Владимир Касторнов: Игра сборной России пока не выдерживает критики

Дмитрий Ковалев и Илья Власов Фото: FIVB

Агент и комментатор Владимир Касторнов остался недоволен игрой сборной России прошедших этапах Мировой лиги и объяснил, почему россияне проиграли четыре матча из шести.

– Каких результатов, и какой игры ожидаете от сборной России на третьем этапе?

– Все прекрасно понимают: команда у нас новая, молодая, несыгранная, с новым тренером, с абсолютно ненаработанными игровыми взаимодействиями. Но первые два этапа вызвали куда больше вопросов, чем …

Играть так, как мы играли эти два этапа, больше нельзя. Поэтому в следующем туре жду от нашей команды какой-то более-менее слаженной командной игры и хорошей атмосферы на площадке.

– Что нужно сделать, чтобы в гостях обыграть поляков, у которых сейчас привлекаются сильнейшие игроки?

– Будем объективными: с проходными соперниками, которых мы можем обыграть, мы уже встретились. Игра, которую мы показываем, не выдерживает пока никакой критики. Пока не будем говорить, по каким причинам, мы не находимся внутри тренировочного процесса и не можем этого знать. К сожалению, атмосфера на площадке, в тайм-аутах, и оставляет желать лучшего. С такой игрой нам совершенно точно нечего ловить против поляков у них дома.

– Неудачная игра россиян в матчах с Францией и США на втором этапе связана с тем, что мы не смогли дожать Болгарию в предыдущем матче?

– Болгария вообще не причем. Я не вижу связи. Французы всегда были неудобными для нас соперниками. Что в первом матче без Дмитрия Ковалева, что во втором матче с ним, у нас не было никакой командной игры, у нас не было надежного блока и никакого приема, о чем сказано миллион раз. И главное – не нападаем. Это одно из наших главных качеств – атака-блок-подача. И зацепиться не за кого. В трансляциях мы постоянно видим какие-то препирательство и разговоры. Нельзя сказать, что есть конфликт, но обстановка явно нерабочая. И возникает ощущение, что каждый тянет одеяло на себя.

– Как правильно оценивать победу над сборной Италии. С одной стороны хорошая волевая победа, но с другой стороны состав итальянцев составляли только дублеры?

– Да. Итальянцы выставили абсолютно экспериментальный состав. Если американцы заявляют о подобном, их ребята выглядят очень прилично. Если бы мы и итальянцам в таком составе проиграли, это было бы совсем некрасиво. Но с такой игрой, я бы не удивился и поражению от Италии.

– Новые имена в эти экспериментальные составы открыли?

– Еще рано говорить, что мы увидели нового Леона или Михайлова. Прошло только два тура. Сколько раз мы видели, как появлялись молодые интересные ребята, которые проводили хороший турнир, а затем уходили в никуда. И о них забывали, потому что выстрелить они могли только в своих сборных – в привычном составе игроков. И когда тренер вписывал их в игру. Когда их из этой системы выдергивали, они уже не могли играть на хорошем уровне. После окончания третьего этапа можно подвести предварительные итоги, а уже после «Финала шести» можно говорить, что появились перспективные молодые имена. Если говорить в общем, а не по персоналиям, то очень неплохая молодежь у Франции и США. При этом в Америке нет своего регулярного профессионального чемпионата, только студенческая лига, но тем не менее они регулярно пополняют ряды сборной перспективной молодежью.

– Прибавили ли Дмитрий Волков, Максим Жигалов и Егор Феоктисов за этот срок?

– Само нахождение в сборной и игра на таком уровне должны добавлять игрокам мастерства за счет нового опыта. Я не скажу, что Волков или Феоктисов как то по-особенному прогрессировали именно в сборной этого созыва. Они в клубах играют значительно лучше, чем сейчас в сборной. Волков всегда был эмоциональным лидером команды, а сейчас он…

– Удивительно инертный.

– Да. Человек внезапно не может стать инертным после того, как он всю жизнь был эмоциональным. Значит, что-то происходит. Именно про это я и говорю: ни в коем нельзя утверждать о конфликте между игроками и тренерским штабом, но атмосфера не до конца рабочая и ребята не до конца раскрывают свои сильные стороны. Здесь нет главных и второстепенных. Все делают одно дело. Пока наша сборная одно дело вместе не делает. По крайней мере, так это выглядит на экране, а как на самом деле обстоят дела в жизни, мы не узнаем, пока не погрузимся внутрь процесса.

– Появился ли у сборной России новый лидер?

– Никого бы не стал выделять с такой командной игрой. Это кривить душой, даже если бы кто-то держал уровень. Я бы об этом промолчал. При такой блеклой и развалившей игре нашей команды выделять некого. Лидер должен быть ярким и выделяющимся на фоне остальных. Такого лидера у нас нет.

– Почему без замен играют Илья Власов и Ильяс Куркаев?

– Понятия не имею. Для меня загадка, почему их не меняют, и надо ли их вообще менять. Тренеру в любом случае виднее. Было заявлено, что идет омоложение команды, но у меня есть ощущение, что без наших лидеров, которые много лет тянули сборную, нам нечего делать на чемпионате Европы.

Власов и Куркаев – одни из самых перспективных наших молодых игроков. Я не знаю, какие задачи у Сергея Шляпникова (главный тренер сборной России – прим. ред.). Может, он не возьмет никого из ветеранов и оставит молодых. Но если это так, с ним надо что-то показывать уж сейчас. Все всё понимают про экспериментальный состав, но специалисты смотрят на качество игры. Проиграть можно по-разному. Где игра? Можно показать сумасшедший прием и провалиться в нападении. Это понятно. Или наоборот. Или есть подача и блок. Все это зависит от тренировочной работы и работы тренера. Но у нас нет, ни одного, ни второго, ни третьего. Значит, закралась системная проблема. Или опять-таки, мы чего-то не знаем. Но все игроки которые сейчас стоят на площадке в майке сборной, внутри своих клубов в сезоне смотрелись намного увереннее. Возможно, это банальная нехватка опыта. Возможно что-то еще.

– Вы будете довольны любым местом сборной России в Мировой лиге?

– Мое довольство от игры сборной не будет зависеть от итогового места. Если я включу следующую трансляцию и увижу совершенно новую яркую и эмоциональную команду, которая проигрывает, но бьется и буду видеть какую-то мысль в игре по командным взаимодействиям или тактическим установкам, тогда я буду доволен игрой сборной, даже несмотря на поражение. Пока ни место, ни качество игры меня не радует.

– Насколько долго такое качество игры будет терпеть руководство нашего волейбола?

– Вопрос не по адресу. Не знаю, какие существуют договоренности. Наверное, место Шляпникову доверили не с бухты-барахты. К этому делу подходили взвешенно и ответственно. Тренеру нужно дать достаточное время для решения задачи. Какое количество времени, и какие задачи ставились - мы не знаем. Если задача – готовить сборную к Олимпиаде, хорошо. Закроем глаза на все второстепенные турниры. Спросим с тренера по итогам Олимпиады через три года. Если задача выиграть чемпионат Европы или бороться за медали – вопрос можно ставить уже сейчас.

При этом ни в коем случае не надо запрессовывать тренера и дико его критиковать. Нужно делать грамотный взвешенный разбор того, что происходит, опираясь на факты. И никоим образом не забрасывать Шляпникова несвежими овощами. Тренер только-только пришел в сборную и его нужно поддержать.