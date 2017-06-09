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Что с Ковалевым, что без него. Сборная России опять уступила французам

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России
Сборная РоссииФото: FIVB

«Советский спорт» – о поражении сборной России от команды Франции на старте второго этапа Мировой лиги.

Главный тренер россиян Сергей Шляпников сетовал на отсутствие Дмитрия Ковалева в матче этих команд на прошлой неделе. На этот раз Ковалев вышел в старте. Вместе с ним впервые в старте появился Дмитрий Волков. Компанию им составили бессменные блокирующие Илья Власов и Ильяс Куркаев. В диагонали на эту неделю у россиян заявлен одинокий Максим Жигалов. Кроме них появились Денис Бирюков и Артем Зеленков.

Французы свой состав оставили без изменений, выпустив сильнейших. В результате первая партия для российской команды получилась очень грустной – 25:12 в пользу французов. У сборной России не получилось ровным счетом ничего. Центральные не успевали пристроиться к краю блока, Ковалев отдавал неудобные передачи, края упирались в блок, а первый темп даже с удобных передач не добивал мячи до пола.

Оживилась игра сборной России во второй партии. Во многом благодаря дебютанту Егору Феоктисову. В первом сете он эпизодично вышел на площадку вместо Жигалова. Выглядел неплохо. Но на этот раз он сменил Бирюкова и просто «бомбил» из четвертой зоны. Почему-то французы каждый раз оставляли там один блок.

В третьей партии Лоран Тилли внес коррективы в игру своих подопечных и вновь сборная Франции рванула вперед. Ко второму техническому перерыву разрыв достиг шести очков. В этот момент окончательно сел на лавку Ковалев. Игру стал вести Сергей Антипкин, но заполнился он только подачами. Еще во втором сете он выдал хорошую серию, на которой россияне сделали решающий рывок. Всего Антипкин четыре раза подал на вылет, но общего языка с нападающими ему найти не удалось ни в третьей, ни в четвертой партии.

В заключительном отрезке игры при счете 18:10 в пользу французов стало понятно, что матч проигран и качественно сборная России сыграла намного хуже, чем неделю назад. Остается терпеть. При этом продолжает удивлять маниакальное упорство тренерского штаба, который за четыре полноценных матча ни разу не сменил блокирующих, притом что Власов и Куркаев отнюдь не срывали овации своей игрой.

Хотя Куркаев наравне с Волковым и стал самым результативным игроком сборной России – 12 очков, это скорее говорит о качестве игры краев, нежели об игре центров.

А несколькими часами ранее удивила сборная США, которая трех партиях, пусть и в упорной борьбе обыграла команду Италии. Это те американцы, которые на прошлой неделе проиграли бельгийцам и канадцам. И именно с ними нам играть следующий матч – в субботу в 18:30 мск.

Франция – Россия – 3:1 (25:12, 22:25, 25:21, 25:18)

Франция: Клевено (16), Тоньютти (3), Линель (10), Ле Ру (12), Бойе (20), Ле Гофф – Гребенников (л), Руссар (0), Патри (0), Бризар (0).

Россия: Власов (7), Ковалёв-К (4), Бирюков (2), Волков (12), Жигалов (8), Куркаев (12) – Зеленков (л), Мартынюк (л), Антипкин (4), Феоктистов (7).

Очки – 97:76, подача – 8:7, атака – 54:41, блок – 14:9, ошибки – 19:21

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