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Наши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный расклад

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА - "Спартак"
ЦСКА - "Спартак"Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Стали известны все участники еврокубков от России. Рассказываем, кто с какой стадии стартует и на что может рассчитывать.

«Спартак», чемпион
Старт: групповой раунд Лиги чемпионов
Жеребьевка: 24 августа
Первый матч: 12/13 сентября

Благодаря новым правилам УЕФА «Спартак», несмотря на почти нулевой клубный коэффициент, будет посеян в первой корзине. Такую же привилегию в этом сезоне имел ЦСКА. Как и «Лестер». Нашим это не очень помогло. Состав корзин очень мощный, вторая как минимум не слабее первой. А в третьей и четвертой корзинах есть такие клубы, как «Наполи», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Рома» и одна из главных сенсаций европейского сезона «РБ Лейпциг». То есть посев в первой корзине «Спартаку» мало что дает – он запросто может оказаться в «группе смерти».


* В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом». Лучший коэффициент у английского клуба – 93.135.

ЦСКА, серебряный призер
Старт: третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Жеребьевка: 14 июля
Первый матч: 25/26 июля

Первый еврокубковый матч ЦСКА сыграет уже через два месяца. На жеребьевке третьего квалификационного раунда армейцы будут в числе «сеяных» клубов. А в четвертом квалификационном раунде, если туда пробьются, – нет. Из наших клубов пока только «Ростову» удалось выйти в групповой раунд, будучи «несеянным» клубом. Соперники, само собой, сильные. Киевское «Динамо» ЦСКА не достанется – разведут.

Есть ли у ЦСКА шанс стать сеяным клубом в четвертом квалификационном раунде? Есть. Если раундом раньше вылетят «Динамо» и «Аякс».

На жеребьевке группового раунда ЦСКА светит четвертая корзина.

«Локомотив», победитель Кубка
Старт: групповой раунд Лиги Европы
Жеребьевка: 25 августа
Первый матч: 14 сентября

«Локомотив» попадет в третью корзину. В первой от России будет «Зенит», если пройдет квалификацию. ЦСКА, если вылетит из Лиги чемпионов, будет во второй. Отметим очень крутой состав четвертой корзины – три клуба бундеслиги, а также итальянцы, французы и швейцарцы, с которыми наши почему-то играют неудачно.

«Зенит», бронзовый призер, и «Краснодар», четвертая команда чемпионата
Старт: третий квалификационный раунд Лиги Европы
Жеребьевка: 14 июля
Первый матч: 27 июля

В обоих квалификационных раундах «Зенит» и «Краснодар» будут «сеяными». Причем питерцы имеют в квалификации самый высокий коэффициент. Если наши клубы пробьются в групповой раунд, то, как вы уже заметили, «Зенит» попадет в первую корзину, а «Краснодар» – во вторую.

Это не окончательные расклады. Возможны незначительные изменения.

Напомним, что в следующем сезоне премьер-лиги будут разыграны не пять, а шесть еврокубковых путевок, три из них – в Лигу чемпионов.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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