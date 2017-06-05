Олег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале Евро

Дмитрий Волков Фото: FIVB

Заслуженный тренер России Олег Молибога поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной России на прошлой неделе.

Напомним, что женская команда одержала пять побед и вышла на чемпионат мира, а мужская команда проиграла два матча в Мировой лиге.

– Какие общие впечатления остались по первому этапу Мировой лиги?

– Сергей Шляпников сказал, что перед сборной поставлены разные задачи. Первая – выполнена. Попали на чемпионат Европы. Ветераны вытащили турнир. Теперь обкатываем молодежь. Пусть доказывают, что достойны находиться в списке 14 игроков сборной России.

Да, проиграли болгарам и французам. Никакой трагедии не произошло. Идет плановая подготовка к чемпионату мира.

– Или к чемпионату Европы, который будет в этом году…

– Чемпионат мира проходит раз в четыре года, а Европа играется каждые два. Она - как этап подготовки к чемпионату мира и к Олимпиаде.

– Можете объяснить, чем руководствуется тренер, когда не предпочитает не делать замен в удачно складывающемся матче?

– Замена ради замены не нужна. Я даже не сторонник двойных замен. Иногда связующий на передней линии может сыграть на блоке лучше, чем нападающий. Меня всегда удивляло, когда итальянские тренеры, работающие в наших клубах, не глядя на счет, делают замены. В каждой игре и на одном счете. Как бы игра не складывалась.

Если хочешь заменить игрока, нужно самому себе ответить на вопрос, что ты хочешь усилить – блок, защиту, прием… И только после этого менять. Замены ради замены ни к чему хорошему не приводят.

– А когда еще проверять Егора Феоктисова и Артема Зеленкова, как не в таких случаях?

– Думаю, что Шляпников уже определился с необходимыми себе игроками, к которым позже добавятся ветераны. И лишние люди ему сейчас не нужны.

– Шляпников сказал, что будь у него в составе Дмитрий Ковалев, на французов он не поставил. Неужели насколько не справился со своей ролью Павел Панков?

– Я бы не сказал. Не факт, что здоровый Ковалев мог выручить. Панков сыграл не хуже. Выбор у нас небольшой среди связующих. Мы ориентируемся на ветеранов, но молодых все равно надо наигрывать.

У нас не все хорошо было с приемом в матче с французами. Молодому связующему приходилось мотаться по площадке. Первого темпа нет. Остается только заднюю линию давать на три блока. Ему остается выбирать только качественную передачу на край. Я бы не стал винить Панкова. Пока у нас с приемом не все хорошо.

– Почему не удалось дожать сборную Болгарии?

– На площадке были две равные команды. Немного повезло болгарам. Нашим не хватило опыта. Молодые ребята, только притираются друг к другу. Расслабились после второго сета. А собраться? Можно не успеть. Так получилось.

– Чего ожидаете от следующего этапа, в котором сборная России сыграет с Францией, США и Италией?

– Матчи будут сложнее. Но я Мировую лигу рассматриваю как коммерческий турнир, на котором можно наиграть волейболистов, на которых в будущем можно опереться.

Я бы как тренер радовался в душе, что мы не попадем в «Финал шести» в Бразилию. Будем спокойно готовиться к чемпионату Европы. Можно даже дать отдохнуть игрокам и спокойно готовиться к главным соревнованиям этого года.

– Какое впечатление оставила игра женской сборной России?

– Я не так пристально за ней слежу. Нормально сыграли. Но кто вытянул первую партию в матче с Хорватией? Опять ветераны. Опытные игроки: Кошелева, Гончарова, Панкова. Все решили.

– Насколько глубокий у российской команды резерв?

– Нормальный резерв. Тяжело играть, когда задача уже решена. Выходить и выкладываться на полную в этой ситуации не у каждого получается. Тем более у молодых. На 90% уверен, что именно с этим было связано качество игры.

– Панкова соответствует статусу первому номеру сборной России?

– У нас первые все те же. Гончарова, Кошелева и Панкова постоянно остаются в составе. И вы сами видели, что у нас не самый лучший прием.

– За победу на чемпионате Европы этой команде побороться реально?

– Однозначно должны быть в финале. И мужская и женская сборные. А там – как карта ляжет.