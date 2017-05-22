Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из Кельна

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики сборной в аэропорту
Болельщики сборной в аэропортуФото: ФХР

Сегодня утром сборная России возвратилась из Кельна с чемпионата мира. В аэропорту ее тепло встретили болельщики и журналисты.

РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ ИЗ-ЗА БЕЛОВА

Рейс ил Кельна ждали глубокой ночью – в 3.20. Приземлился он с двухчасовым опозданием, когда в Москве уже рассвело.

- Ну, как всегда! – ворчали журналисты, среди которых выделялся корифей с Первого канала, наш хоккейный архивариус Евгений Кузнецов, который более 20 лет ведет репортажи с чемпионатов мира.

На этот раз причина задержки - более чем уважительная. Команда ждала результатов медицинского обследования своего капитана Антона Белова, получившего травму бедра на последних секундах матча за третье место с финнами. Защитник СКА от нестерпимой боли не мог стоять, поэтому кубок на награждении получал его помощник Сергей Андронов. К счастью, повреждение оказалось не таким страшным.

- Белов восстановится к началу сезона, лечение не затянется на месяцы, - успокоил еще в Кельне врач сборной Егор Козлов.

В столичном аэропорту бронзовых призеров ждали несколько десятков болельщиков в красных свитерах сборной, вооружившихся флагами и плакатами, телекамеры и мастера печатного слова.

Первым в зале прилета появился Белов. На костылях. Поэтому и не смог принять букет цветов от девушки-модели.

- Антон, здоровья! – закричали болельщики.

Процедив дежурное «спасибо», исполняющий обязанности капитана проследовал к выходу. Так и не дав за весь чемпионат ни одного интервью. К слову, кадровый капитан сборной Сергей Мозякин, получивший в матче с немцами сотрясение мозга, восстанавливается в своем мытищинском доме в Новых Вешках.

ВАСИЛЕВСКИЙ И ПЯТЬ КЛЮШЕК

Увы, половина букетов осталась невостребованной. В Москву не прилетели ни Артемий Панарин, ни Никита Кучеров, ни «столичные» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. А ведь так хотелось пообщаться, взять автограф и сделать селфи с лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата, которого журналисты включили в символическую сборную турнира. Впрочем, какие могут быть претензии к Панарину, лауреату «Харламов Трофи» от «Советского спорта». Две недели он словом жег сердца болельщиков, одаривал нас, газетчиков, заголовками и цитатами.

Когда из зоны пограничного контроля показался Андрей Василевский, толпа встречающих радостно загудела. Руки у лучшего вратаря турнира были заняты – в одной он держал связку из пяти клюшек (неужели так и не израсходовал запас «гитар»?), в другой – фирменный пакет от производителя элитных сумок и прочих кожаных аксессуаров. Василевский проявил вратарскую ловкость, освободил левую руку и принял цветы от счастливой девушки. Потом раздал автографы и скрылся. От общения с журналистами отказавшись. Неужели настраивается на четвертый период?

Сразу вспомнился багаж, с которым вернулся из Кельна семь лет назад лидер сборной Александр Овечкин. Помимо серебряной медали он привез щенка немецкой овчарки. Кстати, на наши вопросы Овечкин тогда ответил, несмотря на отвратительное настроение.

Не дождались встречающие и главного тренера сборной Олега Знарка.

- Наверное, остался на не чужой для себя немецкой земле, - предположили болельщики.

ТЕЛЕГИНУ МИЛЕЕ МОСКВА

Тем временем телевизионщики выудили из толпы Ивана Телегина, заставив притормозить его жену Пелагею и принять тяжелую коляску с багажом.

- Должны были выигрывать у канадцев, но пошли удаления и голы в наши ворота, а потом мы не смогли перевернуть игру, - Телегин еще не отошел от поражения в полуфинале. – У нас ведь была самая молодая после американцев команда. Все ребята бились за победу.

Телегина вдруг попросили сравнить игру на широких европейских и зауженных канадских коробках.

- Если брать меня, то без разницы, но на меньших площадках попроще, на широких –тяжелее, надо больше двигаться, - искренне ответил неистовый Иван, для которого эта бронзовая медаль стала второй.

- Сравните этот чемпионат с прошлым, который прошел в Москве.
- В Москве было больше эмоций, атмосфера была другая, но в Германии на первую игру пришло очень много российских болельщиков, как на последний матч с финнами.

Телегину пожелали привезти золото Олимпиады. А в зал прилетов вошел еще один гренадер, которого немедленно одарили цветами.

- Я что, похож на хоккеиста? – засмеялся гигант.

- Так это ж баскетболист Кириленко, Андрей, - осенило болельщиков.

Глава российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прибыл не из Кельна, а из Стамбула, с Турнира четырех Евролиги, где ЦСКА, как и хоккейная сборная, довольствовался бронзой. Так что вполне заслуживал букета.

А вот и хоккейный герой – защитник Богдан Киселевич. Дебют на мировых первенствах он украсил тремя голами, все они – победные. В том числе и финнам в бронзовом матче.

- Богдан, поздравляем с хорошо выполненной работой…
- Нельзя сказать, что мы хорошо ее выполнили. Заслужили то, на что наиграли. С канадцами было особенно сложно. Этот матч надо еще переварить. Достаточно неприятное и глупое поражение, но мы собрались и выиграли у финнов.

Параллельно отдувался перед диктофонами и камерами его одноклубник вратарь Илья Сорокин, продливший сухую серию на чемпионатах мира.

- Впечатления нормальные, взяли бронзу, но всегда хочется большего. А вратарю хочется больше играть. Но что есть, то есть.

- Вас ждут в «Айлендерс»?
- Об НХЛ пока не думаю, у меня еще год контракта с ЦСКА.

- А об Олимпиаде?
- Для начала надо отдохнуть и восстановиться.

Защитник Владислав Гавриков матч за бронзу пропустил. В концовке полуфинала он повредил боковую связку, а это шесть недель восстановления. Кстати, с таким же повреждением легенда Борис Михайлов играл и забивал на Олимпиаде-72 в Саппоро, а Илья Ковальчук – в Сочи-2014.

- Мы должны были играть в финале, сами виноваты, спасибо болельщикам, которые в нас верили и поддерживали, - продолжал сокрушаться капитан молодежной сборной на МЧМ-2015 в Канаде, где наши в золотом матче уступили канадцам в одну шайбу.

- Как здоровье?
- Потихоньку, нормально.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ловкость рук – как поехать в Европу болеть за наших и не разоритьсяЛовкость рук – как поехать в Европу болеть за наших и не разоритьсяЛайфхаки от журналистов «Советского спорта»Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертаймеЗащитник сборной Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) в Кельне.Врач сборной России: К началу сезона Белов будет готовВрач сборной России Егор Козлов сообщил, что капитан команды Антон Белов успеет восстановиться к старту сезона-2017/18 после травмы задней поверхности бедра.Сергей Черкас: Если бы Россия играла с Канадой в финале, там уже была бы другая историяЗаслуженный тренер России Сергей Черкас дал оценку выступления российской сборной на чемпионате мира.Евгений Малкин: Советую тренерскому штабу сборной пристальнее следить за НХЛНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Николай Соловьев оценил выступление российской сборной на чемпионате мира.Владимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетомВладимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетомЭкс-главный тренер сборной России высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Дмитрия Квартальнова.Игорь Есмантович: Игроки ЦСКА продемонстрировали на чемпионате мира настоящий армейский характерПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил армейцев, завоевавших бронзовые медали чемпионата мира.Дмитрий Юшкевич: Итог чемпионата мира для сборной России больше положительный, чем отрицательныйОлимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич оценил выступление сборной России на чемпионате мира.Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборнойЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев после окончания чемпионата мира высказался о возможной смене главного тренера сборной России.«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше ВасюШВеция победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира.Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ.Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHFКак сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по чемпионату мира в Кельне и Париже.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть КанадуГолкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мираСборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с Вайсфельдом«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с ВайсфельдомПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко подводят итоги чемпионата мира, обсуждают сборную России и говорят о судьбе отечественного хоккея.Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016.Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победуГлавный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.
Футбол
На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)
Хоккей
Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мира
Олимпиада
Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России
Футбол
Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости