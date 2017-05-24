Для кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы Премьер-лиги
Через год в России пройдет чемпионат мира по футболу, который
будут принимать 12 стадионов в 11-ти городах нашей страны: Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде,
Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.
Практически во всех городах арены для чемпионата мира
строятся, что называется, «с нуля». Два исключения: Екатеринбург и московские
«Лужники», которые реконструируются. Но реконструкция – это одно название. На
самом деле, в этих городах воздвигаются новые стадионы с минимальным
сохранением деталей от старых.
Несколько стадионов были готовы задолго до старта ЧМ-2018.
«Казань-Арена» строилась к Универсиаде-2015, «Открытие-Арена» воздвигалась на
частные деньги для частной команды, а «Фишт» в Сочи сооружался для зимней
Олимпиады 2014 года с последующей реконструкцией под футбольные нужды. Все
остальные стадионы за исключением стадиона на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге, на котором пройдет финал кубка Конфедераций 2017 года, до сих
пор находятся в процессе строительства.
Строят их к чемпионату мира 2018 году, но ведь после
мундиаля жизнь не заканчивается, стадионы не разбираются – на них нужно
продолжать играть в футбол. И очень важно понимать, кто будет играть в футбол
на этих стадионах.
Красавцы-арены для второй лиги?
«Зенит» - в Санкт-Петербурге, «Спартак» - в Москве на
«Открытие-арене», «Рубин» - в Казани. Хорошим стадионам – хорошие клубы. Но не
все так гладко, как нам хотелось бы.
По окончании сезона 2016/17 в премьер-лиге, когда самарские
«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ, оказалось, что лишь на пяти стадионах из
12-ти, которые будут принимать чемпионат мира по футболу, будут играть команды
из элиты отечественного футбола. Меньше половины!
Что с остальными? В Самаре будет играть команда, вылетевшая
в ФНЛ. В Калининграде – «Балтика» из первой лиги. В Волгограде и Нижнем
Новгороде до этого были лишь клубы второго дивизиона, но по итогам сезона они
вышли-таки в первую лигу – остается в ней лишь закрепиться. «Мордовия» из
Саранска вылетела во вторую лигу, а «Сочи» из одноименного города в ней и
остается. Еще один стадион – «Лужники». На нем будет играть сборная России.
Возможно, «Лужники также будут принимать финалы Кубка и Суперкубка России.
Мы боялись «белых слонов», как называют огромные и дорогие
постройки в Бразилии? Мы их получили! Счастье, если добрая половина стадионов к
ЧМ-2018 будет заполняться хотя бы на треть. А теперь представьте, каким
бременем лягут эти объекты на скромные бюджеты клубов первой и второй лиг, если
даже питерский «Зенит» с огромной неохотой соглашается брать себе на баланс стадион
на Крестовском острове.
Варианты?
Да, все верно, при 16-ти командах в премьер-лиге, четыре из
которых находятся в Москве, а две – в кавказском регионе, где даже матчи
еврокубков разрешают проводить по большим праздникам, выбора у нас было не так
и много. Но он был. Вариант с Краснодаром, где Сергей Галицкий на собственные
деньги построил лучший стадион в стране уже набил оскомину. А еще есть Пермь.
Она была и в тот момент, когда решалось, в каких городах проводить ЧМ.
Хорошо, не обязательно брать команду из премьер-лиги –
достаточно найти крепкого кандидата из ФНЛ с городом, в котором любят футбол:
«Шинник из Ярославля, «Факел» из Воронежа, «Химки» в конце концов… Есть крепкий
«Арсенал» из Тулы, играющий в стыковых матчах, которому не помешал бы новый
стадион, который заполнялся бы – в городе любят футбол. Да и в «Оренбурге»
можно было бы что-то придумать.
Но нет, мы выбираем Саранск, в котором, чтобы заполнить
стадион, на матч должно прийти почти 15% населения города. Мы выбираем Сочи, в
котором какое-то время вообще не было профессионального клуба. Мы выбираем
Волгоград, где руководству города и области, складывается впечатление, футбол
вообще не нужен.
А как у них?
Что-то похожее происходило в Бразилии с ЧМ-2014 года. Но на
то это и плохой пример, чтобы на нем учиться и не повторять чужих ошибок. Не
всегда полезно набивать свои шишки. Но даже в Бразилии клубы Серии А играют на
шести стадионах из 12-ти.
Принято пинать ЮАР и ЧМ-2010 в этой стране, но даже в Южной
Африке из десяти стадионов, предназначенных для чемпионата мира, лишь три не
используются для игр премьер-лиги этой страны. В Германии в следующем сезоне
лишь на одном из стадионов ЧМ-2016 (а их тоже было 12) не будет играть клуб
Бундеслиги – в Кайзерслаутерне. Да даже в Японии и Корее лишь на четырех
стадионах не играют клубы высших лиг этих стран, а ведь ЧМ-2002 проводился на
двадцати аренах – по десять на страну.