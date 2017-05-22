Ломанову – 6:0!

22 мая юбилей отмечает главный тренер хоккейного клуба «Енисей» Сергей Иванович Ломанов. Он – один из лучших хоккеистов ХХ века, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион страны.

За родной «Енисей» он выступал с 1974 по 1989 год. В чемпионатах СССР провел 330 матчей и забил 582 мяча.

В составе сборной СССР страны нападающий (с 1975 по 1993 годы) забил 196 мячей. 5 раз был включен в символические сборные мира. В 1979 и 1981 годах был признан лучшим нападающим чемпионата мира.

С 1996 года Сергей Иванович работает тренером. В 1996-2005 годах, с 2008 года по настоящее время – главный тренер «Енисея». С ноября 2006 по сентябрь 2007-го – главный тренер сборной России, с февраля 2015 по февраль 2016 – старший тренер главной команды страны.