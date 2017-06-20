Шпрыгин: Это цинично – за два часа до матча аннулировать паспорт болельщика

Бывшего главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина не пустили на матч открытия Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия, заблокировав его паспорт болельщика.

Шпрыгин рассказал «Советскому спорту» все подробности.

«УЗНАЛ ЗА ДВА ЧАСА ДО МАТЧА, ЧТО МОЙ ПАСПОРТ АННУЛИРОВАН»

- Я заранее, еще в мае позаботился о билете на этот матч. Приобрел его за 8 тысяч рублей. При том, что была информация, будто порядка семи тысяч билетов на матч открытия была не распродана и их раздавали по бюджетникам.

- Как вы узнали, что вам вход на стадион закрыт?

- Ранее мне пришла информация, что мой паспорт болельщика одобрен, я поехал на Серпуховскую, выкупил билет. Затем на Павелецкой получил паспорт болельщика. Вроде бы все было нормально, поэтому в день матча я отправился на машине в Санкт-Петербург. Не доехал до города 100 км, когда мне на электронную почту пришло сообщение, что мой паспорт болельщика аннулирован. Хорошо, что в моем телефоне есть такая функция, там всплыло окно, и я увидел это сообщение. Но ведь не у всех есть такие возможности, и не все проверяют электронную почту каждый день.

- И что вы предприняли?

- Развернулся и поехал обратно в Москву. Хорошо, что еще в сам Питер не заехал, потерял бы кучу времени. Потом я узнал, что у многих болельщиков из разных городов также аннулировали паспорта. Но, повторю, не все проверяют электронную почту ежедневно. Люди отправились на футбол, но не смогли пройти – у них на входе не сработали паспорта. А значит, несмотря на наличие билета, посетить матч ты не можешь. Людям сообщили об аннулировали паспорта, как и мне, за пару часов до матча.

Когда мне пришло сообщение об аннулировании, я разместил в соцсетях эту историю, и сразу же пошли отклики. Мне стали писать люди, с которыми поступил также, и стали спрашивать, что же делать.

- И что же?

- Я отвечал, что сделать ничего нельзя. Кубок конфедераций это не чемпионат России. Никому не позвонишь, не попросишь: «Иван Иваныч, как бы на футбол пройти?».

Писали мне болельщики из Питера, Тулы, Казани, Ростова, болельщики «Локомотива». Один парень из Ульяновска позвонил, который купил билеты на все матчи сборной России, забронировал гостиницы. Парень потерял немалые деньги и лишился возможности поболеть за свою страну на стадионе.

Самое досадное во всей этой истории, что я не являюсь лицом, которым по решению суда запрещено посещать спортивные мероприятия. Я не являюсь подозреваемым или обвиняемым по какому-либо уголовному делу. Мне непонятно, кто и на каком основании принял такое решение.

Проще было бы, если б я сходил на футбол и спокойно вернулся домой. А сейчас мне второй день звонят журналисты из Франции, Англии, из различных агентств. И все спрашивают: «Что же случилось?»

«КАКОВА СУДЬБА МОЕГО БИЛЕТА ЗА 8 ТЫСЯЧ, ЕГО ОПЯТЬ ПРОДАДУТ?»

- Кто, по-вашему, принял такое решение аннулировать паспорта болельщикам?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Знаю, что один парень звонил в службу поддержки, и там ему сказали, что им пришло такое распоряжение. Больше всего я возмущен таким цинизмом. И все это делается под благим делом безопасности.

Но почему сразу не отказать людям? А им продали билеты, выдали паспорта болельщиков, а потом не пустили на стадион. Интересно, какова судьба моего билета стоимостью 8 тысяч, его опять продадут?

- Вы купили билет только на один матч?

- Я планировал посетить все матчи нашей сборной в группе. У меня есть приглашение на игру в Казани, я также озаботился билетом на матч с Португалией. Знаю, что на эту игру ажиотаж, но мне обещали помочь с билетом.

- Вы не полагаете, что на это повлияла ваша марсельская история?

- Я там не участвовал в беспорядках и ничего не нарушал. Юридически перед французским правосудием я чист. Это была чисто политическая история, поэтому меня просто выслали из Франции. Но эта история была громкой и, возможно, она каким-то образом и повлияла в том смысле, что кто-то решил: давайте Шпрыгина не пустим на футбол, мало ли что?

- Что вы намерены делать?

- Существует юридическая служба поддержки болельщиков. Я туда обращусь, но меня уже предупредили, что это очень долгая история. Но я буду в нее идти. Это моя принципиальная позиция.

- Вы понимаете, что теперь на матчи чемпионат мира можете не попасть?

- Я буду заниматься этой историей, потому что я должен получить ответ, почему со мной так поступили. И предприму все усилия, чтобы в 2018 году не произошло то же самое.

Справка «Советского спорта»: как преследовали Шпрыгина В прошлом году Россия подписала конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей, которая обязывает наказывать провоцирующих беспорядки фанатов: конвенция предписывает запрет на посещение стадиона, наложение санкций на фанатов в тех странах, где они учинили беспорядки, или там, где они проживают.

Вскоре после подписания конвенции во время матча сборных России и Англии в Марселе группа российских болельщиков прорвалась в сектор фанатов соперника и напала на них. Полиция задержала нескольких россиян, им были предъявлены обвинения в участии​ в беспорядках. Позднее марсельский суд приговорил к тюремному заключению трех российских фанатов​.

Александр Шпрыгин, который занимался организацией выезда российских фанатов, был депортирован из Франции. Спустя несколько дней он снова въехал на территорию Франции и был депортирован повторно.

В конце сентября 2016 года офисе ВОБ и в квартире Шпрыгина были произведены обыски. Сам Шпрыгин был задержан во время конференции Российского футбольного союза (РФС). Президент РФС Виталий Мутко объяснил задержание Шпрыгина массовыми драками, в которых участвовали российские болельщики на чемпионате Европы 2016 года во Франции.



