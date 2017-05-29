Останутся ли в СКА Ковальчук и Дадонов? Таблица переходов КХЛ

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

Полужирным выделены подтвержденные трансферы.



ЦСКА

Продлили контракт:

н. Андрей Светлаков, н. Сергей Андронов, з. Артем Блажиевский, н. Стефан Да Коста, в. Александр Самойлов, з. Алексей Слепцов.

Пришли:

г.т. Игорь Никитин, з. Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), з. Марат Ибрагимов («Виктория Роялс»), з. Хенрик Теммернес («Фрелунда»), з. Михаил Пашнин («Локомотив»), н. Сергей Шумаков, н. Максим Шалунов, н. Константин Окулов (все – «Сибирь»), н. Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), н. Антон Бурдасов («Авангард»), з. Кирилл Воробьев, н. Вадим Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Вадим Перескоков («Куньлунь»), з. Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), н. Антон Редин («Ванкувер Кэнакс»), н. Роман Любимов («Филадельфия», НХЛ).

Ушли:

г.т. Дмитрий Квартальнов, в. Виктор Фаст («Вякше»), з. Денис Денисов («Металлург» Мг), з. Григорий Панин («Ак Барс»), з. Алексей Слепцов («Югра»), з. Александр Кутузов, з. Георгий Маккаев («Торпедо» У-К), н. Дмитрий Кугрышев, н. Семен Кошелев (оба — «Авангард»), н. Ян Муршак («Торпедо»), н. Александр Шаров («Сибирь»), н. Данила Квартальнов (СКА), н. Артем Ворошило («Витязь»), н. Иван Каштанов («Автомобилист»), н. Стефан Да Коста (НХЛ).

СКА

Продлили контракт:

з. Дмитрий Юдин, з. Михаил Тихонов, з. Денис Александров, з. Патрик Херсли, н. Ярно Коскиранта, н. Евгений Кетов, в. Евгений Иванников, н. Виктор Тихонов.

Пришли:

з. Владислав Гавриков («Локомотив»), з. Давид Рундблад («Цюрих», Швейцария), н. Сергей Калинин («Торонто», НХЛ), н. Анатолий Голышев («Автомобилист»), н. Степан Санников («Сибирь»), н. Виктор Комаров («Лада»), н. Данила Квартальнов (ЦСКА).

Ушли:

н. Вадим Шипачев («Вегас», НХЛ), н. Евгений Дадонов («Вегас»\»Чикаго», НХЛ), н. Илья Ковальчук (НХЛ), н. Александр Хохлачев, н. Николай Прохоркин.

«Металлург» Мг

Продлили контракт:

в. Василий Кошечкин, в. Артем Загидуллин, з. Александр Будкин, н. Владислав Калетник, н. Платонов, н. Войтек Вольски, н. Оскар Осала, н. Данис Зарипов.

Пришли:

з. Дмитрий Шуленин («Торпедо»), з. Никита Бобряшов («Динамо» Бш, ВХЛ), з. Ник Шаус («Пардубице», Чехия), з. Денис Денисов (ЦСКА), н. Антон Шенфельд («Лада»), н. Никита Сироткин («Зауралье», ВХЛ), н. Дмитрий Арсенюк («Рубин», ВХЛ).

Ушли:

з. Павел Медведев («Торпедо»), з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Виктор Антипин («Баффало», НХЛ), з. Крис Ли (НХЛ), н. Александр Семин, н. Данис Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Томми Сантала.

«Динамо» Москва

Продлили контракт:

з. Максим Соловьев, з. Юусо Хиетанен, н. Ансель Галимов, в. Александр Еременко, н. Даниил Тарасов, в. Иван Бочаров, н. Егор Дугин.

Пришли:

г.т. Владимир Воробьев, в. Александр Шарыченков, з. Егор Орлов (оба — «Югра»), з. Глеб Корягин, з. Дмитрий Синицын (оба — «Лада»), н. Михаил Варнаков («Ак Барс»).

Ушли:

г.т. Сергей Орешкин, в. Александр Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Андрей Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), н. Алексей Цветков, н. Константин Горовиков (завершил карьеру), н. Лукаш Кашпар.

«Локомотив»

Продлили контракт:

в. Алексей Мурыгин, в. Александр Судницин, в. Красоткин, з. Роман Манухов, з. Никита Черепанов, з. Платон Прохоров, н. Данил Юртайкин, з. Якуб Накладал, з. Рушан Рафиков, н. Владислав Картаев, з. Стаффан Кронвалль, н. Петри Контиола, н. Максим Тальбо, н. Брэндон Козун, н. Егор Аверин, н. Даниил Апальков, н. Иван Петраков.

Пришли:

н. Денис Алексеев («Адмирал»), з. Александр Елесин, з. Дмитрий Юшкевич-мл. («Северсталь»), н. Кирилл Капустин («Амур»), н. Александр Мокшанцев («Лада»), н. Алексей Кулагин («Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Андрей Турчанинов, н. Андрей Чванчиков (оба — ХК «Рязань, ВХЛ), н. Иван Петраков («Витязь»).

Ушли:

з. Михаил Пашнин (ЦСКА), з. Владислав Гавриков («Коламбус», СКА), н. Андрей Локтионов, н. Александр Лебедев, н. Даниил Романцев, з. Роман Хисамутдинов.

«Авангард»

Продлили контракт:

Пришли:

г.т. Андрей Скабелка («Сибирь»), з. Макисм Березин («Нефтехимик»), н. Дмитрий Кугрышев, н. Семен Кошелев (оба — ЦСКА), н. Юхан Сундстрем («Фрелунда», Швеция), н. Кирилл Семенов (Металлург Нк), н. Дмитрий Жукенов («Шикутими», CHL), н. Дмитрий Соколов («Садбэри», CHL), н. Максим Мизюрин («Валь-Д'ор», CHL), н. Михаил Фисенко («Адмирал»), н. Деннис Эверберг («Вякше», Швеция).

Ушли:

г.т. Федор Канарейкин, з. Никита Никитин (НХЛ), з. Иван Мищенко, н. Владимир Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Илья Зубов («Салават Юлаев»), н. Антон Бурдасов (ЦСКА), н. Дэвид Бут, з. Михаил Григорьев («Торпедо»), н. Тигран Манукян (оба — «Адмирал»).

«Ак Барс»

Продлили контракт:

г.т. Зинэтула Билялетдинов, з. Альберт Яруллин, з. Атте Охтамаа, з. Максим Сидоров, з. Роман Абросимов, н.Секач, н. Денис Голубев, н. Дмитрий Обухов, н. Андрей Чибисов, н. Федор Малыхин, н. Александр Свитов, н. Владимир Ткачев, н. Джастин Азеведу.

Пришли:

з. Григорий Панин (ЦСКА), н. Артур Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Антон Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Виктор Тихонов (СКА), н. Данис Зарипов («Металлург» Мг), н. Артем Михеев («Металлург» Нк).

Ушли:

в. Станислав Галимов («Торпедо»), з. Зият Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), з. Михал Йордан («Амур»), з. Стефан Эллиотт, н. Михаил Варнаков («Динамо» Мск), н. Вячеслав Солодухин (ХК «Сочи»), н. Денис Хлыстов (завершил карьеру).

«Динамо» Минск

Продлили контракт:

в. Бен Скривенс.

Пришли:

н. Андрей Костицын (ХК «Сочи»).

Ушли:

в. Кевин Лаланд, н. Сергей Костицын («Торпедо»), в. Бен Скривенс («Салават Юлаев», «Монреаль», НХЛ).

«Торпедо»

Продлили контракт:

з. Артем Аляев, з. Евгений Курбатов, в. Николай Мольков, в. Андрей Суханов, з. Халемин, з. Григорий Желдаков, н. Денис Шураков,, н. Михаил Есаян, н. Кирилл Ураков, н. Вячеслав Кулемин, н. Михаил Смолин, н. Евгений Грачев, н. Алексей Новичков.



Пришли:

в. Станислав Галимов («Ак Барс»), в. Иван Лисутин («Автомобилист»), з. Томаш Кундратек («Слован»), з. Павел Медведев («Металлург» Мг), з. Михаил Григорьев («Авангард»), з. Егор Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Никита Политов («Крылья Советов»). н. Геннадий Столяров («Нефтехимик»), н. Ян Муршак (ЦСКА), н. Жига Еглич («Слован»), н. Денис Паршин («Салават Юлаев»), н. Сергей Костицын («Динамо» Минск), з. Максим Кондратьев («Амур»), н. Михаил Жуков («Нефтехимик»), н. Сергей Смуров (ТХК, ВХЛ).



Ушли:

в. Михаил Бирюков («Витязь»), в. Максим Аляпкин, в. Илья Проскуряков («Югра»), з. Дмитрий Шуленин («Металлург» Мг), з. Иван Вишневский («Трактор»), з. Артем Ступников, з. Роман Дерлюк, з. Илья Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Станислав Егоршев («Автомобилист»), з. Максим Осипов («Салават Юлаев»), з. Николай Лукьянчиков, з. Георгий Морев, з. Сэм Лефквист, н. Максим Кицын, н. Даниил Жарков, н. Николай Жердев, н. Дмитрий Семин («Витязь»), н. Александр Фролов («Металлург» Нк), н. Никита Рогов, н. Бобби Батлер, н. Брендон Макмиллан, н. Владислав Богословский, н. Кирилл Меляков («Югра»), н. Даниил Ильин («Югра»).



«Трактор»

Продлили контракт:

в. Василий Демченко, з. Артем Бородкин, з. Кирилл Кольцов, з. Алексей Петров, з. Константин Климонтов, з. Даниил Мамаев, з. Евгений Петриков, з. Александр Шинин, н. Пол Щехура, н. Александр Черников, н. Юрий Петров, н. Данил Губарев, н. Артем Пеньковский.

Пришли:

в. Егор Назаров («Спутник»), з. Иван Вишневский («Торпедо»), з. Ник Бэйлен («Вякше», Швеция), н. Линус Виделль («Куньлунь»), н. Игорь Полыгалов («Нефтехимик»).

Ушли:

з. Николай Белов, н. Дерек Рой, н. Дмитрий Пестунов, («Автомобилист»), н. Иржи Новотны.

«Витязь»

Продлили контракт:

г.т. Валерий Белов, з. Алексей Семенов, з. Евгений Катичев, з. Игорь Головков, н. Александр Никулин, з. Антон Буханко.

Пришли:

в. Михаил Бирюков, з. Никлас Бурстрем («Шеллефтео», Швеция), з. Юрий Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Михаил Орлов (ТХК, ВХЛ), з. Войтех Мозик («Олбани», АХЛ), н. Дмитрий Семин (оба — «Торпедо»), н. Артем Ворошило (ЦСКА), н. Йессе Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия),н. Александр Денежкин («Рязань», ВХЛ), н. Иван Петраков («Локомотив»).

Ушли:

з. Якуб Ержабек («Монреаль», НХЛ), з. Георгий Бердюков, н. Миро Аалтонен («Торонто», НХЛ), з. Максим Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ), в. Харри Сятери (НХЛ), н. Марио Кемпе («Аризона», НХЛ), н. Валерий Бочкарев (оба — «Амур»).

«Йокерит»

Продлили контракт:

н. Брайан О'Нилл, н. Марко Анттила, з. Йеспер Йенсен, н. Пекка Йормакка, н. Ессе Йоэнсуу.

Пришли:

в. Карри Рамо («Пеликанс»), з. Сами Леписте («Салават Юлаев»), з. Тим Эриксон, н. Никлас Йенсен, з. Майк Ландин («Биль»), н. Эрик Эмбрих («Эссят»), н. Юлиус Рантаэскола, з. Нико Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»).

Ушли:

т. Ханну Вирта («Салават Юлаев»), в. Райан Заполски, в. Рику Хелениус, з. Топи Яакола, з. Вилле Лаюнен («Спартак»), з. Артурс Кулда, в. Ваутер Питерс, н. Франк Гюмер («КалПа», Финляндия), н. Джои Хишон («Лулео», Швеция), в. Яни Каутто, н. Атте Мякинен, н. Миро Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия).

«Барыс»

Продлили контракт:

в. Хенрик Карлссон, з. Егор Шалапов, н. Константин Пушкарев, з. Александр Липин, н. Дмитрий Гренц, н. Владимир Маркелов, н. Нурсултан Бельгибаев, н. Ярослав Евдокимов.

Пришли:

г.т. Евгений Корешков, н. Линден Вей («Калгари Флэймз», НХЛ).

Ушли:

г.т. Эдуард Занковец, н. Брэндон Боченски, н. Дастин Бойд, н. Найджел Доус.

ХК «Сочи»

Продлили контракт:

в. Константин Барулин, в. Дмитрий Шикин, з. Юрий Александров, з. Вадим Хомицкий, з. Руслан Педан, н. Эрик О'Делл, з. Михаил Мамкин, з. Сергей Кузнецов, н. Никита Точицкий, н. Павел Падакин, н. Егор Морозов.

Пришли:

г.т. Сергей Зубов, н. Вячеслав Солодухин, («Ак Барс») н. Евгений Лапенков («Югра»), н. Игорь Бортников («Нефтехимик»), з. Никита Щитов («Автомобилист»), з. Александр Титов («Металлург» Нк), н. Райан Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н. Шон Коллинз («Куньлунь»), з. Илья Хохлов («Северсталь»), н. Андрей Иванов («Лада»), н. Кейси Уэллмэн («Фрелунда»), н. Симон Энеруд («ХВ71»).

Ушли:

г.т. Вячеслав Буцаев, з. Алексей Пепеляев, з. Ренат Мамашев, н. Бен Максвелл (оба — «Спартак»), н. Андре Петерссон, з. Оскар Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Илья Крикунов («Автомобилист»), н. Игорь Игнатушкин, н. Александр Мерескин, н. Евгений Скачков («Югра), н. Игорь Левицкий («Сибирь»), н. Андрей Костицын («Динамо» Мн, «Куньлунь Ред Стар»).

«Салават Юлаев»

Продлили контракт:

в. Андрей Литвинов, з. Захар Арзамасцев, з. Максим Гончаров, н. Игорь Макаров, н. Тему Хартийканен, н. Антон Лазарев, н. Энвер Лисин, н. Степан Хрипунов.

Пришли:

г.т. Эркка Вестерлунд, з. Филип Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Максим Осипов («Торпедо») н. Илья Зубов («Авангард»), н. Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), в. Андрей Кареев («Металлург» Нк), н. Доминик Кубалик («Пльзень», Чехия)

Ушли:

г.т. Игорь Захаркин («Югра»), н. Михаил Воробьев («Филадельфия», НХЛ), н. Кирилл Капризов (ЦСКА), з. Сами Леписте («Йокерит»), з. Денис Бодров, н. Игорь Григоренко (оба — «Автомобилист»), в. Андрей Гаврилов, н. Томаш Мертл, н. Денис Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Александр Нестеров, н. Сергей Соин, н. Дмитрий Черных («Спартак»), в. Никлас Сведберг, з. Дмитрий Воробьев («Лада»), н. Артем Чернов («Металлург» Нк).

«Адмирал»

Продлили контракт:

в. Никита Серебряков, в. Максим Третьяк, з. Иван Гавриленко, н. Дамир Жафяров, н. Вадим Краснослободцев, н. Павел Макаренко, н. Дмитрий Саюстов, н. Максим Казаков, н. Владимир Ткачев, н. Роберт Саболич, з. Оскарс Бартулис, н. Виктор Александров, з. Антон Волченков, з. Шон Моррисонн.

Пришли:

в. Иван Налимов («Сибирь»), н. Кирилл Воронин («Медвешчак»), н. Владимир Бутузов («Сибирь»), з. Иван Мищенко, н. Тигран Манукян (оба — «Авангард»)

Ушли:

н. Денис Алексеев («Локомотив»), н. Михаил Плотников, н. Андрей Сигарев («Сибирь»), н. Михаил Фисенко («Авангард»), н. Сергей Барбашев («Сибирь»).

«Слован»

Продлили контракт:

з. Андрей Месарош, н. Михал Глинка, з. Патрик Бачик.

Пришли:

в. Ярослав Янус («Литвинов», Чехия), н. Ян Бухтеле («Спарта», Чехия).

Ушли:

н. Жига Еглич («Торпедо»), н. Джонатан Чичу (завершение карьеры), з. Томаш Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Иван Шварни («Кярпят»), н. Томаш Кубалик («Спорт»), н. Якуб Вальский («Либерец»), н. Вацлав Недорост («Ческе-Будеевице»).

«Куньлунь Ред Стар»

Продлили контракт:

з. Йоонас Ярвинен, з. Бретт Белльмор, н. Алексей Поникаровский

Пришли:

г.т. Майк Кинэн, в. Георгий Бояршинов («Югра»), з. Евгений Дубровин, н. Брэндон Йип («Дюссельдорф»), н. Грег Сквайрз («Эребру»), н. Андреас Турессон («Мальме»), н. Брэндон Вонг («Регенсбург», Германия), н. Константин Макаров («Нефтехимик»), н. Андрей Костицын (ХК «Сочи»), з. Ринат Ибрагимов, з. Никита Хлыстов (оба - «Югра»), н. Михаил Мокин, н. Александр Шибаев (все - «Спутник», ВХЛ).



Ушли:

в. Андрей Макаров, н. Чед Рау (оба — «Нефтехимик»), н. Линус Виделль («Трактор»), н. Шон Коллинз (ХК «Сочи»), н. Вадим Перескоков (ЦСКА), з. Янне Яласваара («Металлург» Нк).

«Сибирь»

Продлили контракт:

з. Иван Верещагин, з. Артем Владимиров, н. Алексей Яковлев.

Пришли:

т. Александр Макрицкий, в. Эдуард Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ), н. Александр Бергстрем (ХВ-71, Швеция), н. Патрик Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Сергей Коньков («Нефтехимик»), н. Александр Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Андрей Сигарев («Адмирал»), н. Сергей Барбашев («Адмирал»), н. Евгений Новоселов («Сарматы», МХЛ).

Ушли:

г.т. Андрей Скабелка («Авангард»), в. Иван Налимов («Адмирал»), в. Дэнни Тэйлор, з. Георгий Мишарин («Автомобилист»), н. Максим Шалунов, н. Константин Окулов, н. Сергей Шумаков (все — ЦСКА), н. Егор Миловзоров («Автомобилист»), н. Зак Бойчак, н. Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Владимир Бутузов («Адмирал»), н. Вадим Хлопотов (ЦСКА), н. Антон Некряч.

«Нефтехимик»

Продлили контракт:

н. Дэн Секстон, з. Андрей Первышин, з. Камиль Фазылзянов, н. Ильдар Шиксатдаров, н. Богдан Якимов, н. Павел Порядин, н. Эдуард Гиматов.

Пришли:

в. Илья Ежов («Лада»), в. Андрей Макаров («Куньлунь»), в. Рафаэль Хакимов («Металлург» Нк), з. Тим Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Симон Яльмарссон («Фрелунда», Швеция), н. Кейси Уэллман («Фрелунда», Швеция), н. Эндрю Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Александр Гренье («Ютика», АХЛ), н. Чед Рау («Куньлунь»), з. Дамир Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Денис Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Дмитрий Моня («Автомобилист»), н. Александр Торяник («Ариада-НХ», ВХЛ), н. Робин Ганзл («Литвинов», Чехия).

Ушли:

в. Андрей Кареев («Металлург» Нк), в. Вилле Колппанен, в. Рафаэль Хакимов, з. Кирилл Лямин («Автомобилист»), з. Евгений Рясенский, з. Максим Березин («Авангард»), н. Константин Макаров («Куньлунь Ред Стар»), н. Михаил Жуков («Торпедо»), н. Игорь Полыгалов («Трактор»), н. Геннадий Столяров («Торпедо»), з. Иван Лекомцев («Югра»), н. Игорь Бортников (ХК «Сочи»), з. Дмитрий Огурцов (ЦСКА), з. Денис Кузьмин («Амур»).

«Автомобилист»

Продлили контракт:

н. Алексей Симаков, н. Алексей Михнов, н. Александр Торченюк

Пришли:

з. Никита Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Франсис Паре («Женева», Швейцария), з. Виталий Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Игорь Григоренко, з. Денис Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Георгий Мишарин, н. Егор Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Данис Зарипов («Металлург» Мг), н. Илья Крикунов (ХК «Сочи»), з. Станислав Егоршев («Торпедо»), н. Дмитрий Пестунов («Трактор»), з. Кирилл Лямин («Нефтехимик»), н. Алексей Лоскутов, н. Константин Суслов, н. Илья Захаров, н. Максим Ледер, з. Михаил Ушаков, з. Владимир Федоров, з. Семен Дрюкин.

Ушли:

з. Никита Щитов (ХК «Сочи»), н. Анатолий Голышев (СКА), н. Станислав Чистов («Спартак»), н. Петр Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Дмитрий Моня («Нефтехимик»), з. Никлас Андерсен, н. Олег Губин, н. Александр Романов, н. Константин Волков, н. Дмитрий Моня («Нефтехимик»).

«Амур»

Продлили контракт:

н. Антон Крысанов, в. Евгений Аликин, в. Илья Андрюхов, н. Станислав Кацуба, н. Игорь Руденков, з. Дмитрий Лютов, н. Владислав Ушенин, н. Вячеслав Ушенин, н. Олег Ли, н. Юрий Назаров, н. Дмитрий Кириллов.

Пришли:

н. Марек Квапил («Комета», Чехия), з. Георгий Бердюков, н. Валерий Бочкарев (оба — «Витязь»), н. Алексей Закарлюкин («Челмет», ВХЛ), н. Дмитрий Клопов («Рубин»), з. Денис Кузьмин («Нефтехимик»), н. Семен Бабинцев («Литвинов», Чехия), н. Филипп Толузаков («Динамо» Р), з. Михал Йордан («Ак Барс»).

Ушли:

з. Илья Горохов (завершил карьеру), з. Максим Кондратьев («Торпедо») н. Виталий Попов («Автомобилист»), в. Александр Печурский, з. Александр Елесин, н. Кирилл Капустин, н. Даниил Романцев (все — «Локомотив»), з. Станислав Заборников («Сокол», ВХЛ), з. Павел Медведев («Металлург» Мг).

«Северсталь»

Продлили контракт:

г.т. Александр Гулявцев, н. Дмитрий Кагарлицкий, з. Николай Стасенко, н. Даниил Вовченко, з. Адам Мазур, н. Юрий Трубачев, н. Алексей Угаров, н. Никита Лощенко.



Пришли:

в. Юлиус Гудачек («Мальме»), н. Петр Холик («Злин»), н. Александр Бумагин («Лада»), в. Сергей Магарилов («Ермак»), н. Максим Рыбин («Лада»), н. Александр Щербина («Сокол», ВХЛ).

Ушли:

в. Якуб Коварж («Автомобилист»), з. Клей Уилсон, н. Игорь Магогин, н. Арсений Хацей («Спартак»), з. Кирилл Свиязов («Металлург» Нк), з. Илья Хохлов («Сочи»).

«Югра»

Продлили контракт:

н. Константин Майоров, н. Андрей Анкудинов, з. Валентенко, з. Виталий Шулаков, н. Сергей Купцов, з. Александр Угольников, н. Андрей Алексеев, н. Александр Акмальдинов, н. Артем Булянский, н. Антон Курьянов.

Пришли:

г.т. Игорь Захаркин («Салават Юлаев»), в. Илья Проскуряков («Торпедо»), в. Никлас Сведберг («Салават Юлаев»), з.Иван Лекомцев («Нефтехимик»), н. Дмитрий Макаров («Салават Юлаев»), н. Кирилл Меляков, н. Даниил Ильин (оба — «Торпедо»), н. Евгений Скачков (ХК «Сочи»), в. Владислав Фокин, з. Ринат Ибрагимов (оба — «Попрад», Словакия), з. Игорь Гладун («Рубин», ВХЛ).

Ушли:

г.т. Андрей Разин, в. Александр Шарыченков («Динамо» М) н. Евгений Лапенков (ХК «Сочи»), н. Игорь Фефелов, н. Никита Двуреченский, н. Роман Людучин, з. Евгений Кулик («Спартак»), з. Никита Хлыстов, з. Ринат Ибрагимов (оба - «Куньлунь»)

«Спартак»

Продлили контракт:

н. Артем Воронин, н. Александр Куваев, з. Владислав Провольнев, н. Райан Стоа, в. Маркус Свенссон, н. Илья Кляузов, н. Игорь Мирнов, н. Сергей Шмелев, н. Вячеслав Лещенко, з. Дмитрий Калинин, в. Никита Беспалов.

Пришли:

г.т. Вадим Епанчинцев, тр. Виктор Костюченок, тр. Андрей Потайчук, тр. Хассан Саид, н. Александр Комаристый («Металлург» Нк), н. Бен Максвелл, з. Алексей Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Станислав Чистов («Автомобилист»), з. Вилле Лаюнен («Йокерит»), з. Евгений Кулик («Югра»), н. Дмитрий Черных («Салават Юлаев»), н. Евгений Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Арсений Хацей («Северсталь»), н. Александр Дельнов, н. Вадим Шутов (оба — ТХК).

Ушли:

г.т. Алексей Ярушкин, тр. Даниил Марков, з. Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Мэтт Гилрой, н. Тим Стэплтон («Ольтен»), н. Игорь Лапшов, н. Алексей Васильев, н. Николай Складниченко, н. Вадим Бердников, н. Денис Толпеко, н. Кирилл Смирнов, н. Егор Юдов, н. Дмитрий Воробьев.

«Лада»

Продлили контракт:

г.т. Артис Аболс, з. Кристапс Сотниекс, з. Владимир Маленьких, з. Антон Моренец.

Пришли:

н. Давид Думбадзе, н. Георгий Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ), н. Игорь Скороходов («Металлург» Нк), з. Дмитрий Воробьев («Салават Юлаев»), н. Робин Ганзл («Литвинов», Чехия).

Ушли:

н. Виктор Комаров (СКА), в. Илья Ежов («Нефтехимик»), з. Глеб Корягин, з. Дмитрий Синицын (оба – «Динамо» М), н. Андрей Иванов (ХК «Сочи), н. Антон Шенфельд («Металлург» Мг), н. Александр Бумагин («Северсталь»), н. Александр Мокшанцев («Локомотив»), н. Максим Рыбин («Северсталь»).

«Динамо» Рига

Продлили контракт:

н. Микс Индрашис.

Пришли:

г.т. Сандис Озолиньш.

Ушли:

г.т Нормундс Сейейс, н. Филипп Толузаков («Амур»), з. Оскарс Цибульскис («Градец Кралове», Чехия).