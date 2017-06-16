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Максим Жигалов: В Польше гораздо больше любят волейбол, чем в России

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Жигалов: В Польше гораздо больше любят волейбол, чем в России
Фото: Gettyimages.ru

Диагональный сборной России Максим Жигалов в интервью «Советскому спорту» рассказал о первой тренировке после победы над Польшей, особенностях тренировок под руководством Сергея Шляпникова, польских болельщиках и многом другом.

«16 ОЧКОВ? ПРОСТО СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»

- Сегодня у команды был переезд из Катовиц в Лодзь. Настолько тяжело было выходить на тренировку с колес?
- Дорога всегда сказывается на физическом состоянии игроков. Не сказал бы, что сегодня был сложный переезд, но, тем не менее, после матчей мы, как правило, засыпаем позже обычного, поэтому спалось в этот раз не очень хорошо. Плюс ко всему у нас был довольно ранний выезд, поэтому на команде все это сказалось.

- Матч против Польши получился коротким, но интенсивным. Как чувствуете себя физически?
- Я себя чувствую нормально, готов работать в полную силу и дальше.

- Вы вчера набрали 16 очков, стали самым результативным игроком команды, тренерский штаб вас как-то отметил после матча?
- Нет, это моя работа. Я играю на позиции, где нужно набирать больше очков. Сделал свое дело, команда победила и это здорово!

«С ПОЛЯКАМИ ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ВСЕ»

- Вчера сложилось впечатление, что буквально с первых розыгрышей у нашей сборной все получалось. Получили удовольствие от игры?
- Конечно, когда ведешь с первых мячей и выигрываешь в каждой партии, это добавляет позитивных эмоций. При этом не соглашусь, что у нас все получилось. Было достаточно много нюансов, подправив которые, мы могли бы выглядеть еще более уверенно.

- Например?
- У меня, например, не летела подача так, как хотелось бы мне и тренеру. Не могу ни с чем это связать. Мне кажется, что специфика зала наложила свой отпечаток.

- Это связано с освещением?
- Нет, освещение было прекрасным. Быть может нестандартная высота потолка так повлияла, что я не смог за два дня нащупать этот элемент.

- Сейчас вам предстоит играть в другом зале. На тренировке показалось, что было душновато.
- После Франции здесь просто прекрасно. Вот там было душно и даже очень. Это сильно сказалось на нашей игре. В «Атлас Арене» сегодня была абсолютно рабочая, комфортная температура.

- В Польше очень шумные болельщики, которые до отказа забивают местные арены, которые, к слову, очень большие. Вам нравится играть в такой атмосфере или все это сбивает?
- Всегда здорово, когда на матчи приходит так много зрителей. Это говорит о том, что народу волейбол интересен, и это добавляет положительных эмоций, когда ты находишься на площадке. При этом не важно, за кого трибуны болеют. Создается замечательная атмосфера, чувствуешь себя так, как будто оказался на празднике, и это вдвойне приятно.

- Польские болельщики довольно часто подходят к игрокам, просят совместное фото и автографы. Такое внимание приятно или уже надоело?
- Не могу сказать, что я устал от болельщиков. Такое внимание действительно приятно и непривычно одновременно. В Польше люди гораздо лучше знают и любят волейбол, чем в России, в процентном отношении. Для них это спорт номер один.

«МАЛЕНЬКИЕ МЯЧИ – ФИШКА ШЛЯПНИКОВА»

- Как вам работается с Сергеем Шляпниковым?
- Каждый тренер отличается своей атмосферой на тренировках и методиками. Сергей Константинович всегда был сторонником жесткой дисциплины, и на уровне молодежных сборных это всегда давало свои плоды. Он все доказывал результатами своих команд на международных турнирах. Я работаю с ним уже не первый раз, поэтому был готов ко всему заранее. Могу сказать, что в этих условиях чувствую себя достаточно комфортно.

- Нет ощущения, что с вас он спрашивает больше, потому что вы уже опытный игрок?
- Эти нюансы оговаривались еще до начала отборочных игр на чемпионат мира. Безусловно, я понимаю, что на мне лежит дополнительная ответственность, но волейбол – командный вид спорта, и здесь каждый на площадке зависит друг от друга. Мы можем победить только если будем одним целым, редко бывает, что какой-то конкретный игрок вытаскивает все на себе.

- Егор Клюка сказал, что методики Шляпникова кардинально отличаются от подхода Владимира Алекно. Вы можете объяснить, в чем это выражается?
- Как я уже говорил, у каждого тренера есть особенности в тренировочном процессе. Самый яркий момент в тренировках Сергея Константиновича, который бросается в глаза, это работа на разминке с маленькими (сувенирными) мячами. Не знаю, может быть кто-то еще использует такие упражнения. Шляпников это называет «набором необходимого уровня концентрации». Мячик маленький и ему нужно уделять гораздо больше внимания при выполнении простейший элементов, например, подбивая мяч снизу над собой продолжительное время. При этом мы приседаем, касаясь рукой пола. Могу сказать, что если тренер придерживается этой методики, значит она дает плоды.

- В молодежной сборной он также прибегал к этому упражнению?
- Да, так было и в «молодежке», поэтому я не первый раз с этим сталкиваюсь.

- Те, ребята, которые никогда с этим не сталкивались, не удивлялись в раздевалке: «что это вообще и зачем»?
- На самом деле, я не знаю, есть ли сейчас в команде те, кто не работал с Сергеем Константиновичем ранее. И ничего такого я в раздевалке не слышал.

- Американцев уже разбирали?
- Мы разбирали их игру еще перед матчем на предыдущем этапе во Франции и сейчас тоже пойдем смотреть видео. Я думаю, что мы будем отталкиваться от предыдущей игры, посмотрим, что получилось и не получилось и получим установку от тренеров.

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