Леонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких мало

Известный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Головина и многом другом.

Известный тренер прилетел из Англии в Москву и первым делом направился в штаб футбольного ЦСКА на Ленинградский проспект. После посещения родного клуба настроение у экс-главного тренера сборной России было самым, что ни на есть благожелательным, и он ответил на большинство вопросов пресс-центра большого ЦСКА. За исключением вопроса: какую английскую команду он возглавит в ближайшее время…

ПРО ШКОЛУ В ВОЛГОГРАДЕ

- Леонид Викторович, вас сватают в английские клубы, а вы здесь в Москве в ЛФК ЦСКА...

- Когда приезжаю в Москву, я всегда прихожу в ЦСКА, потому что это мой родной дом. Потому что все футболисты, тренеры руководители клуба – родные мне люди. Когда я в Москве – 50 процентов своего времени с удовольствием уделяю общению со своими коллегами, бывшими подопечными.

- Как поживает футбольная школа ЦСКА в Волгограде, пока вы в Англии?

- Школа работает, за что большое спасибо большому ЦСКА. Школа открыта в январе, но уже стала ведущей в Черноземье. Например, наша команда футболистов 2008 г.р. стала четвертой в финале зоны Черноземья. Ребята 2007 г.р., к сожалению, сегодня уступили в финале, сейчас в матче за первое место играют наши футболисты 2006 г.р. В школе занимаются 250 детей. Старший возраст – ребята 2005 г.р., младший возраст – 2012. ЦСКА – это не только массовость, но и спортивный результат. Думаю, этот проект будет хорошим, не только в плане развития бренда ЦСКА. Я нахожусь в ежедневном контакте со всеми тренерами волгоградской школы и ее директором. Курирую все процессы. Многие тренеры – мои воспитанники, которые знают и современные методики подготовки футболистов.

- Новый Александр Головин вам случайно не попался среди юных волгоградских алмазов?

- Если и попался, то новому Головину сейчас максимум 12 лет. Трудно сказать, есть ли среди воспитанников волгоградской школы будущие головины, дзагоевы, щенниковы или акинфеевы. Будем на это надеяться. С этой целью проект и создан.

ПРО СМЕНУ РУКОВОДСТВА В БОЛЬШОМ ЦСКА

- Футбольную школу в Волгограде вы создавали вместе с начальником большого ЦСКА Михаилом Барышевым, который на днях возглавил Главное управление по работе с личным составом Министерства обороны. Есть опасение, что после смены руководства в большом ЦСКА футбольная школа в Волгограде может зачахнуть?

- Барышев сообщил мне, что идет смена руководства в большом ЦСКА. Но я уверен, что он продолжит курировать базовые процессы в клубе, потому что много сил вложил, работая руководителем клуба. Все-таки, я надеюсь, что кто-то из его ближайших последователей и соратников будет назначен на должность начальника ЦСКА. Я много общался с его заместителями – Дмитрием Ларченковым, Мариной Купцовой. Есть заверение, что весь проект футбольной школы в Волгограде остается в силе. Он не должен зависеть от смены руководства большого ЦСКА или от изменения места моей работы.

Когда этот проект затевался, я был главным тренером ЦСКА. Сегодня я не являюсь работником ПФК ЦСКА, из-за этого мы не должны закрывать футбольную школу. Ведь как бывает в некоторых регионах – пришел губернатор, который любит футбол – развиваем футбол, пришел новый, влюбленный в волейбол – зеленый свет волейболу. Футбольная школа в Волгограде работает без привязки к фамилиям Слуцкий или Барышев.

ПРО РОССИЮ

- Стало быть, вы не чувствуете себя изгоем в России после переезда в Англию?

- Нет. С ЦСКА я в постоянном контакте с Виктором Гончаренко, с Романом Бабаевым, Евгением Ленноровичем… Естественно, живя в другой стране, я отдален от процессов, происходящих в России, но я стараюсь поддерживать отношения. Когда-то Сергей Галицкийговорил, что красивых расставаний не бывает. Так вот, мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне людьми. Надеюсь, как и я для них. Ну, какой я изгой. Например, я комментировал футбольный поединок на «Матч ТВ»…

- Блистательно, надо сказать, комментировали…

- Спасибо большое. В большей степени влиять на процессы сложно, ведь за последние полгода я был в России максимум 15 дней. Завтра (в четверг. – Прим. ред.) я лечу в Волгоград, где проведу большое родительское собрание. Буду встречаться с тренерами, обсуждать тренировочный процесс. Когда я нахожусь в России – я максимально открыт и доступен. Когда я в Англии, сложно дистанционно делать какие- то вещи. Естественно, я сосредоточен в Англии на своих сегодняшних встречах и задачах. Фраза есть в футболе: нельзя жить прошлым. Если живешь прошлым – нет настоящего. У меня этот настоящий день есть, я им доволен, пытаюсь в нем жить, и в нем пытаюсь искать новую для себя мотивацию.

ПРО НОСТАЛЬГИЮ

- Ностальгия присутствует в вашей жизни?

- Я россиянин, я люблю Родину. Я - не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам. Мы же никогда не считали российских игроков, выступающих в иностранных клубах изгоями, которые убежали из родной страны и забыли о ней. Просто они ставили новые цели в своей профессиональной карьере. Хотели расти в профессиональном плане. Я - не исключение. Я решился на этот шаг. К чему он приведет – пока сказать не могу. Мой переезд в Англию - чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать.

- Ностальгии по березкам в Англии не испытываете?

- В Англии есть и борщ, и березки, и русская баня, и все остальное. Ностальгия есть по семье, которая находится в России, по друзьям. Но похожие чувства испытывают и те, кто уехал из любого города России на заработки в Москву. Скучаешь обычно, когда у тебя есть свободное время. Мои дни в Англии проходят очень насыщенно, мне некогда особо скучать.

ПРО ГОЛОВИНА

- В российских СМИ появилась информация, что в Англию переезжает ваш бывший подопечный Александр Головин, что в его услугах заинтересован тренерский штаб «Челси».

- Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает. Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен. Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в «Челси» в ближайшее время. В «Челси» очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба.

ПРО ВАСЮТИНА

- Любопытно, что детский тренер Головина Сергей Васютин, который готовил футболиста в Ленинске - Кузнецком тоже считает: Александр способен выступать в «Челси», как это удалось еще одному ученику Васютина – Алексею Смертину.

- Лично с Васютиным я, к сожалению, не знаком. Но много рассказывал про его новаторские методики мой друг Сергей Виноградов, игравший под руководством этого замечательного тренера в «Заре». К сожалению, Виноградов умер, но теплые воспоминания живы. Когда я узнал, что Головин играл у Васютина – постоянно передавал этому тренеру приветы, через Александра Головина…

- 2 июля Васютину исполнится 60 лет.

- Тогда передайте ему мои поздравления. Вклад в российский футбол этого тренера большой. Воспитать в Сибири двух полузащитников сборной России, а еще и Сергея Кормильцева – это дорогого стоит. Огромный ему привет!