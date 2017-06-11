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Антонов помог. Сборная Италии выпустила дублеров и проиграла России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антонов помог. Сборная Италии выпустила дублеров и проиграла России
Фото: FIVB

«Советский спорт» - о второй победе сборной России в Мировой лиге, которую команда Сергея Шляпникова одержала над итальянцами.

Российская команда показала хорошую игру в матче с Италией. Главное, до минимума свели «невынужденные» ошибки, а еще серьезно прибавил Дмитрий Волков. Пожалуй, его можно назвать лидером, и именно с ним связаны все самые успешные действия сборной России в атаке. Кроме того, Артем Зеленков вновь не дал повода говорить о себе плохо. Похоже, он отнял позицию основного либеро у Романа Мартынюка.

Но, наверное, важной причиной хорошей командной игры сборной России стал состав, которым на игру вышла сборная Италии. Игравшие в основе в предыдущих матчах Лука Верротти, Филиппо Ланца, Лука Пьяно и Луиджи Рандаццо остались в запасе. Причем лидер этой компании Ланца был заявлен в качестве либеро. Не забываем, что Иван Зайцев и Османи Хуанторена вовсе не заявлены на турнир.

В результате против россиян вышли совсем уж мало игравшие Якопо Сабби, Фабио Риччи, Давиде Канделларо и чуть чаще выходивший на площадку Олег Антонов. Кстати, сыграл он не слишком удачно. Выполнил три эйса, но совершал какие-то нелепые ошибки в защите, поэтому его на задней линии подменял еще более глубокий резервист Никола Песареси.

Фото: FIVB

По сути, игроками основного состава были только связующий Симоне Джианелли и либеро Массимо Колаччи.

В первых двух партиях не могло не радовать стремление россиян не выключаться из борьбы. Проигрывая большую часть времени, россияне догоняли соперника в концовке и навязывали плотную борьбу.

В третьей партии случился провал и она досталась итальянцам без борьбы. Опять неважно выглядел Ильяс Куркаев, но он ни разу не присел на скамейку. Видимо, Шляпников решил дать молодым центральным набраться опыта, поэтому более возрастные Вадим Лихошерстов и Дмитрий Щербинин получили чисто символическое игровое время.

В четвертой партии вновь в нужный момент напомнил о себе Волков, а в пятой партии заработал российский блок, «молчавший» два предыдущих сета. И особенно помог россиянам Антонов - два заступа и атака в блок. Его ошибки стали позволили сборной России сделать решающий рывок.

Эта победа практически обезопасила россиян от вылета, а самое главное - хороший и победный опыт приобрели именно молодые игроки. Будущее сборной России внезапно стало чуть более светлым, чем было вчера.

Италия – Россия – 2:3 (33:31, 23:25, 25:21, 23:25, 10:15).

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