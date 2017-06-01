Что такое ПМЭФ, и почему «Советский спорт» проводит на нем свою сессию?
Что такое ПМЭФ?
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) это
целый комплекс мероприятий. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит
под патронатом и при участии президента России. В прошлом году Петербургский
международный экономический форум собрал более 12 000 участников из 133 стран,
среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители
крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей
науки, средств массовой информации и гражданского общества. В 2017 году форум пройдет
с 1 по 3 июня и должен собрать еще
больше участников.
Какое отношение все это имеет к спорту?
В 2016 году «Советский спорт « впервые в истории
форума организовал специализированную панельную сессию, посвященную
взаимодействию спорта и бизнеса. Одновременно гостям ПМЭФ был представлен
обновленный вид «Советского спорта».
Мероприятие имело большой успех и вызвало огромный интерес у участников
Петербургского Международного экономического форума и стало одним из самых
ярких событий ПМЭФ-2016.
Что «Советский спорт» планирует организовывать на ПМЭФ-2017?
Впервые в истории Петербургского международного экономического
форума в деловую программу включены сразу две панельные сессии о спорте, что
свидетельствует о растущей важности спортивной индустрии. Одну из них, уже по
традиции, проводит «Советский спорт». Это будет панельная сессия
«Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в
преддверии ЧМ-2018», которая пройдет во второй день форума. На сессии
планируется необычайно сильный состав участников: в роли спикеров должны
выступить заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, руководитель
Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, исполнительный
продюсер телеканала Fox Sports Дэвид Нил, старший вице-президент банка ВТБ
руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, генеральный продюсер
«Матч ТВ» Тина Канделаки, вице-президент направления Sports and Entertainment
международного агентства MediaCom WorldWide Майкл Шер, послы ЧМ-2018 Наталья
Водянова и Алексей Смертин.
А кроме заседаний и сессий что-то будет?
Для участников форума подготовлена насыщенная спортивная
программа. Одним из самых захватывающих событий станет гала-матч по баскетболу
«Матч двух столиц» между сборными Москвы и Санкт-Петербурга. 1 июня на
баскетбольную площадку выйдут представители политической, деловой и спортивной
элиты.
Самым масштабным событием
спортивной программы станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры. 3 июня
около тысячи сотрудников государственных и коммерческих структур
Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут соревноваться в 15 видах спорта.
В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли благотворительный футбольный матч «Под флагом Добра», гала-матч по хоккею, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и шахматам.