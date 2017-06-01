Что такое ПМЭФ, и почему «Советский спорт» проводит на нем свою сессию?

Что такое ПМЭФ?

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) это целый комплекс мероприятий. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. В прошлом году Петербургский международный экономический форум собрал более 12 000 участников из 133 стран, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. В 2017 году форум пройдет с 1 по 3 июня и должен собрать еще больше участников.

Какое отношение все это имеет к спорту?

В 2016 году «Советский спорт « впервые в истории форума организовал специализированную панельную сессию, посвященную взаимодействию спорта и бизнеса. Одновременно гостям ПМЭФ был представлен обновленный вид «Советского спорта». Мероприятие имело большой успех и вызвало огромный интерес у участников Петербургского Международного экономического форума и стало одним из самых ярких событий ПМЭФ-2016.

Что «Советский спорт» планирует организовывать на ПМЭФ-2017?

Впервые в истории Петербургского международного экономического форума в деловую программу включены сразу две панельные сессии о спорте, что свидетельствует о растущей важности спортивной индустрии. Одну из них, уже по традиции, проводит «Советский спорт». Это будет панельная сессия «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», которая пройдет во второй день форума. На сессии планируется необычайно сильный состав участников: в роли спикеров должны выступить заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, исполнительный продюсер телеканала Fox Sports Дэвид Нил, старший вице-президент банка ВТБ руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom WorldWide Майкл Шер, послы ЧМ-2018 Наталья Водянова и Алексей Смертин.

А кроме заседаний и сессий что-то будет?

Для участников форума подготовлена насыщенная спортивная программа. Одним из самых захватывающих событий станет гала-матч по баскетболу «Матч двух столиц» между сборными Москвы и Санкт-Петербурга. 1 июня на баскетбольную площадку выйдут представители политической, деловой и спортивной элиты.

Самым масштабным событием спортивной программы станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры. 3 июня около тысячи сотрудников государственных и коммерческих структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут соревноваться в 15 видах спорта.

В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли благотворительный футбольный матч «Под флагом Добра», гала-матч по хоккею, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и шахматам.