежной команды, а коллектив сначала Евгения Бушманова, а теперь Дмитрия Гунько борется за медали ФНЛ. Да, появились и африканские футболисты Фэшн Сакала и Силванус Нимели, которых в «Спартак» пригласил чуть ли не сам Массимо Каррера, но они пока только выходят на замену и явно выпадают из построений «Спартака-2».
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Мирча Луческу высказывался о том, что «Зенит-2» не нужен в
структуре клуба. Румын имел в виду немного другое, но существование такой команды без
молодых воспитанников петербургского футбола действительно очень сомнительно.
Один гол молодого воспитанника
В матче против «Сокола» все вопросы «Зенит-2» решил очень спокойно: уже на пятой минуте один из главных зимних трансферов команды Кирилл Погребняк слабо, но очень точно пробил в угол. Через полчаса «Сокол» остался в меньшинстве после удаления Антона Ходырева, а в начале второго тайма Алексей Евсеев реализовал штрафной.
Даже вдесятером «Сокол» мог забить, но Бабурин отбивал
все, что летело в сторону его ворот, а уже в дополнительное время Крапухин забил последний мяч команды в сезоне. 3:0, победа «Зенита-2», который, в отличие от «Сокола»,
остался в ФНЛ.
Но какая польза от этого спасения? Никакой, потому что
теперь необходимые изменения в «Зените-2» вряд ли последуют, а вылет в ПФЛ стал
бы для этого хорошим поводом.
Остается ждать честное интервью главного тренера «Зенита-2»
Владислава Радимова, который пообещал после заключительного матча сезона
прокомментировать все, что творится в дубле петербургской команды.
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Матч
Голы
Погребняк 5 (0:1). Евсеев 54 (0:2). Крапухин 90 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев, Магадиев, Васянович, Пасько, Семёнов, Паштов, Мануковский, Романенко, Дудолев, Платика
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Карпов, Вяткин, Сиротов, Ящук, Евсеев, Зырянов, Рязанцев, Бавин, Погребняк (Крапухин, 72)
Предупреждения:
Ходырев, 31 - нет
Удаления:
Ходырев, 31 - нет
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция