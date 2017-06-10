Хуже и хуже. Сборная России проиграла американским резервистам

«Советский спорт» – о четвертом поражении сборной России в Мировой лиге, которое наша команда потерпела от американцев.

Интересно, каким образом готовилась сборная России к этому сезону. Еще до официальных матчей травмировался Дмитрий Ильиных. С травмой половину матчей провел Дмитрий Ковалев. Во Францию из-за повреждения не отправился Егор Клюка. И уже здесь травмировался Денис Бирюков. Причиной подобной эпидемии может быть плохая работа медицинского штаба или неправильный тренировочный процесс. Этот вопрос оставим без ответа.

В конце концов, любой результат – это всегда коллективная заслуга тренеров и федерации, которые определяли и состав и стратегию. Понятно, что многим дали отдохнуть. Оправдано. Но почему в сборную были приглашены Бирюков и Ильиных, а не Алексей Спиридонов и Сергей Савин, пропустившие последний сезон в сборной? Оба не были задействованы в еврокубках. Неужели настолько тяжелым для них получился чемпионат?

В матче с США в стартовом составе появился Сергей Антипкин и Егор Феоктисов. Из-за трав в резерве остались только центральные. Вадим Лихошерстов вышел во втором сете на позицию диагонального во время двойной замены, а Дмитрий Щербинин заменил Ильяса Куркаева. Диагональные и доигровщики в сборной закончились физически.

Несмотря на то, что сборная США неделю назад потерпела три поражения. В том числе от Канады и Бельгии, надежды на победу над американцами растаяли еще до начала игры. Игроки сборной США за неделю существенно прибавили в командной игре, россияне, наоборот – в последнем матче с Францией сыграли хуже, чем неделю назад.



Более-менее близкий счет был в каждой партии, но борьбой не пахло от слова «совсем». Американцы легко уходили в отрыв, а затем играли вполсилы, охраняя преимущество и изредка взвинчивая скорости. В моменты, когда подачи летели у Максима Жигалова и Дмитрия Волкова.

Игроки сборной США и особенно диагональный Бенджамин Патч образцово действовали в защите и подбирали все мячи в красивых падениях. У сборной России даже либеро не могли принять мячи, которые летели прямо в них. Роман Мартынюк надолго запомнит Дэвида Смита, на подачах которого россиян совершил две ошибки и уселся на скамейку до конца матча.

Обидно и то, что уже который год на слуху фамилия Жигалова и сколько раз он призывался в сборную, а проводящие первый же сезон в своих национальных командах американец Патч и француз Стефан Бойе уже выглядят стабильнее и лучше.

При этом Мировая лига в очередной раз подтверждает, что отечественная школа находится в кризисе и на краю пропасти. В силовой волейбол никто не играет. Все «пляшут» от приема. У сборной России же его никогда не было. А теперь как следствие не стало блока и атак. Крайние нападающие привыкли рассчитывать на силу. Нет в России такого игрока, который действовал бы в стиле немца Дениса Калиберды, системно отыгрывающего от блока в аут. Россияне «рубят» напролом и ошибаются. Особенно в этом отличился Жигалов, не попадая в площадку на одиночном блоке.

Сборная России проиграла четвертый матч из пяти и, учитывая с кем предстоит играть на следующей неделе (США, Польша и Иран), могут оказаться на последнем месте в Мировой лиге. Именно такой результат россияне показали в последний год работы Андрея Воронкова. Тогда Международная федерация волейбола пошла на хитрость и изменила формат соревнований, сохранив место россиян. Как будет на этот раз?

США – Россия – 3:0 (25:20, 25:22, 25:22)

США: Сандер (15), Кристенсон (3), Патч (15), Дефалко (9), Смит (10), Макдоннелл (7) – Шоджи Э. (л), Шоджи К.



Россия: Власов (6), Волков (10), Феоктистов (8), Жигалов (10), Антипкин (0), Куркаев (2) – Мартынюк (л), Зеленков (л), Лихошерстов (1), Щербинин (1), Ковалёв (0).



Очки – 75:64, подача – 7:4, атака – 48:26, блок – 6:8, ошибки – 14:26.