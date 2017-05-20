Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не стало

«Зенит-2» остался в ФНЛ, но так и не понял, зачем существует.

Один молодой воспитанник

Второй год подряд «Зенит-2» борется за выживание: в прошлом сезоне сине-бело-голубые смогли остаться в ФНЛ в предпоследнем туре, а сейчас все решалось в заключительный игровой день. Годом ранее команда Владислава Радимова испытывала серьезные проблемы с составом: в одном из матчей вратарю Игорю Обухову даже пришлось провести семь минут в нападении.

Вратарь-гоняла. Обухов и еще шесть случаев, когда голкипер играл полевого

Сейчас таких сложностей у Радимова нет: «Зенит-2» укрепился, но не за счет собственных воспитанников. Сразу девять футболистов были куплены специально для дубля, продолжают играть за вторую команду возрастные Константин Зырянов и Константин Лобов. Концовку сезона в ФНЛ провел Александр Рязанцев, попавший в немилость к Мирче Луческу.

Александр Рязанцев: Мне комфортно в «Зените-2»

Из молодых воспитанников, которые в нынешнем году появились в «Зените-2», всего лишь один человек – Станислав Крапухин. Есть в составе петербуржцы Егор Бабурин, Алексей Евсеев, Максим Карпов, Илья Зуев и Данила Ящук, но каждого из них уже сложно назвать молодым.

У «Зенита-2» есть прекрасный пример – «Спартак-2», в котором постоянно появляются ребята из молодежной команды, а коллектив сначала Евгения Бушманова, а теперь Дмитрия Гунько борется за медали ФНЛ. Да, появились и африканские футболисты Фэшн Сакала и Силванус Нимели, которых в «Спартак» пригласил чуть ли не сам Массимо Каррера, но они пока только выходят на замену и явно выпадают из построений «Спартака-2».

Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира



Мирча Луческу высказывался о том, что «Зенит-2» не нужен в структуре клуба. Румын имел в виду немного другое, но существование такой команды без молодых воспитанников петербургского футбола действительно очень сомнительно.

Один гол молодого воспитанника

В матче против «Сокола» все вопросы «Зенит-2» решил очень спокойно: уже на пятой минуте один из главных зимних трансферов команды Кирилл Погребняк слабо, но очень точно пробил в угол. Через полчаса «Сокол» остался в меньшинстве после удаления Антона Ходырева, а в начале второго тайма Алексей Евсеев реализовал штрафной.

Даже вдесятером «Сокол» мог забить, но Бабурин отбивал все, что летело в сторону его ворот, а уже в дополнительное время Крапухин забил последний мяч команды в сезоне. 3:0, победа «Зенита-2», который, в отличие от «Сокола», остался в ФНЛ.

Но какая польза от этого спасения? Никакой, потому что теперь необходимые изменения в «Зените-2» вряд ли последуют, а вылет в ПФЛ стал бы для этого хорошим поводом.

Остается ждать честное интервью главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, который пообещал после заключительного матча сезона прокомментировать все, что творится в дубле петербургской команды.

Радимов пообещал честное интервью. Как «Зенит-2» спасается от позора