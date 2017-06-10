Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия2 : 2Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 3Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хуже и хуже. Сборная России проиграла американским резервистам

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хуже и хуже. Сборная России проиграла американским резервистам
Фото: FIVB

«Советский спорт» – о четвертом поражении сборной России в Мировой лиге, которое наша команда потерпела от американцев.

Интересно, каким образом готовилась сборная России к этому сезону. Еще до официальных матчей травмировался Дмитрий Ильиных. С травмой половину матчей провел Дмитрий Ковалев. Во Францию из-за повреждения не отправился Егор Клюка. И уже здесь травмировался Денис Бирюков. Причиной подобной эпидемии может быть плохая работа медицинского штаба или неправильный тренировочный процесс. Этот вопрос оставим без ответа.

В конце концов, любой результат – это всегда коллективная заслуга тренеров и федерации, которые определяли и состав и стратегию. Понятно, что многим дали отдохнуть. Оправдано. Но почему в сборную были приглашены Бирюков и Ильиных, а не Алексей Спиридонов и Сергей Савин, пропустившие последний сезон в сборной? Оба не были задействованы в еврокубках. Неужели настолько тяжелым для них получился чемпионат?

В матче с США в стартовом составе появился Сергей Антипкин и Егор Феоктисов. Из-за трав в резерве остались только центральные. Вадим Лихошерстов вышел во втором сете на позицию диагонального во время двойной замены, а Дмитрий Щербинин заменил Ильяса Куркаева. Диагональные и доигровщики в сборной закончились физически.

Несмотря на то, что сборная США неделю назад потерпела три поражения. В том числе от Канады и Бельгии, надежды на победу над американцами растаяли еще до начала игры. Игроки сборной США за неделю существенно прибавили в командной игре, россияне, наоборот – в последнем матче с Францией сыграли хуже, чем неделю назад.

Более-менее близкий счет был в каждой партии, но борьбой не пахло от слова «совсем». Американцы легко уходили в отрыв, а затем играли вполсилы, охраняя преимущество и изредка взвинчивая скорости. В моменты, когда подачи летели у Максима Жигалова и Дмитрия Волкова.

Игроки сборной США и особенно диагональный Бенджамин Патч образцово действовали в защите и подбирали все мячи в красивых падениях. У сборной России даже либеро не могли принять мячи, которые летели прямо в них. Роман Мартынюк надолго запомнит Дэвида Смита, на подачах которого россиян совершил две ошибки и уселся на скамейку до конца матча.

Обидно и то, что уже который год на слуху фамилия Жигалова и сколько раз он призывался в сборную, а проводящие первый же сезон в своих национальных командах американец Патч и француз Стефан Бойе уже выглядят стабильнее и лучше.

При этом Мировая лига в очередной раз подтверждает, что отечественная школа находится в кризисе и на краю пропасти. В силовой волейбол никто не играет. Все «пляшут» от приема. У сборной России же его никогда не было. А теперь как следствие не стало блока и атак. Крайние нападающие привыкли рассчитывать на силу. Нет в России такого игрока, который действовал бы в стиле немца Дениса Калиберды, системно отыгрывающего от блока в аут. Россияне «рубят» напролом и ошибаются. Особенно в этом отличился Жигалов, не попадая в площадку на одиночном блоке.

Сборная России проиграла четвертый матч из пяти и, учитывая с кем предстоит играть на следующей неделе (США, Польша и Иран), могут оказаться на последнем месте в Мировой лиге. Именно такой результат россияне показали в последний год работы Андрея Воронкова. Тогда Международная федерация волейбола пошла на хитрость и изменила формат соревнований, сохранив место россиян. Как будет на этот раз?

США – Россия – 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)

США: Сандер (15), Кристенсон (3), Патч (15), Дефалко (9), Смит (10), Макдоннелл (7) –  Шоджи Э. (л), Шоджи К.

Россия: Власов (6), Волков (10), Феоктистов (8), Жигалов (10), Антипкин (0), Куркаев (2) – Мартынюк (л), Зеленков (л), Лихошерстов (1), Щербинин (1), Ковалёв (0).

Очки – 75:64, подача – 7:4, атака – 48:26, блок – 6:8, ошибки – 14:26.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России проиграла команде США в Мировой лигеВолейболисты сборной России уступили команде США в своем втором матче группового этапа Мировой лиги, который проходит во французском городе По.Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лигеМужская сборная России на выезде уступила команде Франции в матче Мировой лиги.Что с Ковалевым, что без него. Сборная России опять уступила французамЧто с Ковалевым, что без него. Сборная России опять уступила французам«Советский спорт» – о поражении сборной России от команды Франции на старте второго этапа Мировой лиги.Антипкин заменил Панкова в составе сборной России на второй этап Мировой лигиСтал известен состав сборной России на ближайшие три матча Мировой лиги, которые пройдут во французском городе По.Букмекеры не верят в сборную России в матче с ФранциейБукмекерские конторы выставили котировки на встречу мужских сборных Франции и России в рамках Мировой лиги.Сборная России уступила американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСборная России уступила команде США в третьем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в китайском Шанхае.Должны побеждать США. С кем сыграет сборная России на втором этапе Мировой лигиДолжны побеждать США. С кем сыграет сборная России на втором этапе Мировой лиги«Советский спорт» – о втором этапе Мировой лиги, в рамках которого сборной России предстоит сыграть с командами Франции, США и Италии.Олег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале ЕвроОлег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале ЕвроЗаслуженный тренер России поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной России на прошлой неделе.Ильяс Куркаев: В матче с Болгарией не выдержали психологическиБлокирующий сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал поражение от сборной Болагрии в матче Мировой лиги.Пламен Константинов: Сборная России обладает огромным потенциаломГлавный тренер мужской сборной Болгарии поделился впечатлениями от победы над сборной России (3:2) на этапе Мировой лиги в Казани.Сергей Шляпников: Команда молодая, рано поверили в победуГлавный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение от команды Болгарии (2:3) на этапе Мировой лиги в Казани.Россия уступила Болгарии в матче Мировой лигиМатч Мировой между мужскими сборными России и Болгарии завершился победой болгарских волейболистов. Счет матча по партиями - 3:2 в пользу сборной Болгарии.Ковалев не помог. Сборная России проиграла болгарамКовалев не помог. Сборная России проиграла болгарам«Советский спорт» – о третьем туре Мировой лиги, в котором сборная России проиграла команде Болгарии.Егор Клюка: Французы не показали ничего особенногоДоигровщик сборной России Егор Клюка после поражения от команды Франции в матче Мировой лиги высказал мнение, что соперник не показал ничего выдающегося.Сергей Шляпников: В матче с французами не хватало КовалеваГлавный тренер сборной России Сергей Шляпников считает, что травма основного связующего Дмитрия Ковалева помешала волейболистам сборной России лучше провести матч Мировой лиги с французами.Характер ценнее победы. Почему россиян стоит похвалить за матч с ФранциейХарактер ценнее победы. Почему россиян стоит похвалить за матч с Францией«Советский спорт» – о поражении сборной России от команды Франции во втором туре Мировой лиги.Российские волейболисты проиграли французамВолейболисты сборной России проиграли в матче Мировой лиги команде Франции.Последний «сухарь»? Сборная России под ноль обыграла АргентинуПоследний «сухарь»? Сборная России под ноль обыграла АргентинуРоссияне в пятницу в Казани победили аргентинцев со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:19).Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Россия обыграла Аргентину в стартовом матче Мировой лигиМатч мировой лиги между мужскими сборными России и Аргентины по волейболу в Казани завершился победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:0 в пользу сборной России.
Волейбол
Сборная России проиграла команде США в Мировой лиге
Футбол
Квинси Промес: Я еще не сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов
Футбол
«Бордо» рассчитывает сохранить арендованного у «Зенита» Йовановича
Димитрис Итудис: 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титул
все новости
США
СШАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Максим Жигалов
Максим Жигаловвсе новости
Мировая лига
Мировая лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости