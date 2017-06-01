Манчини – дутая величина. В «Зените» не революция, а агония!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о кадровых переменах в Питере.

С утверждением Роберто Манчини главным тренером «Зенита» возникла небольшая задержка. Может, все же задумались – что мы делаем и куда идем?

Повод-то для заминки на поверхности. Итальянец не привык работать с имеющимся в клубе кадровым материалом. Как правило, он самолично притягивал в команду нужных ему игроков или настоятельно заказывал таковых у клубных боссов. Но в нынешнем «Зените» и без того на довольствии под три десятка штатных единиц. Этих-то куда девать? А новый сезон на носу, полтора месяца пролетят - не успеешь оглядеться. И что начнется в команде, коли она попадет сейчас в кадровую перетряску?

Попробуем в виртуальном режиме сделать реконструкцию событий, столь стремительно, в считанные дни, произошедших в клубе.

Главный болельщик «Зенита» подумал-подумал и решил: два подряд третьих места в чемпионате – позор. Однозначно. Надо все менять.

Под боком, то есть по соседству в ВИП-ложе, у главного болельщика как нельзя кстати оказался товарищ, известный по прежней работе в футболе.

У товарища, известного главному болельщику, сохранилась теплая память об одном тренере (мы никак не можем знать, по какой причине возникла когда-то симпатия именно к нему).

По-своему это даже трогательно. За время отсутствия Сергея Фурсенко на футбольной площадке его внимания не привлекла своими трудами никакая другая кандидатура. И эта история – скорее лирического свойства. Вот так пылко влюбленный хранит верность даме сердца, будучи с нею разлученным годами и обстоятельствами. Я встретил вас, и все былое.

Впрочем, есть и более прозаичное объяснение: оказавшись на расстоянии от футбола, Сергей Фурсенко попросту за ним, футболом, не следил. И потому другие тренеры ему в поле зрения не попали. Собственно, и во времена оны Сергей Александрович не отличался широким кругозором. Коль скоро предложил в сборную недолго думая Дика Адвоката – опять же товарища, уже известного по совместной работе в «Зените». А Роберто Манчини вошел уже тогда в кругозор Фурсенко под номером два. Ведь сей итальянец, вспомнить, был тогда сосватан, правда неудачно, последовательно и в «Зенит», и в сборную России.

Святая, словом, простота: коли привелось мне вновь оказаться в футболе – еще раз с того же места, на котором оборвалось…

Но жизнь, как говорится, не стоит на месте. И за годы разлуки Фурсенко с футболом серьезные перемены коснулись карьеры Роберто Манчини. Пяток лет назад желающие могли считать его топ-тренером. По меньшей мере на нем был флер специалиста, попадавшего в нужное место в нужное время. Он преуспевал в Италии с «Интером» в бесконкурентную годину. Он счастливо оказался в «Ман Сити» в пору, когда владельцы оного вовсю раскручивали свои нуворишские амбиции, накупая в каждое трансферное окно звезд пачками.

Притом на ниве Лиги чемпионов у Манчини зафиксировано ноль успехов… Тогда как сменивший его в «Интере» Жозе Моуриньо практически с тем же кадровым ресурсом взял главный европейский трофей. А вышедший на замену в «Ман Сити» Мануэль Пеллегрини, тоже вряд ли «топ», не напрягаясь повторил результаты Роберто в АПЛ – чемпионство и вице-чемпионство.

А дальше госпожа удача изменила Роберто с другими. Побаловала, и хватит. Попав в заштатный по европейским меркам «Галатасарай», а затем вернувшись в сильно поскромневший «Интер», он скатился по ступеням тренерского рейтинга в закоренелые середняки.

Но тут главный болельщик «Зенита» вспомнил о товарище, известном по прежней футбольной работе. А тот - о своем былом протеже…

И все это вы называете революцией? Ха-ха.