Сергей Бобровский: Я в рулетку не играю. Пробовал – не повезло…

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский перед церемонией вручения призов НХЛ ответил на вопросы российских журналистов.

На церемонии в Лас-Вегасе вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский оказался одной из центральных фигур. Мало того, что он номинирован на «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона. Его конкурентами в борьбе за этот приз станут Кэри Прайс из «Монреаля» и Брэйден Холтби из «Вашингтона». Причем Боб по мнению многих является в этом опросе очевидным фаворитом. То есть свою вторую «Везину» он должен взять. Первая случилась в 2013 году, в короткий локаутный сезон.

Кроме того Бобровский стал первым в истории российским голкипером, которого выдвинули на «Харт Трофи» как самого ценного хоккеиста сезона. За этот приз Сергей поспорит с двумя капитанами – Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург»). Тут шансы Сергея не очень велики, и обойти Макдэвида будет сложно. Если это произойдет, то станет громадной сенсацией.

«РУЛЕТКА МЕНЯ НЕ ЗАВЛЕКАЕТ»

– Сергей, расскажите, как вы проводите время в Лас-Вегасе. Что вы здесь делали? Как проводили время? – спросил у Бобровского корреспондент NHL.com/ru.

– Приехали в воскресенье вечером. Сходили поужинать. Еще идет адаптация во времени, а это нелегкое дело. Пришлось поменять много часовых поясов. Накануне вечером погуляли здесь вокруг. Все нормально, осваиваемся.

– Когда «Вегас» только вступил в НХЛ, у экспертов появилась версия, что команда будет набирать много очков дома. Потому что гости, когда прилетят сюда во время трудного выезда, то попадут в плен соблазнов и бурной жизни. Вы с этим согласны?

– Ну что вы, я так не думаю. Все ребята – профессионалы. Уровень НХЛ очень высокий, и здесь не может быть каких-то детских проблем.

– А вы сами во что-то играете? Рулетка, блэк-джек?

– Я вообще не игрок. Как-то пробовал, но меня не завлекает. Новичкам везет? Ну не знаю. Вот мне с выигрышем не повезло.

– Вы резко прибавили, когда перед минувшим сезоном сбросили восемь килограммов. В вашей и без того стабильной игре появилась еще большая легкость, что было заметно уже по Кубку мира в Торонто. Какие планы на это межсезонье?

– Летом я снова поеду в тренировочный лагерь в Австрию, где готовлюсь последние годы. Особых суперцелей теперь нет. Сгонять вес не собираюсь. Я уже нашел оптимальное состояние. Комфортно себя чувствую. Буду просто работать перед сезоном.

– А как вы сохраняете вес? Определенная диета?

– У меня никогда не было проблем с весом, и на определенной диете я не сидел. Делал это лишь один раз, в том году. А сейчас все стабилизировалось.

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«ЛЕЖАТЬ, ЧИТАТЬ, КУШАТЬ»

– Каково это – претендовать на вторую «Везина Трофи»?

– Приятно, конечно. Сезон хорошим получился. Здорово быть здесь, в этой атмосфере. Ну а кого наградят – увидим.

– А вы задумываетесь о «Харт Трофи»? Что скажете о конкурентах и как расцените свои шансы?

– Да здесь, я думаю, не стоит говорить о конкуренции. Коннор Макдэвид и Сидни Кросби – самые лучшие хоккеисты на данный момент. Конечно, мне очень приятно оказаться с ними в одном ряду. С другой стороны – хотел бы поблагодарить своих партнеров за их работу и самоотверженность. Во-многом благодаря им я оказался в Лас-Вегасе.

– А кому бы лично вы отдали «Везина Трофи» за минувший сезон?

– Сложно сказать. В этой лиге очень много хороших вратарей. Можно было бы спокойно выбирать из пяти-шести номинантов.

– Куда вы поедете отдыхать этим летом?

– Мы уже съездили на Мальдивы. Собираемся ли отдохнуть еще? Это будет точечно. Посмотрим по ситуации.

– А вы какой обычно любите отдых – пляжный или экскурсионный?

– Больше пляжный. Особенно после сезона. Стараюсь первую неделю вообще только лежать, читать книгу и кушать. Никаких лишних движений! – смеется Бобровский.

– При этом нужно залечить болячки после сезона.

– Но времени очень много, отпуск достаточно длинный. Я успеваю все.

– Нужно ли придумать что-то новое в режиме подготовки? Или тут действует принцип: не ломай то, что хорошо работает.

– Нет, я ничего особо менять не буду. Все в принципе так же. Работаешь над тем, чтобы функциональное состояние тела было в порядке. Стараешься быть сильнее. Ничего тут сверхъестественного не нужно.

«ХОРОШО ТУТ, НО ЖАРКО»

– Ваш «Металлург» (Новокузнецк) попал в непростую ситуацию, когда его начали исключать из КХЛ. Как вы пытались спасти родную «Кузню»?

– А там все как-то быстро произошло. Мы ходили на собрание депутатов города. Но как я понял, это особой роли не сыграло. Решение приняли без нашего мнения.

– И снова о Лас-Вегасе. Нравится ли вам в этом городе? Теперь будете регулярно приезжать сюда с «Коламбусом».

– На самом деле, я впервые в Вегасе. Никогда не был раньше. Но интересно, да. Красивый такой город. Жарко только.

– Да уж, плюс 47 градусов. Не каждый выдержит! А еще вопрос – по поводу бизнеса. Куда хоккеисты НХЛ вкладывают свои деньги? Находится ли время на то, чтобы сделать какие-то инвестиции?

– Это более личный вопрос. У каждого – свое видение ситуации, – вратарь Бобровский сделал финт не хуже классного форварда.

– Но вы обсуждаете бизнес с партнерами?

– Нет. С прессой – точно не обсуждаю, – засмеялся Бобровский.