Сварит ли Малкин пельмени в Кубке Стэнли?

Ну и настрадался-натерпелся главный трофей НХЛ от своих обладателей. Что только они с ним не вытворяли. Где только он не гостил. «Советский спорт» вспоминает забавные истории со Святым Граалем – так за океаном называют Кубок Стэнли.

Сразу оговоримся – с 1963 года оригинальную чашу лорда Стэнли на руки ее обладателям не выдают. Она хранится в Заде хоккейной славы в Торонто. А путешествуют копии трофея. Эти меры были приняты после бесчинств «Кленовых листьев», завоевавших Кубок Стэнли в 1962 году. На вечеринке игроки «Торонто» безжалостно сбросили трофей в… костер. Разумеется, нанесли ему травмы. Потом, правда, подлечили-отреставрировали.

А уж копия трофея пощады не знала. Ее затаскивали в сауну. Мегазвезды Марио Лемье, Доминик Гашек и Патрик Руа топили чашу в бассейне. А бывший капитан «Монреаля» Ги Карбонно, завоевавший Кубок в 1999-м с «Далласом», пошел дальше и сбросил его в бассейн с крыши дома. Увы, находясь подшофе, не рассчитал траекторию – прежде чем оказаться в воде трофей ударился о кафельную плитку. От него откололся кусок. Хорошо, что это была копия. А чуть финн Йере Лехтинен взял чашу в… сауну.

В Кубке Стэнли суп варили…

– Евгений, что вы будете делать с Кубком Стэнли? – терзали журналисты Евгения Малкина в середине августа прошлого года, когда он привез трофей в Музей хоккея в Парке легенд.

– Пока не знаю, может, сварю в нем пельмени, – принял неудобную «передачу» Джино. Слава богу, что в Москву не приехал бессменный сопроводитель Кубка от НХЛ Фил Причард и не слышал этих слов. В противном случае пресек бы затею на корню.

Неизвестно, была ли это шутка. На Кубке мира-2016 игра у Евгения не шла, и вопрос о летнем путешествии трофея пришлось отложить до лучших времен. Теперь лучшие времена настали. Ждем Малкина в России. Конечно, с трофеем.

…Самое безобидное развлечение с Кубком Стэнли – приготовление в нем пищи. Знаменитый голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо просто насыпал в чашу попкорн и поглощал его. Кубок он после всего этого не помыл, оставив дно масляным и соленым. Форвард династии «Айлендерс» Кларк Гиллис (он забил Третьяку единственный хозяйский гол в финале Кубка Канады-81 – 1:8) покормил из Кубка Стэнли… своего пса. Интересно, почувствовал ли четвероногий друг сладкий вкус победы? Случилось это в 1982-м. Двумя же годами ранее одноклубник Гиллиса Брайан Тротье, впервые завоевавший трофей, положил его себе в постель и провел и ним всю ночь.

А суп в чаше варили парни из «Детройта».

…И детей крестили.

В 1996 году игрок «Колорадо» Сильвен Лефевр в честь исторической победы решил крестить в чаше своего ребенка. Через 11 лет швед-силовик из «Детройта» Томас Хольмстрем (тот самый, которого взяли на Олимпиаду-2006 по протекции Игоря Ларионова) повторил обряд над дочерью своей кузины.

Ветеран Антуан Верметт, превратившись перед плей-офф-2015 из «койота» в «ястреба», после победы в Кубке Стэнли поместил в чащу свою новорожденную дочурку.

А дочка Криса Дрэйпера из «Детройта» весьма оригинально поздравила отца с победой – покакав в кубок. «Эка невидаль», – скажут проницательные болельщики, вспомнив, как в седом 1964 году сын канадской легенды Леонарда «Реда» Келли, выигравшего Кубок Стэнли восемь раз, во время фотосессии помочился прямо в чашу.

Где только не побывал трофей за последние годы. Возили его на передовую в Афганистан, а два года назад в Чикаго он принял участие в… гей-параде. Правда, никто из игроков «Блэкхокс» на этом мероприятии замечен не был.