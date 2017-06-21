Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар3 : 0Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 0Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.

Интерес «Спартака» к Канунникову почему-то сразу связали с травмой Зобнина. Латать образовавшуюся дыру в стартовом составе, безусловно, надо. Но желательно все-таки похожим по своим свойствам материалом. Правильный паспорт у Канунникова есть. Ура! Опция игры на фланге включена. Но на этом сходства заканчиваются. Один – box-to-box. Другой – центрфорвард. У них разное футбольное образование. Разный и функционал. Просто так сложилось, что в последнее время оба обитали на краях поля.

Зобнин универсален. Так можно говорить о футболисте, который то ли со второй, то ли с третьей попытки изучил роль латераля. И пусть в этой ипостаси он проигрывает много единоборств, бровки спартаковского газона дымятся до сих пор. Хотя главное не это. А то, что на любом участке поля Зобнин всегда выполняет очень важную миссию – ходит с тюбиком клея и бережно склеивает комбинационную игру. И живет в эпицентре игры. Поэтому в среднем за 90 минут делает в 2,6 раза больше передач, чем Канунников.

У Максима другие качества. Неплохой удар, не самый выдающийся пас, заурядный дриблинг (убирает мяч под правую и подает в штрафную площадь). Если задача Зобнина – помимо разрушения, конечно, – держать мяч и развивать атаки, то Канунникова – их завершать. Первый – фланговый опорник с широким диапазоном. Второй – фланговый нападающий. Вот, собственно, и разница в функционале. А если потребуется, сможет сыграть латераля? Теоретически, наверное, сможет. Хотя теоретически и я смогу.

Эти два события – травма Зобнина и приглашение Канунникова – могут быть связаны. Само собой, расчет на замену выбывшего игрока здесь есть. Но важно понимать, что это очень разные исполнители. А «Спартак» нуждался в усилении флангов и раньше, при здоровом Зобнине. Мы об этом говорили – нужен фланговый универсал, способный и слева, и справа, и все такое прочее… А Канунников еще может и в центре, и в оттяжке. Осталось понять, является ли его переход усилением. Или это что-то другое?

Я не являюсь поклонником таланта этого футболиста. И талант его представляется мне очень ограниченным. Сейчас читаю комментарии, люди пишут: Зобнин и Джикия тоже не были звездами, а как заиграли! Да дело-то не в звездности. Эти парни ворвались в нашу премьер-лигу относительно недавно. У них есть потенциал, который они успешно раскрывают. Оба могут стать звездами. А Канунников точно не станет. Он дебютировал, когда Аршавин еще зажигал за «Арсенал», и давным-давно достиг своего потолка.

Крепкий исполнитель, работяга, голова на плечах есть, футбольным интеллектом не обделен, поле более-менее видит. Многое умеет. Многое – не очень. Есть скорость. Возможно, поэтому его и ставят на фланг. Хотя и в центре играет часто. Способен сделать последний пас. Уверенно орудует в штрафной площади. Особенно ему удаются «черпачки» – изящно и, как ни странно, точно. Бьется за каждый мяч. Хорош в воздухе. А если поймает кураж, то хорош вообще во всем. Вот только случается это крайне редко.

Это характеристика игрока клуба-середняка. Что давно раскрывшийся Канунников может дать «Спартаку», кроме глубины состава, я не знаю. Массимо Каррера наколдует? Ага. После выигранного чемпионства болельщики красно-белых чуть ли обожествляют итальянского тренера. Он теперь во всем прав. Разберется. Ему виднее. Если завтра Каррера поменяет Промеса на Кокорина, болельщики, думаю, примут и это. Он знает, что делает! По-моему, это какая-то дикость. Впрочем, в этом-то и суть фанатизма.

Но да – Каррера знает, что делает. Другой вопрос – получится ли. Хотя этот переход можно подать под другим соусом. Если в атаке «Спартака» играют Мельгарехо и Попов, то чем хуже Канунников? Что точно, появится больше простора для вариативности и ротации. Но стартовый состав вряд ли станет сильнее.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«СКА-Хабаровск» подписал нападающего Землянухина и защитника Тишкина«СКА-Хабаровск» подписал контракты с нападающим Антоном Землянухиным и защитником Максимом Тишкиным, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваОт московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана СоловьеваИван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.Иван Новосельцев: Классно, когда тренеры, как Манчини, работают вместе с игроками на тренировкеЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением о первом тренировочном сборе петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.Александр Шмурнов – о заявлении Будогосского: Очень смешно, все ведь ровно наоборотКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о заявлении главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрея Будогосского.Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Полоз и Ерохин в «Зените»: Если это правда, так даже смешнее!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев задается вопросом.Тульский «Арсенал» планирует усилиться хавбеком «Црвены Звезды»Полузащитник «Црвены Звезды» Дамьен Ле Таллек может перебраться в чемпионат России. Об этом сообщает «Спортски Журнал».Вадим Афонин стал игроком «Анжи»Полузащитник Вадим Афонин на правах свободного агента заключил соглашение с махачкалинским «Анжи».«Зенит» хочет купить защитника «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци заинтересовал «Зенит», сообщает Torinogranata.it.Леонид Федун: Кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак». Может, там болельщики ЦСКАГлава совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун полагает, что санкции, наложенные Соединенными Штатами на ИФД «Капиталъ», могут быть связаны с тем, что в Вашингтоне не любят столичный футбольный клуб.Владимир Гранат: Бердыев хотел видеть меня в «Рубине», поэтому ни секунды не думал, сразу принял решениеЗащитник «Рубина» Владимир Гранат рассказал о том, почему принял решение перейти в клуб из Казани.Тарас Бурлак: Весь сбор в Австрии мы занимались оборонойЗащитники «Рубина» Тарас Бурлак и Карлос Самбрано прокомментировали контрольный матч со словенским «Целе» (2:0) и подвели итоги первого сбора в Австрии.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечноСпортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об игре казанского клуба под руководством Курбана Бердыева, а также отметил сильные стороны российского специалиста.«Уфа» сыграет с «Химками», «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» на втором сбореКак сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб проведет контрольные встречи с «Химками», красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском» в рамках второго сбора в подмосковном Новогорске.«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственностьНовичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.«Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за МедейрушаФутбольный клуб «Краснодар» предложил португальскому «Спортингу» пять миллионов евро за полузащитника Юри Медейруша, сообщает A Bola.Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.
Футбол
Дмитрий Хомуха: Матч сборной России состоится на «Открытии Арене», но это не повлияет на игроков «Спартака»
Баскетбол
Блатт и Барцокас претендуют на пост главного тренера «Химок»
Бокс
Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спорта
Футбол
Доннарумма может передумать уходить из «Милана»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости