«Белогорье» и «Динамо» стали сильнее «Зенита»? Главные переходы в волейболе

«Советский спорт» - о десяти главных переходах в российской мужской Суперлиги нынешнего лета.

Арслан Экши

Арслан Экши

Откуда: «Стамбул»

Куда: «Локомотив»

Амплуа: связующий

Экши – многократный чемпион Турции, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В сборную Турции он вызывается с 2007 года. Там он является основным связующим. Экши также выступал в чемпионате Германии за «Фридрихсхафен». В июле ему исполнится 32 года, и насколько он окажется полезен «Локомотив» - большая загадка.

Тодор Скримов

Тодор Скримов

Откуда: «Милан»

Куда: «Нова»

Амплуа: доигровщик

С 2015 года Скримов выступал за итальянский клуб «Пауэр Воллей Милано». В 2011 году волейболист дебютировал за сборную Болгарии, в которой сейчас является лидером. «Нова» рассчитывает, что 27-летний болгарин поможет выйти клубу на новый уровень.

Михайло Митич

Михайло Митич

Откуда: «Перуджа»

Куда: «Газпром-Югра»

Амплуа: связующий

В предыдущем сезоне связкой в сургутян был Алекса Брджович. Россия ему надоела, зима тоже. Российская зима – тем более. Поэтому ему на замену был приглашен чемпион Европы 2011 года Михайло Митич, который, однако, в последние годы в сборную Болгарии не приглашался. Последний сезон серб провел за спиной аргентинца Лучано де Чекко, а до этого год выступал в Ливане.

Маркус Нильссон

Маркус Нильссон

Откуда: «Зираатбанк»

Куда: «Зенит» Спб

Амплуа: диагональный

В свое время «Локомотив» вынужденно подписал Нильссона, потому что Клэйтон Стэнли получил травму. В результате Нильссон провел столь мощный сезон, что помог сибирякам выиграть Лигу чемпионов. После этого он обыграл сезон в «Кузбассе», а затем перебрался в Турцию. Теперь 34-летний швед будет основным нападающим нового клуба из Санкт-Петербурга.

Константин Бакун

Константин Бакун

Откуда: «Динамо М»

Куда: «Белогорье»

Амплуа: диагональный

Отличный вариант для «Белогорья», чтобы решить проблему диагонального, которая не перестает мучить клуб после уход Георга Грозера. В «Динамо» под конец сезон Павел Круглов каждый год «поедает» своих визави, а Белгороде достойной альтернативы Бакуну не будет.

Кевин Ле Ру

Кевин Ле Ру

Откуда: «Модена»

Куда: «Динамо» М

Амплуа: блокирующий

Ле Ру прошлый сезон провел в итальянской «Модене», а теперь будет конкурировать с такими топами как Игорь Филиппов, Дмитрий Щербинин и Алексей Остапенко. Не исключено, что Ле Ру могут попробовать даже в диагонали.

Антонин Рузье

Антонин Рузье

Откуда: «Стамбул»

Куда: «Енисей»

Амплуа: диагональный

Самый громкий переход весны. Рузье, которому в августе исполнится 31 год, перешел в «Енисей» из Турции. Соглашение рассчитано на один сезон. В составе сборной Франции становился победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, триумфатором Мировой лиги. На клубном уровне он побеждал в чемпионате Франции, также выигрывал Кубок Польши.

Алексей Родичев

Алексей Родичев

Откуда: «Газпром-Югра»

Куда: «Локомотив»

Амплуа: доигровщик

Если Рузье – самый громкий трансфер весны, переход Родичева – самый громкий трансфер зимы. Еще в феврале доигровщик подписал контракт с «Локомотивом» после восьми лет проведенных в Сургуте. 29-летний россиянин должен составить грозную пару на задней линии с Сергеем Савиным.

Георг Грозер

Георг Грозер

Откуда: «Шанхай»

Куда: «Локомотив»

Амплуа: диагональный

Волейболист, о котором скучали все жители Белгорода, вернулся в Россию, но в Новосибирск. Грозер побеждал с «Белогорьем» в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Никто не сомнвается, что именно такие цели ставит перед собой «Локомотив».

Сергей Гранкин

Сергей Гранкин

Откуда: «Динамо М»

Куда: «Белогорье»

Амплуа: связующий

Самый свежий и самый громкий трансфер лета. Возможно, не только в России, но в мире. 32-летний волейболист по обоюдному согласию расторг контракт с «Динамо», за которое выступал с 2006 года.

«Этот переход пойдет на пользу и Сергею, и «Белогорью», и «Динамо», - считает президент белгородской команды Геннадий Шипулин.