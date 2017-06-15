Лихо, братцы! Как сборная России поляков разгромила

«Советский спорт» рассказывает, как сборная России по волейболу в принципиальном матче уверенно победила команду Польши на ее территории.

С КОВАЛЕВЫМ И КЛЮКОЙ

- На таких простых подачах нельзя два раза подряд ошибаться! Вы просто сами подумайте – это два лишних очка сопернику, после этого разрыв отыграть очень сложно. Все, партия проиграна. Мы должны повышать качество выполнения элементов, а этого нет. Полтора часа отбегали, майка мокрая, а толку от этого? – на тренировке перед матчем с поляками главный тренер сборной России Сергей Шляпников подбросил уголька в топку командных эмоций.

Но все было по делу. Игроки действительно ошибались очень много. Впрочем, никто из них не отнесся к этим словам равнодушно. Было видно, как парни старались реабилитироваться, и после официального окончания занятия большая часть состава сборной осталась отрабатывать подачу и прием, дающие по ходу этого розыгрыша Мировой лиги сбой. Все понимали, что без этих элементов бороться с хозяевами на равных не получится.

Да и тренерский штаб акцентировал внимание своих подопечных на том, что необходимо максимально усложнить сопернику прием, заставить их атаковать с высоких мячей. Рост наших блокирующих в таких условиях становился ценным активом. Проблема у нас, как обычно, была на задней линии. За наш прием опасаться приходилось куда больше, чем за польский. По ходу турнира особой надежностью на задней линии в составе сборной России не блеснул никто.

Тем не менее, тренеры национальной команды непосредственно перед матчем излучали позитив. Впервые за долгое время они смогли выставить боевой состав: в стартовой шестерке появились Дмитрий Ковалев и Егор Клюка. При этом Ковалева продолжают мучить последствия старой травмы, поэтому после окончания польского этапа Мировой лиги он отправится на консультацию с врачами. Клюка только-только оправился от болезни, которая настигла его во Франции, поэтому также не мог показать свой максимум.

БЛОК ВО СПАСЕНИЕ

Возможно поэтому в первых розыгрышах Егор аккуратничал и силовым атакам предпочитал скидки, которые, впрочем, приносили сборной очки. Вопреки ожиданиям наши парни начали матч уверенно, и даже яростная поддержка десяти тысяч громких польских болельщиков не заставила их дрогнуть. В атаке работал первый темп, да и с доигровкой проблем не было.

Но на подаче Волков и Клюка поначалу осторожничали и почти не нагружали польский прием, а вот у Романа Мартынюка первые проблемы начались когда на задней линии у хозяев появился Давид Конарски. А тут еще и травму получил Илья Власов, поскользнувшись на мокрой площадке после блока. Серьезность повреждения была ясна по первым жестам нашего блокирующего – игра для него была закончена. Однако появившийся на корте Вадим Лихошерстов ничего не испортил, и до первого технического наша сборная не отпускала соперника.

Небольшой перелом наметился во второй половине партии. Поляки было оторвались на три очка, но тут на помощь россиянам пришел блок, а следом и убойная подача Волкова, с помощью которой удалось оформить небольшой задел. Оставалось избежать авантюрных действий и удержать его в концовке первого сета. Следует отметить, что слова тренерского штаба, сказанные утром, подействовали на игроков позитивно. Парни разнообразили подачу и свели количество ошибок к минимуму. Во многом это вкупе с блестящими действиями Максима Жигалова в атаке помогли сборной России «затащить» первый сет – 25:22.

НА ВОЛНЕ

Вторая партия стартовала с рывка россиян – 4:1. Проиграв начальный отрезок, поляки занервничали, начали ошибаться в атаке, а давление болельщиков в тот момент сыграло против них. Опытный Фердинандо Ди Джорджи быстро разобрался в ситуации, взял тайм-аут и попытался успокоить своих игроков.

Но фанатов никто унять не мог. Они продолжили прессовать не только волейболистов, но и судей, когда те, по их мнению, ошибочно присудили очко сборной России после челленджа. Как результат – Конарски уронил мяч в простейшей ситуации и отправил команду на технический перерыв при счете 4:8.

Отрыв хозяевам удалось сократить при помощи россиян - Волков несколько раз откровенно зарылся в атаке. Однако партнеры поддержали Дмитрия и очень скоро закрыли Кубяка живописным блоком. Капитан поляков еще в полете настолько восхитился его стройностью, что решил не портить картину и ломанулся сквозь лес рук.

В таких условиях уверенность россиян только крепла. Сила всех молодых команд в куражности: если поймали волну – попробуй останови. Ди Джорджио пытался сделать это при помощи тайм-аутов, но его подопечные не могли сняться даже с простой подачи Лихошерстова. В ответ наши парни не щадили соперника – Клюка не только добивал до пола после удобных передач Ковалева, но и продолжил издеваться над польскими блокирующими наглыми скидками. Итог: 25:17 и 2-0 по сетам.

КОМАНДА И МАСТЕРСТВО

Впрочем, проигрыш в трех партиях явно не входил в планы поляков. Они выложили все карты на стол и заставили сборную России ошибаться. Однако в нужный момент на помощь пришел блок. Куркаев зависал над сеткой, как Нео в матрице, и от души чехлил соперников. А в это время дудки польских болельщиков буквально разрывали барабанные перепонки.

Сказать, что это раздражало – не сказать ничего. Под звуковым прессингом в какой-то момент россияне начали терять подачу, чем значительно облегчили жизнь хозяевам. Но вместо того, чтобы вцепиться в игру, поляки продолжили ошибаться, а Дмитрий Волков выступил в роли палача. Две его подачи прилетели аккурат под заднюю линию, и оба польских челленджа подтвердили – поле! Третий подряд эйс Волкова и первый темп Куркаева следом лишь подчеркнули превосходство россиян в этом матче – 25:21 в третьем сете и 3-0 по итогам всего сражения.

В эйфорию впадать не стоит, поляки сегодня наошибались от души, но это не отменяет того, что наша сборная показала себя настоящей командой, у которой есть мастерство и где все готовы постоять друг за друга, передав привет всем критиканам.