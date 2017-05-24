Для кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы Премьер-лиги

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Через год в России пройдет чемпионат мира по футболу, который будут принимать 12 стадионов в 11-ти городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.

Практически во всех городах арены для чемпионата мира строятся, что называется, «с нуля». Два исключения: Екатеринбург и московские «Лужники», которые реконструируются. Но реконструкция – это одно название. На самом деле, в этих городах воздвигаются новые стадионы с минимальным сохранением деталей от старых.

Несколько стадионов были готовы задолго до старта ЧМ-2018. «Казань-Арена» строилась к Универсиаде-2015, «Открытие-Арена» воздвигалась на частные деньги для частной команды, а «Фишт» в Сочи сооружался для зимней Олимпиады 2014 года с последующей реконструкцией под футбольные нужды. Все остальные стадионы за исключением стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, на котором пройдет финал кубка Конфедераций 2017 года, до сих пор находятся в процессе строительства.

Строят их к чемпионату мира 2018 году, но ведь после мундиаля жизнь не заканчивается, стадионы не разбираются – на них нужно продолжать играть в футбол. И очень важно понимать, кто будет играть в футбол на этих стадионах.

Красавцы-арены для второй лиги?

«Зенит» - в Санкт-Петербурге, «Спартак» - в Москве на «Открытие-арене», «Рубин» - в Казани. Хорошим стадионам – хорошие клубы. Но не все так гладко, как нам хотелось бы.

По окончании сезона 2016/17 в премьер-лиге, когда самарские «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ, оказалось, что лишь на пяти стадионах из 12-ти, которые будут принимать чемпионат мира по футболу, будут играть команды из элиты отечественного футбола. Меньше половины!

Что с остальными? В Самаре будет играть команда, вылетевшая в ФНЛ. В Калининграде – «Балтика» из первой лиги. В Волгограде и Нижнем Новгороде до этого были лишь клубы второго дивизиона, но по итогам сезона они вышли-таки в первую лигу – остается в ней лишь закрепиться. «Мордовия» из Саранска вылетела во вторую лигу, а «Сочи» из одноименного города в ней и остается. Еще один стадион – «Лужники». На нем будет играть сборная России. Возможно, «Лужники также будут принимать финалы Кубка и Суперкубка России.

Мы боялись «белых слонов», как называют огромные и дорогие постройки в Бразилии? Мы их получили! Счастье, если добрая половина стадионов к ЧМ-2018 будет заполняться хотя бы на треть. А теперь представьте, каким бременем лягут эти объекты на скромные бюджеты клубов первой и второй лиг, если даже питерский «Зенит» с огромной неохотой соглашается брать себе на баланс стадион на Крестовском острове.

Варианты?

Да, все верно, при 16-ти командах в премьер-лиге, четыре из которых находятся в Москве, а две – в кавказском регионе, где даже матчи еврокубков разрешают проводить по большим праздникам, выбора у нас было не так и много. Но он был. Вариант с Краснодаром, где Сергей Галицкий на собственные деньги построил лучший стадион в стране уже набил оскомину. А еще есть Пермь. Она была и в тот момент, когда решалось, в каких городах проводить ЧМ.

Хорошо, не обязательно брать команду из премьер-лиги – достаточно найти крепкого кандидата из ФНЛ с городом, в котором любят футбол: «Шинник из Ярославля, «Факел» из Воронежа, «Химки» в конце концов… Есть крепкий «Арсенал» из Тулы, играющий в стыковых матчах, которому не помешал бы новый стадион, который заполнялся бы – в городе любят футбол. Да и в «Оренбурге» можно было бы что-то придумать.

Но нет, мы выбираем Саранск, в котором, чтобы заполнить стадион, на матч должно прийти почти 15% населения города. Мы выбираем Сочи, в котором какое-то время вообще не было профессионального клуба. Мы выбираем Волгоград, где руководству города и области, складывается впечатление, футбол вообще не нужен.

А как у них?

Что-то похожее происходило в Бразилии с ЧМ-2014 года. Но на то это и плохой пример, чтобы на нем учиться и не повторять чужих ошибок. Не всегда полезно набивать свои шишки. Но даже в Бразилии клубы Серии А играют на шести стадионах из 12-ти.

Принято пинать ЮАР и ЧМ-2010 в этой стране, но даже в Южной Африке из десяти стадионов, предназначенных для чемпионата мира, лишь три не используются для игр премьер-лиги этой страны. В Германии в следующем сезоне лишь на одном из стадионов ЧМ-2016 (а их тоже было 12) не будет играть клуб Бундеслиги – в Кайзерслаутерне. Да даже в Японии и Корее лишь на четырех стадионах не играют клубы высших лиг этих стран, а ведь ЧМ-2002 проводился на двадцати аренах – по десять на страну.

Кстати, еще раз возвращаясь к чемпионату мира 2010 года в ЮАР… Оказывается, можно было провести чемпионат мира по футболу и на десяти стадионах? Ведь так не хочется, чтобы через несколько лет по миру расходились фотографии упадка после ЧМ-2018, как это происходит сейчас с Бразилией, с олимпийскими Грацией и Китаем…