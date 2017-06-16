Хоккей под бульдозер! Почему гибнет школа имени Алексея Черепанова

В Барнауле могут снести арену, построенную на деньги мамы погибшего на площадке игрока «Авангарда» Алексея Черепанова.

Все любители хоккея, конечно, прекрасно помнят это имя. Леша Черепанов играл за «Авангард» вместе с Яромиром Ягром. И десять лет назад был одной из самых ярких звездочек нашего хоккея. Звездочку, которая обещала вырасти в большую звезду мирового масштаба.

Его смерть во время матча в Чехове 13 октября 2008 года стала для всех нас шоком. И мы ее не забыли до сих пор. В КХЛ все знают, кто такой Черепанов.

А в родном для Алексея Барнауле память о нем до самого недавнего времени жила не только в сердцах людей.

После смерти сына, мама Леши, Маргарита Черепанова, создала благотворительный фонд для содействия развития детскому хоккею. И на собранные деньги построила в Барнауле ледовую арену, которую назвала именем сына.

На арене расположилась местная детская школа, которая начала работать с 2009 года. И занимались в ней простые барнаульские мальчишки. Из соседних дворов, из района, где жил Черепанов.

А сейчас арена закрыта и выведена из эксплуатации. Ее работники ищут новые места для трудоустройства. Лед растаял…

Причина этого катаклизма банальна. У мамы Черепанова, которая тянула этот проект в одиночку, просто кончились деньги. А город взять школу и хоккейную арену на свой баланс тоже не может или не хочет по той же самой финансовой причине.

- Семь лет я арену содержала, - рассказывает Маргарита Черепанова в интервью краевому информационному телеканалу Катунь 24. – Все полностью оплачивалось моими деньгами. Дети занимались в школе бесплатно. А сейчас меня еще и налогом на спортсооружение обложили. Но у меня ведь никакого бизнеса нет. И если город арену себе не заберет, я выхода просто не вижу. Придется договариваться о сносе…

Родители юных игроков, занимавшихся в школе Черепанова, очень огорчены. И считают, их детям придется попрощаться с хоккеем после уничтожения арены.

- У нас больше половины команды пришло целенаправленно в эту школу, - объясняет мама одного из воспитанников ДЮСШ «Хоккей» имени Алексея Черпанова Юлия Гринько. – Потому что она находится в шаговой доступности к жилым домам. И мы специально поменяли и квартиры, и школы, чтобы дети занимались именно здесь.

- Пять лет здесь уже занимаемся, - говорит мама другого юного хоккеиста, Татьяна Черепанова. – Мой ребенок здесь и начал заниматься хоккеем. Живем и учимся рядом. Если нашу коробку демонтируют… Значит, со спортом нам придется закончить. По сути, у наших детей сейчас забирают возможность заниматься хоккеем.

Вот понимаете, что больше всего лично для меня обидно в этой истории? Понятно, что времена не простые и денег всем не хватает.

Но ведь у нас столько красивых слов говориться с трибун на самых разных уровнях, что надо развивать детский спорт. Надо открывать новые школы, потому что много желающих. Надо строить новые катки, потому что по их числу мы уступаем не только Канаде, но уже и Финляндии…

И я знаю, что деньги на это выделяются. Но вот живой пример… Ничего не надо уже строить. Никого не надо агитировать. Ничего затевать…

Все уже есть! И каток, и школа, и дети, которые хотят в ней заниматься и давно уже занимаются…

Просто не убивайте все это! Не уничтожайте! Не сносите бульдозерами!

Протяните руку помощи. Это же та самая инициатива с мест, из глубинки, которую и надо поддерживать, которой надо государственно помогать в первую очередь. Не в Адлере постолимпийском хоккей искусственно рождать. А в Барнауле, где дети до сих пор гоняют шайбу на естественном льду.

Но получается, что вот это никому не нужно!

Наверное, потому, что за инициативу с мест нельзя отрапортовать наверх, что это я создал, я построил. Выпятить грудь под орден нельзя. А можно только возиться с пацанами и новых Черепановых растить.

Обидно и горько. А еще очень стыдно, что вот так у нас многое происходит. И не только в детском спорте…