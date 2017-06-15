Раз, два, три – ухнем! Фанаты в России первыми получат право срывать матчи

Кубок конфедераций, который в эту субботу стартует в нашей стране матчем сборных России и Новой Зеландии, станет полем для экспериментов со стороны ФИФА.

Международная футбольная ассоциация протестирует на наших болельщиках новую систему по борьбе с дискриминацией на стадионах. Вот только в ФИФА не учли, что своими нововведениями они дают фанатам, которым наплевать на футбол (а таких немало), право вполне легитимно срывать матчи – даже на поле выбегать и устраивать побоища на трибунах не надо. Как? Достаточно просто выкрасить лицо в черный цвет, или изобразить звуки, которые производит обезьяна.

Футбол и идиоты

Теперь – подробнее о решении ФИФА. Кубок Конфедераций станет первым официальным турниром, где будет реализована трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями нетерпимости.

Что это значит? В результате внедрения трехступенчатой процедуры в случае проявления расизма со стороны фанатов на трибунах, судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение. Если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.

Прекратить, Карл! Достаточно нескольких идиотов на одной из трибун, которые будут оскорблять кого-либо по расовому признаку, чтобы игра сборных, будь то групповая стадия, или финал турнира, была немедленно прекращена. Сомневаетесь ли вы, что такие идиоты обязательно найдутся. Пусть не среди наших фанатов. Пусть не на Кубке конфедераций. Но идиоты реально получают право срывать матчи.

Что будет с ними после срыва матча? Встречный вопрос: что было с фанатами из-за которых у московского ЦСКА на несколько матчей закрыли трибуны и заставили красно-синих играть в Лиге чемпионов при пустом стадионе? Ни-че-го! Их просто не нашли.

У футбольных властей очень мало возможностей наказывать фанатов. Вместо них будут страдать команды. Закрытие трибун – полбеды. Судя по всему, срыв игры грозит техническим поражением со счетом 0:3 и огромным штрафом.

Наблюдатели

На камеры слежения за толпой уже надежды нет. Это практически официально признали в ФИФА, когда решили ввести институт наблюдателей. Теперь на играх будут присутствовать люди, которым поручено следить исключительно за фактами проявления расизма на трибунах.

Если в ходе матча произойдут инциденты, связанные с дискриминацией, собранные наблюдателями материалы будут переданы в Дисциплинарный комитет ФИФА, который изучит их и при необходимости примет меры, говорится в официальном релизе. Кроме того, наблюдатели на матчах помогут персоналу на стадионах справиться с проявлениями нетерпимости до и во время игры. Они будут поддерживать прямую связь с сотрудниками службы безопасности.

Обучение наблюдателей и координацию их деятельности обеспечивает организация «Футбол против расизма в Европе», которая уже много лет борется с дискриминацией в футболе. Да, это та самая организация, которая пару лет назад отчиталась о нескольких тысячах случаев проявления расизма на российских стадионах. У них на наших болельщиков длинный очень острый зуб.

«Работа, проделанная во время отборочных матчей Чемпионата мира по футболу FIFA во всех конфедерациях, теперь будет реализована впервые на турнире ФИФА. Вместе с трехступенчатой процедурой это важнейшее нововведение на Кубке Конфедераций станет новым этапом в борьбе с дискриминацией», - приводит пресс-служба ФИФА слова президента организации Джанни Инфантино. «Обе инициативы являются дополнительным инструментом для судей и официальных лиц матча, чтобы предотвратить дискриминационное поведение и обеспечить на стадионе атмосферу четной игры и уважения».

Приятно, но страшно

«Нам приятно, что на Россию возложена миссия стать первой страной-организатором Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, где будут реализованы новые инициативы, призванные сделать мировой футбол лучше. Это очень почетная и крайне ответственная роль, и мы уверены, что предстоящий «турнир чемпионов» пройдет в атмосфере большого футбольного праздника и гостеприимства по отношению к гостям и участникам Кубка Конфедераций» - отметил Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Других слов от вице-премьера России никто ожидать и не мог. Опять мы идем впереди планеты всей! Приятно? Конечно, приятно. Но и страшно. Все из-за тех же идиотов.

Что считается проявлением расизма, согласно ФИФА? Уханье, изображающее звуки, производимые обезьянами. В свое время именно от этого пострадал ЦСКА. Тогда ивуариец Яя Туре уже после завершения игры пожаловался на уханье. В отчете делегата о матче об этом не упоминалось – никто уханья не слышал. Но «Манчестер Сити» настоял на том, чтобы соответствующий пункт внесли в протокол. Позже он стал поводом закрыть трибуны стадиона в Химках для болельщиков.

Еще проявлением расизма считается раскрашивание лиц в черный цвет. Это безобидное подражание нашим гостям из Африки никого не оскорбляет, но по версии правозащитников ведет к распространению стереотипов, связанных с расовым разнообразием. Похожий скандал уже произошел в Сочи, где в параде, в той его части, которая была приурочена к стартующему Кубку конфедераций, приняли участие несколько человек, изображавших камерунцев. Их лица были выкрашены в черный цвет. Это не понравилось одному из темнокожих студентов, который и пожаловался на дискриминацию. Для администрации города это стало неожиданностью. Мы сами не знаем, за что можем получить по шапке!

Стоит ли говорить, что завершить матч досрочно может брошенный на поле банан. Мы это уже проходили. Не раз проходили. И не два. Об этом вам и Роберто Карлос расскажет, и Халк.

Понятно, что мы сейчас сгущаем краски. Но как часто события развиваются отнюдь не по самому хорошему сценарию? К этому надо быть готовым. Всего несколько противников проведения чемпионата мира по футбола через год в России и отмена матча Кубка конфедераций из-за расизма вновь поставит этот вопрос ребром.