Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом: не проще ли пригласить в «Зенит» Курбана Бердыева, чем без конца переманивать сформированных им игроков?

Вчера совершила бодрую прогулку по просторам Интернета новость об оптовом приобретении «Зенитом» связки ДмитрийПолоз – Александр Ерохин. Погуляла-погуляла да и скрылась. Хотя в принципе-то Константин Сарсания сенсацию всероссийского масштаба не то чтобы опроверг: я, мол, говорил, что на первом сборе новичков больше не будет. Ну, естественно. На зенитовской рабочей премьере Роберто Манчини названные физически не могут появиться, ибо они нынче трудятся со Станиславом Черчесовым в сборной.

И вот что я вам по сему громкому поводу скажу: не так и важно, что скрывалось за мелькнувшей новостью – шутка или правда. Потому что перед нами тот интересный случай, когда правда, коли переход связки таковой окажется, будет куда смешнее собственно шутки.

Ибо количество трансферных эпизодов, прямо указывающих на то, как неровно клуб «Зенит» дышит к тренерскому творчеству Курбана Бердыева, начнет приближаться к десятку.

Загибаем пальцы.

Началось десять с лишним лет назад с Алехандро Домингеса, самой яркой звездочки того «Рубина». Чори честно отработал в Питере два сезона, даже, помнится, спасительно отразил в концовке игры с «Сатурном», оформившей «Зениту» первое чемпионство, летевший в ворота мяч. Но через год после этого подвига вернулся к Бердыеву. Из «Зенита» ведь по собственной воле не уходят, коли игра на мази, так? А Домингес в Питере заскучал-закис. Сравните его голевую статистику: 13 мячей в чемпионате за «Рубин» перед переездом в Питер, 16 – после возвращения. А в зенитовских сезонах наскребал жалкие три и четыре гола…

Дальше последовал уже зенитовский опт из «Рубина»(ну да, он же на тот момент чемпион, «Рубин», - значит, нужно грузить апельсины бочками!) - Сергей Семак и Александр Бухаров. Но если Сергею Богдановичу его опыт, коммуникабельность и игровая гибкость позволили достойно завершить в Питере полевую карьеру (это, как мы обнаружим, единственный пример нормальной адаптации рубиновских кадров на берегах Невы), то Бухаров прилепился к скамейке запасных так, что не отодрать.

Дальнейшее свежо в памяти. Иван Новосельцев, столп обороны «Ростова», в ком многие уже видели будущую надежду и опору сборной, обернулся ожившим персонажем сериала «Богатые тоже плачут» На шикарной зарплате он в точности повторяет питерскую участь Бухарова, участь сидельца.

Задерганный Павел Могилевец. Едва в вице-чемпионском сезоне «Ростова» питерский воспитанник начал находить свою игру, - его выдернули обратно в «Зенит». Где этот хрупкий футбольный стебелек опять надломился. И, похоже, надолго.

А нынешнее лето выдается особенно урожайным. Сперва был проворно перехвачен Кристиан Нобоа. Ставший, на секундочку, шестым элементом в наполнении зенитовской опорной зоны. Игрок, доказавший свою штучную ценность для команды исключительно под началом Бердыева. Ибо в динамовской практике эквадорца никакой суперполезности за ним замечено не было.

Возвращают в «Зенит» Дениса Терентьева, он тоже, как и Могилевец, питерский воспитанник. Но с какими перспективами возвращают? Даже в защитной стене «Ростова», фирменной бердыевской, он выглядел наиболее уязвимым звеном.

Ну и на десерт - разговоры о перехвате у Бердыева колоритной пары Полоз – Ерохин.

Послушайте, господа зенитовские генералы! А не проще ли самого Курбана Бекиевича тренером в Питер пригласить? А?

