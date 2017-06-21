Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: не проще ли пригласить в «Зенит» Курбана Бердыева, чем без конца переманивать сформированных им игроков?

Вчера совершила бодрую прогулку по просторам Интернета новость об оптовом приобретении «Зенитом» связки ДмитрийПолоз – Александр Ерохин. Погуляла-погуляла да и скрылась. Хотя в принципе-то Константин Сарсания сенсацию всероссийского масштаба не то чтобы опроверг: я, мол, говорил, что на первом сборе новичков больше не будет. Ну, естественно. На зенитовской рабочей премьере Роберто Манчини названные физически не могут появиться, ибо они нынче трудятся со Станиславом Черчесовым в сборной.

И вот что я вам по сему громкому поводу скажу: не так и важно, что скрывалось за мелькнувшей новостью – шутка или правда. Потому что перед нами тот интересный случай, когда правда, коли переход связки таковой окажется, будет куда смешнее собственно шутки.

Ибо количество трансферных эпизодов, прямо указывающих на то, как неровно клуб «Зенит» дышит к тренерскому творчеству Курбана Бердыева, начнет приближаться к десятку.

Загибаем пальцы.

Началось десять с лишним лет назад с Алехандро Домингеса, самой яркой звездочки того «Рубина». Чори честно отработал в Питере два сезона, даже, помнится, спасительно отразил в концовке игры с «Сатурном», оформившей «Зениту» первое чемпионство, летевший в ворота мяч. Но через год после этого подвига вернулся к Бердыеву. Из «Зенита» ведь по собственной воле не уходят, коли игра на мази, так? А Домингес в Питере заскучал-закис. Сравните его голевую статистику: 13 мячей в чемпионате за «Рубин» перед переездом в Питер, 16 – после возвращения. А в зенитовских сезонах наскребал жалкие три и четыре гола…

Дальше последовал уже зенитовский опт из «Рубина»(ну да, он же на тот момент чемпион, «Рубин», - значит, нужно грузить апельсины бочками!) - Сергей Семак и Александр Бухаров. Но если Сергею Богдановичу его опыт, коммуникабельность и игровая гибкость позволили достойно завершить в Питере полевую карьеру (это, как мы обнаружим, единственный пример нормальной адаптации рубиновских кадров на берегах Невы), то Бухаров прилепился к скамейке запасных так, что не отодрать.

Дальнейшее свежо в памяти. Иван Новосельцев, столп обороны «Ростова», в ком многие уже видели будущую надежду и опору сборной, обернулся ожившим персонажем сериала «Богатые тоже плачут» На шикарной зарплате он в точности повторяет питерскую участь Бухарова, участь сидельца.

Задерганный Павел Могилевец. Едва в вице-чемпионском сезоне «Ростова» питерский воспитанник начал находить свою игру, - его выдернули обратно в «Зенит». Где этот хрупкий футбольный стебелек опять надломился. И, похоже, надолго.

А нынешнее лето выдается особенно урожайным. Сперва был проворно перехвачен Кристиан Нобоа. Ставший, на секундочку, шестым элементом в наполнении зенитовской опорной зоны. Игрок, доказавший свою штучную ценность для команды исключительно под началом Бердыева. Ибо в динамовской практике эквадорца никакой суперполезности за ним замечено не было.

Возвращают в «Зенит» Дениса Терентьева, он тоже, как и Могилевец, питерский воспитанник. Но с какими перспективами возвращают? Даже в защитной стене «Ростова», фирменной бердыевской, он выглядел наиболее уязвимым звеном.

Ну и на десерт - разговоры о перехвате у Бердыева колоритной пары Полоз – Ерохин.

Послушайте, господа зенитовские генералы! А не проще ли самого Курбана Бекиевича тренером в Питер пригласить? А?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.«Зенит» хочет купить защитника «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией КК«Пробки заставили меня поволноваться!» Тренер Камеруна недоволен организацией ККГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос – о матче против Австралии, своей игре против «Зенита» 30 лет назад и ошибках организаторов.Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани: Надеюсь, Ломбертс поделится с «Остенде» тем успехом, которого добился в «Зените»Полузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» Николасе Ломбертсе.Владимир Гранат: Бердыев хотел видеть меня в «Рубине», поэтому ни секунды не думал, сразу принял решениеЗащитник «Рубина» Владимир Гранат рассказал о том, почему принял решение перейти в клуб из Казани.Россия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансыРоссия правда может обыграть Португалию. И вот откуда у нас дополнительные шансыСборная России уже сделала на Кубке конфедераций больше обязательной программы: не только победила, но и добавила приятных впечатлений.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечноСпортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об игре казанского клуба под руководством Курбана Бердыева, а также отметил сильные стороны российского специалиста.Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игройПолузащитник сборной России дал комментарий перед матчем со сборной Португалии, который состоится сегодня и стартует в 18.00 мск.«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.Жонатас: Мы постепенно привыкаем к новым требованиям БердыеваНападающий «Рубина» Жонатас рассказал о предсезонном сборе команды, который проходит в Австрии.Кержаков встретился с вице-президентом «Монако» ВасильевымНападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фото с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым на своей странице в Instagram.Зобнин продлил контракт со «Спартаком», Базелюк перешел в «Анжи», «Зенит» работает над трансфером Маноласа. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Константин Сарсания: Полоз в «Зените»? Можно еще что-нибудь написатьСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза.«Рубин» одержал первую победу после возвращения БердыеваСегодня «Рубин» провел первый подготовительный матч к предстоящему сезону. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.Бердыев и Каррера вошли в число лучших специалистов планетыБританское издание FourFourTwo приступило к публикации рейтинга 50 лучших тренеров мира по состоянию на 2017 год.Полоз станет одноклубником Нобоа в «Зените»Как сообщает «БИЗНЕС Online», форвард «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Далер Кузяев: С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, он все нам разжевываетПолузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, а также рассказал о конкуренции в петербургском клубе.
Футбол
Букмекеры считают Португалию явным фаворитом в матче с россиянами
Футбол
Ибрагимович хочет перейти в «Реал»
Футбол
Верратти согласовал условия личного контракта с «Барселоной», но «ПСЖ» не хочет отпускать игрока
Футбол
«Тоттенхэму» не разрешили уменьшить поле «Уэмбли»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Дмитрий Полоз
Дмитрий Полозвсе новости