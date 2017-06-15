Егор Клюка: Алекно и Шляпников совсем разные
Сборная России по волейболу в экспериментальном составе бьется за попадание в «Финал шести» Мировой лиги. Корреспондент «Советского спорта» расспросил одного из лидеров нашей команды доигровщика Егора Клюку об атмосфере в сборной, особенностях работы под руководством Шляпникова и Алекно, играх в свой День рождения и многом другом.
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Егор, у вас сегодня День рождения. Как
поздравили партнеры по команде?
- Все ребята подходили, желали в основном здоровья, чтобы меньше пропускал матчей сборной и успехов в карьере.
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Что подарили?
- Как обычно, деньги. Мы всегда скидываемся с ребятами, а потом тренер вручает конверт на собрании или тренировке.
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То есть это такая традиция в сборной?
- Да, можно и так сказать.
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Как-то будете отмечать?
- Ну это глупый вопрос. Мы находимся на выезде со сборной страны, разумеется, никто праздновать не будет.
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Вам впервые приходится играть официальный
матч в свой День рождения или такое уже
случалось?
- Наверное, случалось, трудно вспомнить. Могу сказать, что в свой День рождения я уже не первый раз на выезде, это точно. Так что я к этому отношусь спокойно. Для меня это обычный рабочий день.
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Вы почти полностью пропустили прошлый
этап Мировой лиги. Говорят, что вы
отравились.
- Не знаю, вроде ничем не травился, но было очень плохо.
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Как сейчас себя чувствуете?
- Уже лучше. Набираю потихоньку форму. На первых тренировках в Польше было тяжеловато, остаточные явления давали о себе знать.
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В нынешнем составе сборной много молодых
игроков. Это помогает быстрее найти
общий язык?
- Вы знаете, это ни на что не влияет. Мы все знаем друг друга довольно давно. У нас есть ребята и постарше, но это не значит, что они стары душой, они такие же молодые, как и мы.
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Вы в сборной уже не первый год, поиграли
на Олимпиаде, накопили опыт. Чувствуете
себя лидером в команде?
- Чувствовать себя можно кем угодно, надо все доказывать на площадке. И вообще об этом не стоит говорить.
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Вы много работали с Сергеем Шляпниковым
в молодежной сборной, знаете все его
требования. Изменилось ли что-то в его
работе, когда он стал тренером главной
команды?
- Нет, все требования те же.
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Насколько сильно отличается его подход
от методик Владимира Алекно?
- Они совсем разные. Не знаю, как объяснить это простому обывателю. Все тренеры разные, они по-своему строят тренировочный процесс, подбирают упражнения. У каждого свое видение.
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Матчи с Польшей всегда получаются
богатыми на эмоции. Для вас это
принципиальный соперник?
- Каждый матч важен и принципиален. Делить игры на принципиальные и непринципиальные нельзя, особенно если не получается показывать хороший волейбол, как было у нас в последних играх. Надо постоянно доказывать, что ты достоин играть за сборную.
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Поражения на этапе во Франции сказались
на психологическом состоянии команды?
- Я не думаю, что они сказались отрицательно. Наоборот, эти матчи дали нам понять свои слабые стороны, в чем нам надо прибавить и в каком направлении двигаться.