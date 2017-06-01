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Евгений Малкин: Я ехал к другому игроку, но тут на меня прыгнул Суббан

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин: Я ехал к другому игроку, но тут на меня прыгнул Суббан

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (4:1) поговорил с форвардом «Пенс» Евгением Малкиным.


- Первые два периода были очень напряженными, - говорит Малкин. – «Нэшвилл» нас перебросал, а так игра получалась равной. Да, хотелось бы лучше реализовывать лишнего. Большинство мы полностью провалили. А ведь в финале Кубка Стэнли важна каждая мелочь. В целом же второй матч получился лучше, чем первый. Но я знаю, что мы можем прибавлять.

- Что вы изменили во второй игре?
- Кардинально в финале плей-офф ничего не поменяешь. Чуть-чуть перетасовали звенья. Посмотрели видео, как допускали ошибки. Сделали выводы. Стали больше бросать по воротам, идти на добивание. Это наша игра. В первом матче, когда мы не бросали вообще, нам повезло. Но так не может быть всегда.

- Опишите свой гол.
- Мы здорово сыграли в обороне. Защитник прокинул шайбу Кунитцу, тот через борт отдал ее мне. Мы побежали с Кесселом в «2 на 1». Я вообще на него не смотрел – только на ворота. Искал момент для броска. И очень повезло, я попал под перекладину. Это всегда тяжело для вратаря. Здорово, что я забил. Это придаст уверенности в следующем матче.

- Вы разбираете вратарей? Знаете, где их слабое место?
- Разбираем, конечно. Знаем, что Пекка Ринне очень высокий. Тяжело ему забить, но есть места, где ни один голкипер взять не может. Например, под перекладину или в девятки. Поэтому стараюсь использовать момент в данную секунду. Когда ты бежишь, то не вспоминаешь, куда лучше бросить Ринне. А смотришь по игровой ситуации, какой угол открыт.

- В этом матче было намного больше стычек. Можно сказать, что начался настоящий плей-офф?
- Конечно. В первой встрече нами были недовольны. А теперь мы вспомнили, что идет финал Кубка Стэнли. Надо начинать играть.

- Была установка на третий период – поднажать? Вы опять забили три гола подряд.
- Не бывает такой установки, чтобы выйти и забросить три шайбы. Надо продолжать также играть, больше создавать моментов, идти на ворота, играть правильно и грамотно. Все-таки третий период был до заброшенной шайбы. А когда мы отличились, то «Нэшвилл» начал раскрываться. Мы же начали находить дыры в их обороне, и на позитиве у нас начало все залетать.

Забил одну шайбу – начинай давить соперника, лови эмоциональный подъем. Думай, как извлекать выгоду.

- Что вы не поделили с Пи-Кеем Суббаном?
- Да небольшая стычка. Я ведь ехал не к нему, а к Экхольму. Но Суббан на меня что-то прыгнул. Но все это ерунда.

- «Питтсбург» похож на хорошего боксера – держит оборону, а потом раз, и отправляет соперника в нокаут. Четыре броска – три гола.
- Но это «Нэшвилл», против него тяжело играть. Очень сильно вяжут в их зоне. Трудно создавать моменты. Поэтому у нас возникали сложности. Но второй гол придал нам уверенности, и мы почувствовали вкус победы, заиграли в свой лучший хоккей.

А еще нельзя так сильно верить в своего вратаря, что он все броски вытащит. Нужно ему активно помогать. А так мы очень довольны Мэттом Мюрреем. Когда голкипер отбивает все броски, кроме одного, это показатель его класса. Парень как всегда спокоен, не проявляет эмоции.

- Можно ли сказать, что у «Питтсбурга» есть инстинкт убийцы? Вцепились в соперника, нашли слабое место – и добиваете?
- Мы об этом не думаем. Просто хотим победить в каждом матче. И у нас по-разному получается. Когда-то неудачно играешь, но победа твоя. А бывает, играем хорошо, но проигрываем. Но когда мы показываем свой хоккей, нас тяжело остановить…

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).

Место и дата

01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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