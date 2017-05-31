Мастер спорта по шоппингу. Как Манчини тратил деньги в своих бывших клубах
Роберто Манчини, о назначении которого главным тренером
питерского «Зенита» должны объявить едва ли не с минуты на минуту, известен,
как один из самых главных транжир мирового футбола.
«Советский спорт» решил вспомнить, как итальянский
специалист тратил деньги в своих бывших командах и к чему это привело.
621,7 млн евро за карьеру
Для начала мы узнали, сколько всего денег потратил на
футболистов тренер Роберто Манчини, успевший до «Зенита» поработать в пяти
клубах (в «Интере» - дважды).
Общие затраты на покупку футболистов в командах, которые
возглавлял 52-летнийд итальянский специалист составили 682,2 млн евро – в
среднем по 9,5 млн евро на игрока.
По этому показателю Манчини находится на седьмом месте за всю историю футбола. Лидером, естественно, является Жозе Моуриньо - 1,27 млрд евро на покупку игроков. Вторым идет Карло Анчелотти – 1,03 млрд евро, а третьим – Мануэль Пеллегрини – 934,2 млн евро.
Три титула за 339,5 млн
В своем первом клубе, в «Фиорентине», который Манчини
возглавил в марте 2001 года, итальянец потратил меньше всего. Он успел купить
лишь одного футболиста – Эсекьеля Гонсалеса за 5 млн евро. Не прошло и года,
как Манчини был отправлен в отставку.
Молодого тренера подобрал его бывший клуб, римский «Лацио»,
в котором он задержался на два года. За это время Манчини успел купить пятерых
футболистов, на которых ушло порядка 20 млн евро.
После «Лацио» Роберто отправился тренировать еще один
итальянский клуб – миланский «Интер», готовый тратить огромные суммы, чтобы
завоевать чемпионский титул. Здесь Манчини впервые смог развернуться: 123,7 млн
евро за почти четыре года работы у руля черно-синих. За это время, пока
«Ювентус» восстанавливался от «кальчополи», «Интер», господствовавший в Италии,
трижды стал чемпионом, выиграл два Кубка и Суперкубок страны.
После полугодичного перерыва в карьере Манчини нашел себе
новый клуб – он принял богатейшую команду планеты –
«Манчестер Сити» с деньгами арабских шейхов, которые оказались в полном распоряжении
тренера. За три с половиной года у руля «горожан» Манчини купил футболистов на
огромную сумму – 339,5 млн евро. За это время клуб под его руководством выиграл
лишь три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии – в среднем по 113,2 млн
евро на трофей.
Через четыре месяца после отставки из «Сити» Роберто нашел
себя в Турции – возглавил самый богатый из местных клубов – «Галатасарай».
Проработав в команде менее года и провалившись во всех турнирах, Манчини
потратил на усиление команды всего лишь 19,1 млн евро. И по сумме, и по именам
купленных игроков, складывается впечатление, что за трансферную политику в
Турции отвечал отнюдь не Манчини.
После увольнения из «Галатасарая» Манчини потребовалось еще
пять месяцев, чтобы подыскать себе новое место работы. Он во второй раз в
карьере встал у руля «Интера», продержавшись там полтора года. За это время на
приобретение футболистов из клубной казны ушло почти 180 млн евро и не было
завоевано ни одного трофея.
Лучший средний показатель по количеству набранных очков у Манчини был момент его первого пришествия в «Интер» - в среднем по 2,12 очка за игру. Дальше прослеживается тенденция к снижению: 1,97 – в «Манчестер Сити», 1,89 – в «Галатасарае», и 1,64 – в «Интере» во время его второго периода работы в этом клубе.
37 млн евро за Джеко
Теперь предлагаем посмотреть на список самых дороги
футболистов, которые когда-либо приобретал Манчини себе в команду.
Пятым идет итальянский форвард Марио Балотелли, которого
купил «Манчестер Сити» из «Интера» - Манчини привел в команду хорошо знакомого
ему футболиста. Цена вопроса – 29,5 млн евро. Позже «Сити» с трудом смог
избавиться от игрока за 20 млн евро, продав его «Милану».
Четвертый – Яя Туре, которого «Сити» купил у «Барселоны» за
30 млн евро. Покупка оправдалась – Яя принес клубу много пользы, хоть теперь и
покидает команду на правах свободного агента – без всякой компенсации. Кстати,
именно Туре может стать первым подписанием Манчини на посту главного тренера «Зенита»
Третий – Джоффри Кондогбиа, которого Манчини привел в
«Интер» во время своего второго пришествия в миланский клуб. За него итальянца
выложили 36 млн евро. Джоффри до сих пор в команде, но ценник на него резко
упал до 19 млн евро.
Вторая по стоимости покупка Манчини – аргентинец Серхио
Агуэро – 36 млн евро. Эти траты тоже оправдались. Агуэро до сих пор считается главной
звездой «Манчестер Сити» и оценивается специалистами в 65 млн евро. В
мадридском «Атлетико» в 2011 году явно продешевили, продавая свою звезду.
Самым дорогим футболистом, которого когда-либо покупал Манчини стал босниец Эдин Джеко – 37 млн евро. Его нещадно критиковали за игру в «Манчестер Сити». В итоге, после того, как Манчини покинул клуб, его сначала отдали в аренду в «Рому», а потом и вовсе продали всего за 11 млн евро.