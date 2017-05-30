«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?
Судя по информации из Италии, многое у Роберто Манчини будет,
как у Мирчи Луческу.
Деньги: как у Луческу
Роберто Манчини побывал в московском кабинете Алексея Миллера, изучил вместе со своим будущим боссом книгу «Азбука «Зенита» и наверняка проникся шикарным уровнем жизни клуба, которым управляем «Газпром». Первая информация о зарплате итальянца пришла от испанских журналистов – звучала сумма 5 миллионов евро в год. Итальянцы чуть позже увеличили предполагаемый гонорар Манчини до 6 миллионов – примерно 380 миллионов рублей по нынешнему курсу. Это примерно та же сумма, которую заработал за год в «Зените» Мирча Луческу. Еще 2-2,5 миллиона евро в сумме будут получать, как предполагается, ассистенты итальянца.
Срок контракта: как у Луческу
Еще одна параллель с предыдущим
тренером: предполагается, что в контракте у Роберта Манчини будут зафиксированы
два года работы с возможностью продления еще на один. Как мы отлично знаем, это
совершенно не значит, что тренер отработает два сезона в любом случае. В этой
связи особенно важен пункт о неустойке в случае досрочного расторжения. У
Луческу его, судя по всему, не было. Фигурирует ли такая деталь в переговорах с
Манчини – пока неизвестно.
Стадия переговоров: стороны обсуждают состав
– Переговоры с Манчини близки к
завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на
первых переговорах в России. Но у тренера есть собственное видение на
комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.
«Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков,
что, с большой долей вероятности, будет сделано, – сообщил «Р-Спорту» источник,
знакомый с ходом переговоров. И этот расклад выглядит весьма логично: известно,
что четкий план по приобретениям Манчини формирует еще до начала работы с
имеющимися в новом клубе игроками.
Когда объявят официально: не факт, что на этой неделе
Ожидалось, что «Зенит» не станет
тянуть и официально назначит Роберто Манчини главным в последних числах мая.
Однако, судя по всему, старт работы итальянца и его презентация в новом статусе
все же откладывается на первые числа июня. Презентации на этой неделе к тому
же, возможно, мешает проведение в Петербурге Экономического форума:
топ-менеджеры «Газпрома» Алексей Миллер и Александр Дюков точно заняты там по
своим профильным направлениям. В свежей редакции программы форума на одном из
заседаний 3 июня как участник заявлен и новый гендиректор-президент «Зенита»
Сергей Фурсенко.
Что может помешать «Зениту» и Манчини: интерес «Милана»
30 мая Роберто Манчини был в Риме: его награждали итальянской
спортивной премией USSI.
Параллельно с возвращением Манчини из России в Италию местное издание Corriere
dello Sport написало об интересе к тренеру со стороны «Милана»: там якобы
недовольны работой Винченцо Монтеллы и теперь ищут варианты его замены, а
Манчини – среди них. Возможно, это тоже влияет на принятие окончательного
решения. Правда, нет четкой информации о том, за кем сейчас последнее слово: «Зенит»
решает, подходит ли ему курс Манчини, или наоборот Роберто выбирает между Россией
и другими вариантами.
– Я встретился и
познакомился с руководством «Зенита». Пока на этом все. Посмотрим, что случится
в ближайшие дни, – заинтриговал Манчини в интервью Tuttosport на той самой церемонии. – Возможность для переезда в
Россию у меня действительно есть. Спрашивал ли я совета у Лучано Спаллетти? Пока
не задавал ему никаких вопросов.