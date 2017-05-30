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«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?
Фото: ФК «Интер»

Судя по информации из Италии, многое у Роберто Манчини будет, как у Мирчи Луческу.

Деньги: как у Луческу

Роберто Манчини побывал в московском кабинете Алексея Миллера, изучил вместе со своим будущим боссом книгу «Азбука «Зенита» и наверняка проникся шикарным уровнем жизни клуба, которым управляем «Газпром». Первая информация о зарплате итальянца пришла от испанских журналистов – звучала сумма 5 миллионов евро в год. Итальянцы чуть позже увеличили предполагаемый гонорар Манчини до 6 миллионов – примерно 380 миллионов рублей по нынешнему курсу. Это примерно та же сумма, которую заработал за год в «Зените» Мирча Луческу. Еще 2-2,5 миллиона евро в сумме будут получать, как предполагается, ассистенты итальянца.

Срок контракта: как у Луческу

Еще одна параллель с предыдущим тренером: предполагается, что в контракте у Роберта Манчини будут зафиксированы два года работы с возможностью продления еще на один. Как мы отлично знаем, это совершенно не значит, что тренер отработает два сезона в любом случае. В этой связи особенно важен пункт о неустойке в случае досрочного расторжения. У Луческу его, судя по всему, не было. Фигурирует ли такая деталь в переговорах с Манчини – пока неизвестно.

Стадия переговоров: стороны обсуждают состав

– Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России. Но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым. «Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано, – сообщил «Р-Спорту» источник, знакомый с ходом переговоров. И этот расклад выглядит весьма логично: известно, что четкий план по приобретениям Манчини формирует еще до начала работы с имеющимися в новом клубе игроками.


Когда объявят официально: не факт, что на этой неделе

Ожидалось, что «Зенит» не станет тянуть и официально назначит Роберто Манчини главным в последних числах мая. Однако, судя по всему, старт работы итальянца и его презентация в новом статусе все же откладывается на первые числа июня. Презентации на этой неделе к тому же, возможно, мешает проведение в Петербурге Экономического форума: топ-менеджеры «Газпрома» Алексей Миллер и Александр Дюков точно заняты там по своим профильным направлениям. В свежей редакции программы форума на одном из заседаний 3 июня как участник заявлен и новый гендиректор-президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Что может помешать «Зениту» и Манчини: интерес «Милана»

30 мая Роберто Манчини был в Риме: его награждали итальянской спортивной премией USSI. Параллельно с возвращением Манчини из России в Италию местное издание Corriere dello Sport написало об интересе к тренеру со стороны «Милана»: там якобы недовольны работой Винченцо Монтеллы и теперь ищут варианты его замены, а Манчини – среди них. Возможно, это тоже влияет на принятие окончательного решения. Правда, нет четкой информации о том, за кем сейчас последнее слово: «Зенит» решает, подходит ли ему курс Манчини, или наоборот Роберто выбирает между Россией и другими вариантами.

– Я встретился и познакомился с руководством «Зенита». Пока на этом все. Посмотрим, что случится в ближайшие дни, – заинтриговал Манчини в интервью Tuttosport на той самой церемонии. – Возможность для переезда в Россию у меня действительно есть. Спрашивал ли я совета у Лучано Спаллетти? Пока не задавал ему никаких вопросов.

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