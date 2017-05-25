«На каждом углу были люди с автоматами». Воспоминания бывшего игрока «Зенита»

За полгода в Санкт-Петербурге Николас Пеньяилильо влюбился в этот город. Фото: ФК «Зенит»

Николас Пеньяилильо ни разу не сыграл за основу «Зенита», но его фамилию мы все равно запомнили. «ССФ» разыскал чилийца и выяснил, как рисковал Игорь Денисов на тренировках и почему матч с «Анжи» – главный в его жизни.

До и после «Зенита» Николас Пеньяилильо выступал за родной «Эвертон» из чилийского городка Винья-дель-Мар. В начале нынешнего сезона он ушел в клуб сильнее – в «Депортиво Икике», который не только борется за чемпионство, но и участвует в Кубке Либертадорес. Первое время Пеньяилильо постоянно играл за новую команду, но в конце 2016 года получил травму и в 2017‑м ни разу на поле не выходил. «Депортиво» идет на третьем месте в чемпионате, а в Кубке Либертадорес борется за выход из группы.

Николас ПЕНЬЯИЛИЛЬО Защитник. Родился 13 июня 1991 года в Винья-дель-Мар (Чили).

Карьера: выступал за чилийский клуб «Эвертон» (2009–2016 с перерывом), питерский «Зенит» (2011), с 2017 года – в чилийском «Депортиво Икике». За молодежный состав «Зенита» сыграл 14 матчей, забил 1 мяч. За молодежную сборную Чили сыграл 4 матча. Участник молодежного чемпионата Южной Америки.

«ДЕНИСОВ РАБОТАЛ ЗА ДВОИХ»

Пока Николас числился в лазарете, он много времени уделял новорожденному ребенку. Футболист не скрывал радости от общения с людьми из России, постоянно намекал, что хочет вернуться в нашу страну. Кто знает, может, скауты клубов РФПЛ вновь обратят внимание на полузащитника с труднопроизносимой фамилией?

– Вы подружились с кем-то из «Зенита»?

– Когда я приехал, было несколько ребят, которые помогли мне с адаптацией и стали хорошими товарищами. Например, Данни, Фернандо Мейра, Бруну Алвеш. Да и вообще почти все парни в команде старались для меня что-то сделать, плюс переводчик всегда находился рядом. Благодаря этим ребятам я чувствовал себя как дома.

– Кто-то из россиян пытался наладить с вами контакт?

– У нас не было возможности много общаться, ведь мы говорили на разных языках. К сожалению, я не очень хорошо владел английским, а если нужна была помощь, меня выручал Данни. Намного больше я контактировал с парнями из «молодежки. Например, с Игорем Чеминавой, Сергеем Петровым и Максом (скорее всего, Николас имеет в виду Максима Батова – экс-игрока «Зенита»-м, ныне футболиста «Анжи». – Прим. ред.). Мне очень стыдно, что не помню его фамилию, но Макс мне очень помогал. Кстати, мы до сих пор с ним общаемся.

– Через некоторое время после вашего отъезда Игорь Денисов не поладил с легионерами.

– У меня с Игорем не было проблем. Он запомнился очень большим профессионалом: даже на тренировке мог успеть за мячом, за которым никто бы и не подумал бежать. Или прыгнуть в подкат с риском нанести себе травму. Он никогда не убирал ноги и работал на занятиях за двоих.

28 мая 2011 года. «Зенит»-м – «Спартак»-м (2:0). Николас против хавбека красно-белых Игоря Киреева. Фото: ФК «Зенит»

«МОМЕНТАЛЬНО ДАЛ СОГЛАСИЕ «ЗЕНИТУ»

– «Зенит» позвал вас после юношеского Кубка Америки-2011, на котором главной звездой был Неймар, забивший 9 мячей.

– Да, мы тогда тоже встречались с бразильцами, но в том матче я не играл из-за дисквалификации. Обидно, но в принципе турнир для меня оказался неплохой. Особенно с учетом того, что на меня обратили внимание в Европе. Когда вернулся домой, меня представили скауту, который сказал про вариант с «Зенитом». Я согласился моментально: знал, что «Зенит» – лучшая команда России. Быстро собрал чемоданы и отправился в путь. Рассчитывал закрепиться в новой команде. К сожалению, не получилось. Но это был неповторимый опыт, я вернулся в Чили совсем другим игроком.

– Вы что-то слышали о России до переезда?

– Знал, что страна очень красивая, а особенно удивителен Санкт-Петербург. Меня поразили Россия и тот город, где я прожил полгода. Надеюсь, однажды смогу вернуться в «Зенит» и Петербург, чтобы еще раз насладиться командой и городом, который не могу забыть. Я бы очень хотел получить второй шанс, чтобы показать себя. Но, если честно, реальность оказалась жестокой. Никогда раньше не сталкивался с таким холодом, это было сложно – настоящее испытание для моего тела. Хотя я быстро привык.

– Общались со Спаллетти до вашего перехода?

– До приезда в Россию у меня не было возможности пообщаться с тренером, разговаривал только со скаутом, который просматривал меня. Это был итальянец, работавший со Спаллетти. С тренером я поговорил, когда приехал с уже оформленной арендой, он много обо мне знал. Еще одна возможность пообщаться возникла, когда заканчивался срок моего соглашения с «Зенитом», и клуб решил не продлевать аренду. Мы с синьором тогда сошлись на том, что было бы здорово еще когда-нибудь и где-нибудь поработать вместе.

– В ваших первых двух поединках за «молодежку» вы сделали голевую передачу и забили гол.

– Да, очень хорошо все это помню. В первом же матче я сделал длинную передачу через все поле, которая в итоге привела к голу. Вообще я быстро принял стиль «молодежки» «Зенита», это была мастеровитая команда, ее игроки вполне могли бы выступать за основу.

Пеньяилильо с тогдашним спортивным директором «Зенита» Игорем Корнеевым. Фото: ФК «Зенит»

«КОММЕНТАТОР НЕ СПРАВИЛСЯ С МОЕЙ ФАМИЛИЕЙ»

– «Зенит» часто предоставляет футболистам квартиру. А где жили вы?

– В отеле. Если не ничего не путаю, он назывался «Сокос» и находился рядом с рекой. Вместе со мной жил Данни, с ним ежедневно ездили на утренние тренировки.

– Знаете, почему вас отлично помнят в России до сих пор? Комментатор Геннадий Орлов не смог с первого раза произнести вашу фамилию.

– Не видел это видео, но ребята рассказывали, что местный комментатор не сразу справился с моей фамилией. Хорошо, что мои одноклубники называли меня по имени или просто чилийцем. Поэтому проблем не было.

– «Зенит» известен эмоциональными болельщиками. Можете сравнить их с чилийскими?

– Фанаты «Зенита» намного активнее. Их страсть – что-то нереальное. Мне очень нравилось смотреть на фанатский вираж, ведь он не замолкал весь матч.

– Иностранцы часто отмечают российских девушек и водку.

– Всегда, когда меня спрашивают о русских девушках, я говорю, что они поражают красотой и чувством стиля, элегантностью. Возможностей познакомиться с водкой у меня было не очень много, но рядом с отелем находился магазин: продавщица рассказывала, что водку у нее покупают очень часто. Перед возвращением в Чили она помогла выбрать бутылку для сувенира.

– Половину сезона вы были в заявке на матчах основной команды. Какую из поездок запомнили лучше остальных?

– Не помню названия многих мест, но больше всего удивил город, где мы играли с «Анжи». Там на каждом углу были люди с автоматами (на самом деле Николас никогда не ездил в гости к «Анжи», зато числился в заявке на матч с «Тереком» в Грозном. – Прим. ред.).

– Наверняка хорошо запомнили домашнюю встречу с «Анжи», где против «Зенита» играл Роберто Карлос.

– Да, тот матч – что-то незабываемое. Я вживую увидел Карлоса! С самого детства Роберто был для меня примером для подражания, потому что одно время я играл на той же позиции. Но еще я выходил против Томаса Мюллера, Франка Рибери и Арьена Роббена.

– Речь о вашем единственном матче за основу «Зенита» – спарринге с «Баварией».

– Незабываемый дебют! Мне всего 20, а вокруг футболисты, на которых я смотрел по телевизору. Сыграл против нынешних чемпионов мира, поменялся футболками с Мирославом Клозе. Никогда в жизни это не забуду! И правда верю, что смогу вернуться в «Зенит», повторить лучшие моменты карьеры.

– Этому может помочь попадание в сборную Чили для участия в Кубке конфедераций?

– Вряд ли смогу туда пробиться. Наша сборная – сформированная команда, у которой дела идут хорошо и без меня.