Егор Клюка: Алекно и Шляпников совсем разные

Сборная России по волейболу в экспериментальном составе бьется за попадание в «Финал шести» Мировой лиги. Корреспондент «Советского спорта» расспросил одного из лидеров нашей команды доигровщика Егора Клюку об атмосфере в сборной, особенностях работы под руководством Шляпникова и Алекно, играх в свой День рождения и многом другом.

- Егор, у вас сегодня День рождения. Как поздравили партнеры по команде?

- Все ребята подходили, желали в основном здоровья, чтобы меньше пропускал матчей сборной и успехов в карьере.

- Что подарили?

- Как обычно, деньги. Мы всегда скидываемся с ребятами, а потом тренер вручает конверт на собрании или тренировке.

- То есть это такая традиция в сборной?

- Да, можно и так сказать.

- Как-то будете отмечать?

- Ну это глупый вопрос. Мы находимся на выезде со сборной страны, разумеется, никто праздновать не будет.

- Вам впервые приходится играть официальный матч в свой День рождения или такое уже случалось?

- Наверное, случалось, трудно вспомнить. Могу сказать, что в свой День рождения я уже не первый раз на выезде, это точно. Так что я к этому отношусь спокойно. Для меня это обычный рабочий день.

- Вы почти полностью пропустили прошлый этап Мировой лиги. Говорят, что вы отравились.

- Не знаю, вроде ничем не травился, но было очень плохо.

- Как сейчас себя чувствуете?

- Уже лучше. Набираю потихоньку форму. На первых тренировках в Польше было тяжеловато, остаточные явления давали о себе знать.

- В нынешнем составе сборной много молодых игроков. Это помогает быстрее найти общий язык?

- Вы знаете, это ни на что не влияет. Мы все знаем друг друга довольно давно. У нас есть ребята и постарше, но это не значит, что они стары душой, они такие же молодые, как и мы.

- Вы в сборной уже не первый год, поиграли на Олимпиаде, накопили опыт. Чувствуете себя лидером в команде?

- Чувствовать себя можно кем угодно, надо все доказывать на площадке. И вообще об этом не стоит говорить.

- Вы много работали с Сергеем Шляпниковым в молодежной сборной, знаете все его требования. Изменилось ли что-то в его работе, когда он стал тренером главной команды?

- Нет, все требования те же.

- Насколько сильно отличается его подход от методик Владимира Алекно?

- Они совсем разные. Не знаю, как объяснить это простому обывателю. Все тренеры разные, они по-своему строят тренировочный процесс, подбирают упражнения. У каждого свое видение.

- Матчи с Польшей всегда получаются богатыми на эмоции. Для вас это принципиальный соперник?

- Каждый матч важен и принципиален. Делить игры на принципиальные и непринципиальные нельзя, особенно если не получается показывать хороший волейбол, как было у нас в последних играх. Надо постоянно доказывать, что ты достоин играть за сборную.

- Поражения на этапе во Франции сказались на психологическом состоянии команды?

- Я не думаю, что они сказались отрицательно. Наоборот, эти матчи дали нам понять свои слабые стороны, в чем нам надо прибавить и в каком направлении двигаться.