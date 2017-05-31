Мастер спорта по шоппингу. Как Манчини тратил деньги в своих бывших клубах

Роберто Манчини, о назначении которого главным тренером питерского «Зенита» должны объявить едва ли не с минуты на минуту, известен, как один из самых главных транжир мирового футбола.

«Советский спорт» решил вспомнить, как итальянский специалист тратил деньги в своих бывших командах и к чему это привело.

621,7 млн евро за карьеру

Для начала мы узнали, сколько всего денег потратил на футболистов тренер Роберто Манчини, успевший до «Зенита» поработать в пяти клубах (в «Интере» - дважды).

Общие затраты на покупку футболистов в командах, которые возглавлял 52-летнийд итальянский специалист составили 682,2 млн евро – в среднем по 9,5 млн евро на игрока.

По этому показателю Манчини находится на седьмом месте за всю историю футбола. Лидером, естественно, является Жозе Моуриньо - 1,27 млрд евро на покупку игроков. Вторым идет Карло Анчелотти – 1,03 млрд евро, а третьим – Мануэль Пеллегрини – 934,2 млн евро.

Три титула за 339,5 млн

В своем первом клубе, в «Фиорентине», который Манчини возглавил в марте 2001 года, итальянец потратил меньше всего. Он успел купить лишь одного футболиста – Эсекьеля Гонсалеса за 5 млн евро. Не прошло и года, как Манчини был отправлен в отставку.

Молодого тренера подобрал его бывший клуб, римский «Лацио», в котором он задержался на два года. За это время Манчини успел купить пятерых футболистов, на которых ушло порядка 20 млн евро.

После «Лацио» Роберто отправился тренировать еще один итальянский клуб – миланский «Интер», готовый тратить огромные суммы, чтобы завоевать чемпионский титул. Здесь Манчини впервые смог развернуться: 123,7 млн евро за почти четыре года работы у руля черно-синих. За это время, пока «Ювентус» восстанавливался от «кальчополи», «Интер», господствовавший в Италии, трижды стал чемпионом, выиграл два Кубка и Суперкубок страны.

После полугодичного перерыва в карьере Манчини нашел себе новый клуб – он принял богатейшую команду планеты – «Манчестер Сити» с деньгами арабских шейхов, которые оказались в полном распоряжении тренера. За три с половиной года у руля «горожан» Манчини купил футболистов на огромную сумму – 339,5 млн евро. За это время клуб под его руководством выиграл лишь три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии – в среднем по 113,2 млн евро на трофей.

Через четыре месяца после отставки из «Сити» Роберто нашел себя в Турции – возглавил самый богатый из местных клубов – «Галатасарай». Проработав в команде менее года и провалившись во всех турнирах, Манчини потратил на усиление команды всего лишь 19,1 млн евро. И по сумме, и по именам купленных игроков, складывается впечатление, что за трансферную политику в Турции отвечал отнюдь не Манчини.

После увольнения из «Галатасарая» Манчини потребовалось еще пять месяцев, чтобы подыскать себе новое место работы. Он во второй раз в карьере встал у руля «Интера», продержавшись там полтора года. За это время на приобретение футболистов из клубной казны ушло почти 180 млн евро и не было завоевано ни одного трофея.

Лучший средний показатель по количеству набранных очков у Манчини был момент его первого пришествия в «Интер» - в среднем по 2,12 очка за игру. Дальше прослеживается тенденция к снижению: 1,97 – в «Манчестер Сити», 1,89 – в «Галатасарае», и 1,64 – в «Интере» во время его второго периода работы в этом клубе.





37 млн евро за Джеко

Теперь предлагаем посмотреть на список самых дороги футболистов, которые когда-либо приобретал Манчини себе в команду.

Пятым идет итальянский форвард Марио Балотелли, которого купил «Манчестер Сити» из «Интера» - Манчини привел в команду хорошо знакомого ему футболиста. Цена вопроса – 29,5 млн евро. Позже «Сити» с трудом смог избавиться от игрока за 20 млн евро, продав его «Милану».

Четвертый – Яя Туре, которого «Сити» купил у «Барселоны» за 30 млн евро. Покупка оправдалась – Яя принес клубу много пользы, хоть теперь и покидает команду на правах свободного агента – без всякой компенсации. Кстати, именно Туре может стать первым подписанием Манчини на посту главного тренера «Зенита»

Третий – Джоффри Кондогбиа, которого Манчини привел в «Интер» во время своего второго пришествия в миланский клуб. За него итальянца выложили 36 млн евро. Джоффри до сих пор в команде, но ценник на него резко упал до 19 млн евро.

Вторая по стоимости покупка Манчини – аргентинец Серхио Агуэро – 36 млн евро. Эти траты тоже оправдались. Агуэро до сих пор считается главной звездой «Манчестер Сити» и оценивается специалистами в 65 млн евро. В мадридском «Атлетико» в 2011 году явно продешевили, продавая свою звезду.

Самым дорогим футболистом, которого когда-либо покупал Манчини стал босниец Эдин Джеко – 37 млн евро. Его нещадно критиковали за игру в «Манчестер Сити». В итоге, после того, как Манчини покинул клуб, его сначала отдали в аренду в «Рому», а потом и вовсе продали всего за 11 млн евро.



