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Артем Лобов: Надеюсь, бой между лучшим бойцом ММА и лучшим боксером состоится

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Лобов
Артем ЛобовФото: Фото из личного архива

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов, ныне выступающий под флагом Ирландии, является другом и спарринг-партнером чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора.

В интервью Severemma.com Лобов рассказал о том, почему обозвал Деметриуса Джонсона, а также заявил, что готов драться против Жозе Алдо.

- Ты бросил вызов Жозе Алдо. Можешь сказать, зачем?
- Я не пытался проявить к нему неуважение. Он проиграл бой Максу Холлоуэю и хотел взять реванш у Конора Макгрегора. Но Конор собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером. И я подумал, что бой против меня был бы неплохим вариантом для него. Алдо захочет вернуть титул чемпиона UFC, но ему придется провести два-три боя. Если бы он меня победил, то смог бы выйти на претендентский бой.

- Ты назвал чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона крысой.
- Джонсону нужно вспомнить то время, когда он еще не дрался в UFC. Его весовой категории даже не существовало, ее потом создали для него. Ему дали шанс драться в сильнейшей лиге мира, сделали его чемпионом, дали возможность зарабатывать большие деньги. А сейчас он жалуется, говорит, что хочет быть лучшим бойцов вне весовых категорий. UFC пытается его продвинуть, но не вина промоушена, что бои Деметриуса никто не смотрит. Ему предложили бой против Ти Джея Диллашоу, а он отказался. Людям был бы интересен этот поединок. Причем Джонсона не заставляли подниматься в более тяжелую весовую категорию. Диллашоу сам бы опустился в более легкую.

- Свой последний бой ты провел против Каба Свонсона. Многие считали, что ты не заслуживал такого поединка. Эксперты считали, что Свонсон завершит бой досрочно, но победил по очкам. Как думаешь, смог ли ты удивить?
- Я проиграл абсолютно по делу. До боя я считал, что лучше соперника, но он доказал обратное. Мне нужно продолжать работать, я еще не на таком высоком уровне.

- Твой тренер Джон Кавана не присутствовал на этом поединке. Это как-то повлияло на твое выступление?
- Даже когда тренера нет в моем углу, моя команда всегда со мной.

- Известно что-нибудь по поводу твоего следующего боя?
- Готов драться всегда. Надеюсь, что ситуация прояснится в ближайшее время.

- Многие фанаты относятся к тебе не очень хорошо. Говорят, что ты лишь спарринг-партнер для Макгрегора, что ты в UFC только благодаря Конору.
- Такие слова меня не беспокоят. Люди, которые разбираются в смешанных единоборствах, понимают, что я из себя представляю.

- Насколько близок поединок Макгрегора против Флойда Мэйвезера?
- Надеюсь, что бой пройдет как можно скорее. Величайший боец ММА против величайшего боксера — что тут может не понравиться?

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