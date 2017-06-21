Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила Борзыкина

Обозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.

Интерес «Спартака» к Канунникову почему-то сразу связали с травмой Зобнина. Латать образовавшуюся дыру в стартовом составе, безусловно, надо. Но желательно все-таки похожим по своим свойствам материалом. Правильный паспорт у Канунникова есть. Ура! Опция игры на фланге включена. Но на этом сходства заканчиваются. Один – box-to-box. Другой – центрфорвард. У них разное футбольное образование. Разный и функционал. Просто так сложилось, что в последнее время оба обитали на краях поля.

Зобнин универсален. Так можно говорить о футболисте, который то ли со второй, то ли с третьей попытки изучил роль латераля. И пусть в этой ипостаси он проигрывает много единоборств, бровки спартаковского газона дымятся до сих пор. Хотя главное не это. А то, что на любом участке поля Зобнин всегда выполняет очень важную миссию – ходит с тюбиком клея и бережно склеивает комбинационную игру. И живет в эпицентре игры. Поэтому в среднем за 90 минут делает в 2,6 раза больше передач, чем Канунников.

У Максима другие качества. Неплохой удар, не самый выдающийся пас, заурядный дриблинг (убирает мяч под правую и подает в штрафную площадь). Если задача Зобнина – помимо разрушения, конечно, – держать мяч и развивать атаки, то Канунникова – их завершать. Первый – фланговый опорник с широким диапазоном. Второй – фланговый нападающий. Вот, собственно, и разница в функционале. А если потребуется, сможет сыграть латераля? Теоретически, наверное, сможет. Хотя теоретически и я смогу.

Эти два события – травма Зобнина и приглашение Канунникова – могут быть связаны. Само собой, расчет на замену выбывшего игрока здесь есть. Но важно понимать, что это очень разные исполнители. А «Спартак» нуждался в усилении флангов и раньше, при здоровом Зобнине. Мы об этом говорили – нужен фланговый универсал, способный и слева, и справа, и все такое прочее… А Канунников еще может и в центре, и в оттяжке. Осталось понять, является ли его переход усилением. Или это что-то другое?

Я не являюсь поклонником таланта этого футболиста. И талант его представляется мне очень ограниченным. Сейчас читаю комментарии, люди пишут: Зобнин и Джикия тоже не были звездами, а как заиграли! Да дело-то не в звездности. Эти парни ворвались в нашу премьер-лигу относительно недавно. У них есть потенциал, который они успешно раскрывают. Оба могут стать звездами. А Канунников точно не станет. Он дебютировал, когда Аршавин еще зажигал за «Арсенал», и давным-давно достиг своего потолка.

Крепкий исполнитель, работяга, голова на плечах есть, футбольным интеллектом не обделен, поле более-менее видит. Многое умеет. Многое – не очень. Есть скорость. Возможно, поэтому его и ставят на фланг. Хотя и в центре играет часто. Способен сделать последний пас. Уверенно орудует в штрафной площади. Особенно ему удаются «черпачки» – изящно и, как ни странно, точно. Бьется за каждый мяч. Хорош в воздухе. А если поймает кураж, то хорош вообще во всем. Вот только случается это крайне редко.

Это характеристика игрока клуба-середняка. Что давно раскрывшийся Канунников может дать «Спартаку», кроме глубины состава, я не знаю. Массимо Каррера наколдует? Ага. После выигранного чемпионства болельщики красно-белых чуть ли обожествляют итальянского тренера. Он теперь во всем прав. Разберется. Ему виднее. Если завтра Каррера поменяет Промеса на Кокорина, болельщики, думаю, примут и это. Он знает, что делает! По-моему, это какая-то дикость. Впрочем, в этом-то и суть фанатизма.

Но да – Каррера знает, что делает. Другой вопрос – получится ли. Хотя этот переход можно подать под другим соусом. Если в атаке «Спартака» играют Мельгарехо и Попов, то чем хуже Канунников? Что точно, появится больше простора для вариативности и ротации. Но стартовый состав вряд ли станет сильнее.